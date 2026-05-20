El Salvador

Alianza internacional impulsa el talento joven en Centroamérica de los estudiantes de la Universidad de El Salvador

La iniciativa FIDUCA, encabezada por la Universidad de El Salvador junto a instituciones europeas y centroamericanas, busca transformar vidas mediante emprendimiento, innovación y formación para miles de jóvenes indígenas y rurales de la región

Guardar
Google icon
Un ambicioso proyecto conecta a instituciones de Centroamérica y Europa buscando transformar oportunidades en comunidades históricamente postergadas. Programas piloto y redes de cooperación abren un nuevo ciclo para la juventud rural (Cortesía Universidad de El Salvador)
Un ambicioso proyecto conecta a instituciones de Centroamérica y Europa buscando transformar oportunidades en comunidades históricamente postergadas. Programas piloto y redes de cooperación abren un nuevo ciclo para la juventud rural (Cortesía Universidad de El Salvador)

La Universidad de El Salvador impulsa una alianza regional destinada a fortalecer la innovación y la investigación transdisciplinaria como motores para el desarrollo sostenible e inclusivo en Centroamérica. Bajo el marco del proyecto FIDUCA, y con la participación de instituciones de Panamá, Costa Rica, Guatemala, Francia, Hungría y España, el objetivo es reducir las desigualdades en comunidades indígenas y rurales a través del emprendimiento juvenil, la formación académica y la investigación, según informó el rector Juan Rosa Quintanilla a la prensa universitaria.

En su despliegue regional, FIDUCA estima beneficiar directamente a alrededor de 7 mil 500 personas en municipios centroamericanos, una cifra que representa la población objetivo en la que se busca incidir mediante acciones coordinadas entre 12 instituciones de educación superior, de las cuales nueve son de Centroamérica y tres de Europa, según anunció la academia este jueves 14. El consorcio opera bajo la coordinación de la Universidad Tecnológica de Panamá y cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a través de Erasmus+.

PUBLICIDAD

El proyecto, con una duración de 36 meses entre 2026 y 2028, incluye como líneas estratégicas la formación de docentes, investigadores y extensionistas en metodologías de investigación y emprendimiento, además de la puesta en marcha de programas de mentoría para jóvenes indígenas y rurales. Esta estructura de intervención busca generar un cambio duradero en la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas.

Nuevas metodologías, formación de formadores y vínculos con la tecnología marcan el desafío de recortar brechas. Talleres y aplicaciones prácticas prometen cambiar vidas en el territorio (Cortesía Universidad de El Salvador)
Nuevas metodologías, formación de formadores y vínculos con la tecnología marcan el desafío de recortar brechas. Talleres y aplicaciones prácticas prometen cambiar vidas en el territorio (Cortesía Universidad de El Salvador)

El rector Quintanilla remarcó: “Pretendemos desarrollar capacidades universitarias para la implementación de proyectos académicos sostenibles que promuevan el emprendimiento juvenil y la investigación transdisciplinaria, orientados a reducir brechas sociales y desigualdades especialmente en poblaciones indígenas.”

PUBLICIDAD

Enfoque transdisciplinario y sinergias universitarias en la región

La respuesta central que articula el proyecto FIDUCA es la creación de oportunidades reales para jóvenes de comunidades rurales e indígenas a través de la educación superior y el fortalecimiento de habilidades emprendedoras. La Universidad de El Salvador, junto con la Universidad de Sonsonate, participa en este consorcio desde instancias como la Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología (INTTEC-UES), la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigación Multidisciplinaria de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.

Deysi Renderos, coordinadora académica del proyecto FIDUCA en la Universidad de El Salvador, explicó que el enfoque transdisciplinario permite abordar de manera integral los problemas del país y proponer soluciones efectivas. Agregó que la iniciativa representa “un fuerte apoyo que nos va a dejar grandes aprendizajes a las universidades involucradas, pero también a nivel de país por las sinergias que logremos generar con otras instituciones, tanto universitarias como las vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación del país”.

