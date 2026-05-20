Crimen y Justicia

“Morocho” Mansilla recibió su segunda condena a perpetua por instigar el asesinato de un juez de línea desde la cárcel

El tribunal lo halló culpable de haber organizado el crimen con roles definidos y promesa de pago, en un hecho que tuvo lugar en una cancha del barrio Hostal del Sol de Rosario donde la víctima cumplía funciones de árbitro en un torneo de fútbol barrial

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Claudio Javier "Morocho" Mansilla
Mansilla acumuló su segunda condena a prisión perpetua, todas ellas vinculadas a crímenes instigados mientras permanecía privado de su libertad

Un tribunal del Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario condenó este martes a prisión perpetua a Ariel “Morocho” Mansilla como instigador del homicidio de Rubén Giménez, un juez de línea de un torneo de fútbol barrial al que mandó asesinar desde la cárcel. El veredicto fue dictado por los jueces Eleonora Verón, Mariano Aliau y Nicolás Vico Gimena, quienes establecieron que el crimen fue un “homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y por concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego”.

La tarde del 24 de noviembre de 2019, Giménez cumplía su rol como juez de línea en una cancha ubicada en Pujato al 8000, en el barrio Hostal del Sol de Rosario. El lugar funcionaba como punto de encuentro del vecindario, donde se disputaban partidos entre equipos de distintas barriadas.

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La víctima integraba el equipo “Los Chaque”, del barrio Stella Maris. Minutos antes del ataque, se desplazó desde el costado que da a la calle Gardelli hacia calle Pujato, sin saber que dos hombres lo seguían.

Alrededor de las 16, Damián Emanuel Olmedo y un joven conocido como “Lauti” llegaron a la zona en un camión blanco. Según estableció la investigación, rondaron el lugar durante aproximadamente media hora hasta que Olmedo se acercó a Giménez y le disparó a quemarropa en la nuca al menos dos veces.

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Claudio Javier Mansilla, "El Morocho", figura central de la fuga.
El asesinato fue ejecutado a quemarropa en la nuca de la víctima, frente a vecinos que se encontraban en la cancha durante un partido de fútbol barrial

Los testigos escucharon los disparos y vieron a dos hombres escapar hacia una cortada en medio del griterío. Cuando se acercaron a asistir a la víctima, ya estaba muerta.

La fiscalía reconstruyó un plan con roles definidos y promesa de pago. Mansilla, de 43 años, fue señalado como el instigador del crimen desde su celda. Damián Nahuel Córdoba fue quien concretó el pago prometido: 10.000 pesos que le entregó a Olmedo tras el asesinato.

Un cuarto implicado, Ezequiel “Colo” Romero, fue condenado a 14 años de prisión como partícipe secundario por haber trasladado a los gatilleros en una moto Tornado negra sin dominio hasta el lugar del hecho. El cómplice conocido como “Lauti” nunca fue identificado ni detenido.

El tribunal aplicó la pena máxima también a Olmedo como coautor y a Córdoba como partícipe primario del homicidio. Si bien la fiscalía había pedido la perpetua para los cuatro acusados, el tribunal diferenció el grado de participación de Romero y le impuso una condena menor.

Claudio Javier “Morocho” Mansilla
Los jueces establecieron que el crimen fue planificado con roles definidos y una promesa de pago de 10,000 pesos que se concretó tras el asesinato

La condena a Mansilla no se limitó al homicidio. El fallo incorporó dos delitos adicionales: tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra y encubrimiento por recepción de objetos robados. Ambas imputaciones surgieron de su recaptura el 16 de junio de 2022, cuando fue hallado en un departamento de Héctor Palacios al 4100, su último refugio tras más de un año como prófugo.

En ese domicilio, arriba de un ropero y dentro de una mochila azul, se encontraron dos pistolas Bersa Thunder semiautomáticas de 9 milímetros con municiones. Una de esas armas había sido robada a un policía.

La fuga que precedió esa recaptura ocurrió el 27 de junio de 2021 en la cárcel de Piñero, y por ese escape Mansilla recibió una condena adicional de nueve años de prisión. Durante ese mismo juicio oral, en 2021, había sido sentenciado a 25 años por el doble homicidio de dos adolescentes en el barrio Villa Banana.

Esta no es la primera vez que Mansilla recibe prisión perpetua por instigar crímenes desde la cárcel. En noviembre de 2023, un tribunal ya lo había condenado a esa pena máxima por los homicidios de Sergio Birri, cuñado de Rubén Giménez, y Mauricio Gómez. A ese historial se suma una condena de la Justicia federal, dictada en agosto de 2022, de 12 años de prisión por su rol como jefe de una banda de narcomenudeo.

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