Zaira Nara sorprendió al revelar un llamativo aspecto de su personalidad: “No soy tan sociable”

La modelo habló sin filtros de su vínculo con sus compañeros de trabajo

Desde su trabajo modelando en pasarelas o en sesiones de fotos hasta brillar en programas de streaming, el trabajo de Zaira Nara la lleva a tener todo tipo de vínculos con colegas de trabajo. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo confesó un llamativo aspecto de su personalidad. Es que, lejos de la amabilidad y predisposición que muestra, la influencer reconoció no ser sociable.

Todo sucedió cuando Nara hablaba de su rol en la previa del mundial, durante el cual deberá permanecer por varias semanas en Estados Unidos. “Armamos en Miami un partidito mixto”, propuso Lola Latorre ante sus compañeros en DGO Streaming. En esa línea, el Pollo Álvarez mostró su entusiasmo y afirmó que debía grabarse. Sin embargo, inmediatamente Zaira bajó la alegría del momento: “Yo no estoy. Ni en pedo. Yo no estoy para actividades extra curriculares”.

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Sorprendido por su comentario, sus compañeros le preguntaron si le molestaba la actividad. Luego, Latorre buscó incentivarla: “Hay que sociabilizar con el equipo, Zaira”. Con la idea de excusarse, Nara aclaró: “Yo no soy tan sociable. De verdad, es como que vamos a estar todo el día juntos. Vivimos en el mismo hotel, trabajamos en el mismo hotel. Seguramente vamos a comer en el mismo restaurant”. Indignado por su planteo, Álvarez enumeró: “No vamos a estar todo el día juntos. Un programita y nada más. No empezó la convivencia y ya no quiere ir los fines de semana, no quiere vernos, no quiere viajar”.

Zaira Nara confiesa que evita los planes fuera de cámara con su equipo (Captura de video)

Así, la influencer continuó justificando su punto: “Yo soy muy de cuidar mi energía. Si no lo comparto con un novio, imagínense con ustedes todos”. Del otro lado de la mesa, Lola arremetió: “No nos olvidemos que el programa pasado ella dijo que se enamoró de ella misma y se enamoró del tiempo sola”.

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En esa línea, con la idea de demostrar que Zaira no estaría todo el día con sus compañeros, Álvarez comenzó a reflexionar: “El día tiene veinticuatro horas. Ella va a dormir ocho. Nos vamos a ver treinta minutos con suerte en el desayuno, con suerte. Y dos horas de programa, quince minutos de un, de un contenido. En total nos vamos a ver tres horas de veinticuatro. ¿No te sobra, menos los ocho que dormís? Te quedan trece horas para enamorarte de vos misma”.

Fue entonces cuando la modelo explicó otro punto de su postura: “Para mí es clave extrañarnos un poco. Más allá de construir anécdotas”. En esa línea, un compañero respaldó a la conductora: “Para mí un programa no fluye igual cuando vos te estás viendo constantemente”. Lejos de esta afirmación, Álvarez remarcó: “Para mí al revés. Primero que esto no es todo el año, es un one shot y estamos hablando del evento más importante del año. Claramente no está bueno ver mucho a una persona que no sé, que no es tu familia, pero bol..., es un mes. A todo trapo, esto es así”.

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Zaira Nara sorprende al revelar por qué no se engancha con las juntadas del grupo

Por último, Nara subrayó: “Para mí tenemos que elegir los planes. Yo estoy para que tomemos mate juntos a la mañana, pero ponele, si tomamos mate a la mañana no hablamos de laburo”. Por su lado, el Pollo cerró: “A mí no me gustaría tanto planificar las cosas de qué vamos a hablar, porque ya veo que tengo ganas de hablar de laburo y no se puede”.

Días atrás, Nara habló de su relación con Bauleti y la reacción de sus hijos ante los rumores de romance con el streamer. En una nota conLos Profesionales con Flor(El Nueve), la modelo sorprendió al contar cómo se enteraron sus hijos de su vínculo con el conocido creador de contenido y cómo, desde el humor, afronta las especulaciones y chistes que surgen a su alrededor.

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Todo comenzó cuando Fede Flowers, cronista del ciclo, le preguntó a Zaira por una situación que había trascendido en redes: “Tu hija te habló de Bauleti y te dijo: ‘En la escuela dicen que es mi papá’. ¿Puede ser?”. Lejos de incomodarse, Zaira sonrió y aceptó que la situación es real y que los chistes de los chicos del colegio ya forman parte de la cotidianidad: “Sí, bueno, le hacen chistes los chicos más grandes. Obviamente que a modo de broma”.

La modelo, que siempre se mostró cuidadosa de la exposición de sus hijos, admitió que intenta mantenerlos al margen de su vida privada, pero que en este caso la historia se viralizó y terminó llegando hasta el aula. “Yo siempre trato de a mis hijos mantenerlos afuera de todo lo que tiene que ver con mi vida privada. En este caso siempre fue algo divertido, porque siempre supieron, si bien no los conocen a los chicos, siempre supieron que había todo un chiste, desde el stream de ellos y demás. Pero nada, es un chiste”, explicó.

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