Instituciones de varios países convergen para fortalecer capacidades y motivar el liderazgo juvenil. Estrategias integrales y seguimiento académico anticipan un salto cualitativo regional (Cortesía Universidad de El Salvador)
Instituciones de varios países convergen para fortalecer capacidades y motivar el liderazgo juvenil. Estrategias integrales y seguimiento académico anticipan un salto cualitativo regional (Cortesía Universidad de El Salvador)

El programa no solo contempla la formación académica, sino que también incluye el desarrollo de emprendimientos piloto en comunidades seleccionadas y la promoción de su visibilidad y sostenibilidad mediante estrategias integrales. La creación del Observatorio del Emprendimiento para el Desarrollo Sostenible (ODES), basado en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), se perfila como una herramienta clave para generar conocimiento y dar seguimiento riguroso a los avances del programa.

La directriz del proyecto apunta a transformar el enfoque tradicional de formación juvenil, orientándolo no solo al empleo asalariado, sino también al desarrollo de capacidades para generar condiciones autosostenibles. El rector Juan Rosa Quintanilla manifestó a Infobae: “Poder generar condiciones autosostenibles para su familia y por supuesto que eso contribuya al desarrollo de nuestro país”.

Temas Relacionados

Universidad de El SalvadorFIDUCACentroaméricaEmprendimiento JuvenilEl Salvadorestudiantes salvadoreños

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

La administración encabezada por José Raúl Mulino fortalece su apoyo a la gestión de Rodrigo Paz mediante acciones diplomáticas en la OEA y promueve la estabilidad democrática en un escenario de creciente conflictividad social en el país andino

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

Presidente de la Cámara de Diputados destaca que el Congreso dominicano respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años de prisión

La nueva legislación sanciona con condenas más severas a quienes cometan feminicidio, incluyendo agravantes por reincidencia, vínculo familiar o desacato a órdenes, como parte de una estrategia legislativa frente al incremento de casos

Presidente de la Cámara de Diputados destaca que el Congreso dominicano respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años de prisión

Autoridades decomisan 4 millones de lempiras en cargamento de marihuana vinculado a la MS en el norte de Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) decomisó el cargamento y capturó a tres supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha durante un operativo ejecutado en el norte del país, donde la droga era transportada en un compartimiento falso dentro de un vehículo.

Autoridades decomisan 4 millones de lempiras en cargamento de marihuana vinculado a la MS en el norte de Honduras

Bukele inaugura nueva sede de la Fiscalía: “El objetivo es convertir a El Salvador en un país de mayor ley y orden”

Durante el aco acto, el presidente de El Salvador señaló la intención de responder a un incremento en los procesos judiciales mediante la modernización de instalaciones y la incorporación de tecnología avanzada en la fiscalía salvadoreña

Bukele inaugura nueva sede de la Fiscalía: “El objetivo es convertir a El Salvador en un país de mayor ley y orden”

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Las autoridades responden ante el incidente registrado en un punto fronterizo, luego de que una delegación salvadoreña intentara ingresar materiales educativos en comunidades limítrofes sin cumplir, según la Cancillería hondureña, con los procedimientos establecidos para el ingreso de personal militar extranjero

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

TECNO

Meta AI en WhatsApp Web: cómo acceder y usar la función desde la computadora

Meta AI en WhatsApp Web: cómo acceder y usar la función desde la computadora

La nueva Gemini en el celular permitirá que hables con tu bandeja de entrada de Gmail

El nuevo avance de Japón que podría multiplicar por 1.000 la velocidad de las computadoras sin generar calor

Un cerebro robótico logra destreza humana y permite a los robots cocinar y tocar piano

La reacción de Elon Musk tras perder el juicio contra Sam Altman por el caso OpenAI

ENTRETENIMIENTO

Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el que hablarán sobre su vida y carrera

Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el que hablarán sobre su vida y carrera

‘The Mandalorian and Grogu’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Pedro Pascal

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

MUNDO

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

El secreto detrás de la conservación de Leptis Magna, el tesoro romano que asombra al mundo

La oposición a la guerra en Irán suma apoyo en el Senado de Estados Unidos tras una votación clave

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos