Salud

La combinación de marihuana y opioides no ayuda con el dolor de artritis de rodilla

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MARTES, 19 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Añadir un fármaco sintético derivado de la marihuana a los analgésicos opioides no aporta alivio alguno a las personas con dolor insoportable de rodilla, según un nuevo estudio.

Ni el fármaco de cannabis dronabinol ni el opioide hidromorfona proporcionaron por sí solos un alivio significativo del dolor en personas con artritis de rodilla, y combinarlos no mejoró los resultados, según informaron recientemente investigadores en la revista Anesthesiology.

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"Algunos pacientes creen que combinar cannabis con opioides puede ayudar con el dolor, y los clínicos pueden recomendarlo o prescribirlo en estados donde el cannabis es legal", dijo la investigadora principal Katrina Hamilton, psicóloga experimental de la Universidad de Ohio en Athens.

"Nuestro estudio sugiere que no es así y que los pacientes pueden experimentar más efectos secundarios cuando se combinan los fármacos", dijo Hamilton en un comunicado de prensa.

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El dronabinol es una forma artificial de tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto químico de la marihuana que, según Drugs.com, produce intoxicación.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 21 pacientes con artritis de rodilla. Cada persona participó en cuatro sesiones en las que se les administraron diferentes combinaciones de pastillas:

Hidromorfona y un placebo Dronabinol y un placebo Dronabinol e hidromorfona Dos pastillas placebo

Tras tomar las pastillas, los pacientes se sometieron a pruebas para ver cómo afectaban el dolor los fármacos.

Los resultados mostraron que los opioides y el cannabis, ya sea solos o juntos, no proporcionaban un alivio sólido para el dolor de rodilla. Además, los opioides redujeron la sensibilidad al dolor pero no redujeron de forma significativa el dolor autoinformado de los participantes. El cannabis no parecía ayudar en absoluto.

No hubo alivio añadido del dolor al combinar ambos fármacos, pero sí efectos secundarios más fuertes y visibles como somnolencia, mareos y problemas de pensamiento, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores señalaron que estos resultados podrían no representar completamente cómo las personas usan la marihuana en situaciones reales.

"En el mundo real, la gente suele usar el cannabis de forma diferente, incluyendo dosis iniciales más bajas, usando dosis gradualmente más fuertes, lo que puede afectar tanto a los beneficios como a los efectos secundarios", dijo Hamilton. "Se necesita más investigación para entender mejor cómo el cannabis afecta al dolor cuando se usa en entornos reales."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre el control del dolor de rodilla.

FUENTE: Sociedad Americana de Anestesiólogos, nota de prensa, 20 de abril de 2026

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