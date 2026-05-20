Los mensajes de texto ayudan a reducir el riesgo cardiovascular en adultos con psoriasis

MARTES, 19 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una intervención por mensajería de texto puede mejorar la activación del paciente y los comportamientos de riesgo cardiovascular en adultos con psoriasis, según un estudio publicado en línea el 13 de mayo en JAMA Dermatology.

Annika Smith, M.B.B.S., Ph.D., de la Universidad de Sídney, y sus colegas evaluaron la eficacia de una intervención por mensajería de texto para mejorar la activación del paciente y los factores de riesgo cardiovascular. El análisis incluyó a 111 adultos con psoriasis asignados aleatoriamente a una intervención de mensajería de texto de seis meses frente a la atención estándar. Los pacientes del grupo de intervención recibían cuatro mensajes de texto semipersonalizados por semana durante 24 semanas. Los mensajes trataban sobre dieta, actividad física, dejamiento del tabaquismo, control de peso, adherencia a la medicación y educación sobre cardiovascular y psoriasis.

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Los investigadores encontraron una mejora estadísticamente significativa en la activación del paciente a los seis meses en el grupo de intervención frente al grupo de atención habitual (diferencia media ajustada, 10,8 puntos). También se observaron mejoras estadísticamente significativas en la adherencia a la dieta mediterránea (diferencia media ajustada, 1,7), adherencia a la medicación (diferencia media ajustada, 1,6) y conocimiento de psoriasis-ECV (diferencia media ajustada, 6,6). Se observó un aumento en los minutos por semana de actividad física (diferencia media ajustada, 127,9), mientras que el índice de masa corporal disminuyó (diferencia media ajustada, −1,0). Los grupos fueron similares en cuanto a parámetros lipídicos, hemoglobina A1c, comportamiento al tabaquismo, calidad de vida específica de dermatología y gravedad de la psoriasis.

"En este ensayo clínico aleatorizado, una intervención por mensajería de texto mejoró la activación del paciente y los comportamientos de riesgo cardiovascular en adultos con psoriasis", escriben los autores. "Aunque los cambios en los biomarcadores fueron modestos o no estadísticamente significativos, los hallazgos apoyan las herramientas digitales como complemento al riesgo cardiovascular en la atención dermatológica."

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Este estudio iniciado por investigadores fue financiado por una subvención de Sun Pharma.

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