Salud

¿Papa o batata?: diferencias nutricionales y claves para elegir la opción más saludable

Especialistas de Harvard y estudios recientes destacan que ambos tubérculos aportan nutrientes valiosos y pueden formar parte de una dieta equilibrada, siempre que se eviten las frituras y se prioricen métodos de cocción saludables

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Ambos tubérculos tienen valores calóricos
Ambos tubérculos tienen valores calóricos y de macronutrientes casi idénticos, sin impacto significativo en el peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las batatas han conquistado el mundo de la alimentación saludable y son sinónimo de platos coloridos, recetas de moda y “dieta limpia”. Mientras tanto, la papa común suele quedar en segundo plano, relacionada con preparaciones tradicionales o menos llamativas.

Pero ¿realmente la batata merece el estatus de superalimento, o su fama supera a la evidencia científica? El debate entre batata y papa común es mucho más equilibrado de lo que se imagina. Los estudios más recientes y una mirada crítica a sus beneficios demuestran que la clave para la salud no reside únicamente en el tubérculo elegido, sino en cómo se integra y se prepara dentro de una dieta variada.

Batata: nutrientes, fibra, antioxidantes y evidencia científica

Las batatas se destacan por su alta concentración de antioxidantes y su aporte significativo de vitamina A y vitamina C. Una porción de 95 gramos proporciona más del 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A, un nutriente esencial para la visión y la protección contra enfermedades degenerativas. Además, sus antioxidantes pueden contribuir a reducir el riesgo de daño hepático, deterioro cognitivo, colesterol elevado, diabetes y ciertos tipos de cáncer.

Las batatas aportan más vitamina
Las batatas aportan más vitamina A y fibra, mientras que las papas destacan por su potasio y vitamina B6 (Freepik)

Su contenido de fibra duplica al de la papa común, con tres gramos por cada 100 gramos, lo que favorece una liberación más gradual de energía y un índice glucémico más bajo; esto ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y a evitar picos de energía.

Estudios recientes respaldan estos efectos positivos. Una investigación publicada en Nutrients evaluó el impacto del consumo habitual de batata naranja en adultos y observó que su inclusión regular en la dieta mejoraba significativamente los niveles de vitamina A y la capacidad antioxidante de la alimentación. Los beneficios sobre la glucemia solo se evidencian cuando la preparación es saludable.

Papa común: potasio, vitamina B6, almidón resistente y respaldo científico

Las papas comunes, más conocidas como negras, también ofrecen ventajas nutricionales. Son fuente de potasio, un mineral fundamental para regular la presión arterial y disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. Además, aportan vitamina C y casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de vitamina B6. El almidón resistente que contienen alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y contribuye al equilibrio de la glucosa en sangre.

La papa común contribuye al
La papa común contribuye al control de la presión arterial y la salud cardiovascular por su alto contenido de potasio (foto: Freepik)

En cuanto a macronutrientes y calorías, ambos tubérculos presentan valores casi idénticos: en cada 100 gramos, aportan dos gramos de proteína, 21 gramos de carbohidratos y menos de un gramo de grasa. Las papas comunes tienen 92 calorías por porción, frente a 90 de la porción de batata. Sustituir una por otra no marca una diferencia real en el descenso de peso, ya que su aporte energético es prácticamente igual.

La evidencia científica resalta estos beneficios. Un estudio de 2021 en Nutrients asoció el consumo de papa cocida sin piel con mejoras en la presión arterial y la salud cardiovascular, gracias a su alto nivel de potasio y bajo en sodio. Además, señala que la papa cocida de manera saludable no incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas.

Harvard y la importancia del método de preparación

La elección entre batata y papa depende de necesidades específicas: la batata puede ser preferible en situaciones de déficit de vitamina A, como en la enfermedad de Crohn. La papa común puede ser útil para el control de la presión arterial o el aumento de vitamina B6.

La clave para aprovechar los
La clave para aprovechar los beneficios de batatas y papas está en evitar frituras y priorizar preparaciones saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que ambos alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen hervidos, al vapor o asados y se evitan las frituras o productos ultraprocesados. Harvard advierte que el concepto de “superalimento” es una construcción mediática y ningún tubérculo por sí solo puede garantizar beneficios extraordinarios fuera de una dieta variada.

Las batatas no superan claramente a las papas comunes en cuestión de beneficios. Ambas pueden integrarse en una dieta saludable, siempre y cuando se priorice una preparación adecuada y una alimentación equilibrada en su conjunto. El verdadero impacto dependerá tanto del tipo de tubérculo como de la forma en que se consuma.

Temas Relacionados

BatataPapa comúnAlimentación saludableBeneficios nutricionalesNutriciónAntioxidantesPotasioDelishNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Bobby Lee aseguró que lleva más de tres años sobrio: “No enmascares el dolor con alcohol o drogas”

Entrevistado por el pódcast “Inside of You”, el actor y comediante estadounidense compartió su experiencia personal. Su testimonio inspira a quienes buscan superar momentos difíciles y encontrar sentido en la recuperación emocional

Bobby Lee aseguró que lleva

La ANMAT refuerza controles de seguridad y eficacia en medicamentos para la diabetes

El organismo dispuso estudios especiales para aquellos que contengan nuevos ingredientes activos. La medida se publicó en el Boletín Oficial

La ANMAT refuerza controles de

Día Mundial de la Fibrosis Quística: cuáles son los últimos avances en el tratamiento y qué desafíos persisten

Especialistas destacan el progreso en terapias que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Los obstáculos que aún perduran

Día Mundial de la Fibrosis

Cuántas horas hay que dormir por día, según la evidencia científica

Las investigaciones recientes destacan la importancia de un descanso adecuado para prevenir enfermedades cardiovasculares, fortalecer defensas y regular el funcionamiento hormonal

Cuántas horas hay que dormir

La triple terapia y otros hitos científicos mejoran la expectativa de vida de pacientes con fibrosis quística

Conclusiones presentadas en un congreso europeo muestran resultados positivos y subrayan la relevancia de nuevas opciones terapéuticas que permiten abordar los principales retos clínicos y sociales

La triple terapia y otros
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las falsas denuncias de abuso

Las falsas denuncias de abuso sexual y la instrumentalización de la Justicia

Desarticularon dos puntos de venta de drogas en Córdoba y hay dos detenidos

Ponían piedras en la autopista Rosario-Santa Fe para robarle a los automovilistas y fueron condenados a prisión

Se incendió un corralón de La Plata y un sereno tuvo que ser rescatado por los bomberos

Así reflejaron los principales medios del mundo la derrota de Javier Milei en las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Un tiroteo en Jerusalén dejó

Un tiroteo en Jerusalén dejó al menos cuatro muertos y varios heridos: los agresores fueron neutralizados

“Liberen a los rehenes y depongan las armas o Gaza será destruida”: el ultimátum de Israel a Hamas para cerrar un acuerdo

Huyó con sus tres hijos y vivió oculto casi cuatro años: Tom Phillips, el prófugo abatido por la Policía de Nueva Zelanda

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”