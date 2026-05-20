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Rodrigo Lussich, conmovido por el recuerdo a Mercedes Portillo en el Martín Fierro: “Así estoy yo sin tí”

El conductor de Intrusos compartió su tristeza por el recuerdo en la ceremonia de Aptra a su amiga, productora y actriz, a 6 meses de su muerte

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Ángela Torres sorprendió en los Martín Fierro con una impactante actuación

La noche de los Premios Martín Fierro 2026 dejó una estampa que resonó más allá de la ceremonia. Rodrigo Lussich se volcó a las redes sociales para manifestar el vacío que dejó la partida de su amiga y productora de Intrusos, Mercedes “Meche” Portillo, homenajeada en el segmento In Memoriam.

La emotiva secuencia televisiva, acompañada por la interpretación de Ángela Torres del tema “Recuérdame” —conocido por la película animada Coco—, recordó a las figuras del espectáculo fallecidas recientemente. Entre ellas, Portillo, quien murió en noviembre de 2025 tras enfrentar una neumonía bilateral, recibió un sentido tributo. La también actriz había participado en la segunda temporada de En el barro, estrenada luego de su muerte.

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meche portillo rodrigo lussich
El recuerdo a Mercedes Portillo en el In memoriam de los Premios Martín Fierro 2026 (Telefe)

Quienes siguieron la transmisión y la reacción posterior de Lussich, encontraron en sus palabras el eco de una amistad forjada tres décadas atrás, cuando ambos coincidieron en un curso de actuación dirigido por Mariana Briski. El periodista no solo compartió imágenes de momentos vividos junto a su amiga, sino que eligió versos de una canción para describir su dolor.

meche portillo rodrigo lussich
La aparición de Meche Portillo en las figuras recordadas en el In memoriam movilizó al conductor de Intrusos

“Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson”, escribió Lussich en su cuenta de Instagram, citando a Joaquín Sabina. El mensaje, acompañado de un carrusel de fotografías en viajes, cenas y reuniones en casa, fue su modo de mantener viva la memoria de su amiga.

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La muerte de Mercedes Portillo en 2025 marcó profundamente a su entorno, especialmente a quienes compartieron trabajo y vida personal con ella. Tras su inclusión en el homenaje de los Martín Fierro, Rodrigo Lussich expresó su pesar a través de una publicación, en la que intercaló versos y recuerdos fotográficos de sus años compartidos.

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La amistad de Lussich con Meche Portillo nació cuando ambos eran compañeros en las clases de actuación de Mariana Briski

La despedida de Portillo fue recordada con frases que resumen la soledad y el desconcierto que atraviesa Lussich: “Oscuro como un túnel sin tren expreso, negro como los ángeles de Machín, febril como la carta de amor de un preso. Así estoy yo sin ti… Perdido como un quinto en día de permiso, como un santo sin paraíso, como el ojo del maniquí”.

Mercedes Portillo falleció en noviembre de 2025 luego de una larga lucha contra una neumonía bilateral. Su nombre fue incluido en el homenaje In Memoriam de los Martín Fierro 2026, lo que motivó muestras públicas de afecto y dolor por parte de quienes la conocieron y trabajaron con ella.

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“Extraño como un pato en el Manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin Robinson”, escribió Lussich en su cuenta de Instagram, citando a Joaquín Sabina

El segmento In Memoriam de la gala televisiva presentó a las figuras fallecidas del espectáculo argentino, acompañado por la voz de Ángela Torres. Lussich optó por compartir en Instagram un mensaje íntimo, citando versos de Sabina: “Macabro como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile, así estoy yo sin ti. Mucho más triste que un torero al otro lado del telón.

Entre los momentos destacados del homenaje, sobresalió la evocación de dos leyendas del cine y la televisión nacional: Luis Brandoni y Héctor Alterio. La producción decidió resaltar una frase célebre de Brandoni, que resonó en la sala: “Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo”.

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Ángela Torres sorprendió en los Martín Fierro con una impactante actuación en el In memoriam (Telefe)

Además de Brandoni y Alterio, el conmovedor segmento incluyó un reconocimiento a personalidades muy queridas del ambiente artístico y periodístico. Nombres como Ernesto Acher, Adriana Aizemberg, Alejandro Farrell, Jorge Lorenzo, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, Marcelo Araujo y Marikena Monti fueron mencionados entre las figuras homenajeadas.

También aparecieron otros hacedores de nuestra TV como Adela Gleijer, Alejandro Farrell, Claudia Schijman, Ernesto Acher, Gaby Ferrero, Gastón Pessacq, Guadalupe Leuviah, Issac Eisen, Jorge Lorenzo, Fabio “El Pollo” Moreno, José Andrada, Luis Pedro Toni, Ernesto Cherquis Bialo, entre otros.

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