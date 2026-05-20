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La patada “Kung Fu” de Merentiel con la que Boca Juniors abrió el marcador ante Cruzeiro: el gol de antología que le “robó” a Paredes

En La Bombonera, el delantero uruguayo convirtió el 1-0 con una acrobática pirueta tras el tiro libre del capitán, a los 15 minutos del primer tiempo de la Copa Libertadores

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Miguel Merentiel abrió el marcador para Boca Juniors con una acrobática patada que ya recorre las redes porque le quitó un gol de antología a Leandro Paredes: a los 15 minutos del primer tiempo, el delantero uruguayo convirtió el 1-0 ante Cruzeiro en la quinta fecha del Grupo D de la CONMEBOL Copa Libertadores 2026, en la Bombonera.

La jugada nació en un tiro libre desde el costado izquierdo que ejecutó el propio Paredes. El capitán xeneize le dio una comba cerrada al remate, que buscaba el segundo palo y parecía destinado a ingresar al arco. Ahí apareció Merentiel, quien llegó por detrás de la defensa brasileña y, con una pirueta estilo “Kung Fu”, le puso la suela a la pelota para empujarla sobre la línea y batir al arquero Otávio.

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Con un gol de "Kun Fu" de Miguel Merentiel, Boca Juniors se fue al descanso en ventaja ante Cruzeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)
Con un gol de "Kun Fu" de Miguel Merentiel, Boca Juniors se fue al descanso en ventaja ante Cruzeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

La autoría del gol generó una pequeña anécdota dentro del festejo: el propio Merentiel corrió hacia Paredes y le repitió “es tuyo, es tuyo”, reconociendo que el remate del capitán ya se metía. El gesto fue acompañado por el resto del plantel, que festejó con ambos jugadores. Más allá del debate sobre quién se lo “robó” a quién, el tanto quedó en los registros a nombre de la Bestia.

Antes del gol, Boca ya había tenido situaciones claras: Otávio había detenido dos remates consecutivos ante Milton Giménez y Aranda, lo que graficaba el dominio local sobre un Cruzeiro que llegó al partido obligado a sumar en Buenos Aires.

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La jugada fue a revisión por posible offside de Merentiel, pero el VAR confirmó que el delantero se encontraba en la misma línea que el último defensor, por lo que el tanto fue validado. Fue el primer gol del uruguayo en la presente edición de la Copa Libertadores.

Con el resultado a favor, el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscó profundizar su presión sobre la salida del conjunto brasileño, que se vio obligado a adelantarse en busca del empate en el estadio Alberto J. Armando.

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