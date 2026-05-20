La sugestiva respuesta de Guardiola cuando le preguntaron si se irá del Manchester City

Soccer Football - Premier League - AFC Bournemouth v Manchester City - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - May 19, 2026 Manchester City manager Pep Guardiola during a press conference after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Pep Guardiola pospuso cualquier definición sobre su futuro en el Manchester City y dejó en claro que la decisión se tomará en una conversación privada con el presidente del club al término de la temporada, en medio de versiones que apuntan a su inminente salida tras diez años al frente del equipo.

“Podría decir que me queda un año más de contrato y, por mi experiencia, cuando se hace un anuncio, sea cual sea, durante la competición, se obtienen malos resultados. Así que, como comprenderás, la primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente”, dijo el técnico catalán, de 55 años, a Sky Sports tras el empate ante el Bournemouth (1-1) que le entregó matemáticamente el título de la Premier League al Arsenal.

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Las palabras del entrenador llegaron en un momento en que dos de los periodistas más influyentes en el mundo de las transferencias, Fabrizio Romano y David Ornstein, ya habían dado por confirmada su partida. Romano fue directo en su cuenta de X: “Decisión confirmada y comunicado oficial a continuación, ya que Pep se despedirá de los aficionados del Man City muy pronto”. Ornstein, por su parte, aseveró que “el técnico catalán se irá al finalizar la temporada”.

Guardiola, en cambio, prefirió no adelantarse. “Con el presidente, los dos hemos decidido que, cuando termine la temporada, nos sentaremos y hablaremos, así de sencillo. Después tomaremos la decisión”, señaló. Y agregó: “No te lo diría aquí porque tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, porque cuando jugamos la FA Cup, cuando jugamos por la clasificación para la Champions League, por la Premier League, solo tengo una cosa en mente y el objetivo es intentar llevar al equipo a lo más alto”.

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Las principales alternativas del duelo ante Bournemouth

El partido del domingo ante el Aston Villa, cierre de la Premier League, podría ser su despedida del banco ciudadano. Según Romano, el sucesor ya tiene nombre: Enzo Maresca, de 46 años, exasistente de Guardiola en la campaña del triplete de 2022-23 y extécnico del Chelsea, club con el que obtuvo el título del Mundial de Clubes 2025. “Solo un nombre para reemplazar a Pep: Enzo Maresca”, escribió el periodista italiano.

La salida del DT español coincide con una transformación más amplia en la plantilla. El portugués Bernardo Silva “ya está confirmado que no seguirá” la próxima temporada, y otros pilares como Rodri, John Stones y Rúben Dias también podrían abandonar el club.

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Desde su llegada en 2016, Guardiola acumuló 20 títulos con el City, entre ellos seis Premier League, la única Champions League de la historia del club y el Mundial de Clubes. En 2024 renovó su contrato, que vence al término de esta temporada, con opción de extenderlo por un año más, opción que, según los reportes, no ejercerá.

La última vuelta olímpica de Pep con los Ciudadanos fue hace unos días, cuando sus pupilos vencieron al Chelsea de Enzo Fernández en la final de la FA Cup. Tras la consagración del Arsenal en la Premier, el City ya se aseguró el segundo puesto y el pasaje a la próxima Champions League. De vencer a los Villanos, terminará la campaña con 81 puntos.

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