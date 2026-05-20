Perder a un progenitor puede afectar el poder adquisitivo de un adulto

MARTES, 19 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Perder a un padre en la edad adulta no solo te rompe el corazón, sino que puede afectar considerablemente tu cuenta bancaria, según un nuevo estudio.

El poder adquisitivo de los adultos disminuye persistentemente tras la muerte de un progenitor, informan los investigadores en la edición de mayo de la American Economic Review.

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El tumulto mental del duelo probablemente explica gran parte de esta pérdida financiera, según los investigadores.

"Perder a un padre es una de las experiencias más personales y dolorosas que muchos de nosotros atravesaremos", dijo el investigador principal Mathias Fjaellegaard Jensen, investigador principal en la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

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"Lo que muestra este estudio es que los efectos del duelo pueden extenderse a otras áreas de la vida durante años después, incluyendo la vida laboral de las personas, a través de la salud mental y el apoyo familiar", dijo Jensen en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a más de 734.000 adultos en Dinamarca, de los cuales el 91% perdió por primera vez a un progenitor a los 19 años o más. Los datos administrativos sobre estas personas también incluían información sobre sus ingresos, empleo y salud mental.

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Los resultados mostraron que los ingresos de los hombres cayeron un 2% y los de las mujeres un 3% de media en los cinco años posteriores a la pérdida de un progenitor.

Estos adultos también mostraron evidencias de un deterioro de la salud mental tras el duelo, incluyendo un aumento en el uso de apoyo psicológico, recetas de medicamentos para la salud mental y recetas de opioides.

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Las mujeres con hijos pequeños tuvieron el mayor efecto, con una caída de los ingresos de casi un 4%. Esto podría deberse a la pérdida del cuidado infantil informal proporcionado por los abuelos, según los investigadores.

Este tipo de efecto probablemente sea más profundo en países sin el estado integral del bienestar danés, que incluye sanidad, cuidado infantil y protección de ingresos, añadieron.

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"Nuestros hallazgos de Dinamarca deben interpretarse como una estimación conservadora", dijo Jensen. "En países como el Reino Unido -- donde las listas de espera para salud mental son largas, el cuidado infantil formal es caro y los niveles de prestaciones relativamente bajos -- los efectos sobre los ingresos y el bienestar de la pérdida parental probablemente sean significativamente más graves."

El apoyo a los adultos en duelo --incluyendo la baja por duelo remunerada, el cribado psicológico, un mejor acceso a la guardería y grupos de apoyo al duelo-- podría ayudar a mitigar el impacto económico que supone la pérdida de un progenitor, según los investigadores.

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"Como esto es algo que casi todo el mundo experimenta, no solo importa para cómo entendemos el duelo, sino también para cómo empleadores y responsables políticos piensan sobre el apoyo en momentos de pérdida", añadió Jensen.

Más información

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La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre cómo llorar la pérdida de un progenitor.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Oxford, 29 de abril de 2026; American Economic Review, mayo de 2026

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