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Más niños buscan ayuda para la ansiedad en visitas rutinarias al médico, según un estudio

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MARTES, 19 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los niños acuden a las visitas rutinarias al médico con problemas de salud mental a tasas mucho más altas que hace una década, especialmente por la ansiedad.

Un nuevo estudio con casi 1,8 millones de niños en Massachusetts, publicado el 18 de mayo en JAMA Network Open, encontró que las visitas relacionadas con la ansiedad en atención primaria aumentaron un 300% entre 2014 y 2023.

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"Las necesidades de salud mental afectan a aproximadamente 1 de cada 5 niños, pero muchas familias tienen dificultades para acceder a atención especializada en salud mental", dijo la autora senior Megan Cole, de la Facultad de Medicina de Harvard y del Harvard Pilgrim Health Care Institute en Boston. "Nuestros hallazgos muestran que los médicos de atención primaria están cuidando cada vez más a niños con necesidades de salud mental, especialmente ansiedad."

Los investigadores revisaron reclamaciones de seguros para niños de 1 a 18 años y encontraron que las visitas con diagnóstico de salud mental aumentaron de unas 6 visitas por cada 100 niños a casi 10 por cada 100 durante el periodo del estudio.

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Aunque la ansiedad mostró un aumento más marcado, el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, o TDAH, siguió siendo la condición más común tratada durante las visitas.

Los investigadores afirman que los hallazgos reflejan un desafío creciente para las familias que intentan acceder a especialistas en salud mental, ya que muchos niños reciben ayuda a través de sus visitas médicas regulares.

"Dado que casi todos los niños tienen acceso a atención primaria, esto crea una gran oportunidad", dijo Cole en un comunicado de prensa. "Con la formación y el apoyo adecuados, las consultas de atención primaria pueden ayudar a cribar, diagnosticar y tratar condiciones de salud mental o conectar a las familias con la atención."

Los investigadores afirman que sus hallazgos ponen de manifiesto una necesidad creciente de más formación y recursos en salud mental en la atención primaria pediátrica.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre niños y ansiedad.

FUENTE: HealthDay TV, 19 de mayo de 2026

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