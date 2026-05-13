Estados Unidos

Donald Trump ya está en Beijing: qué empresarios y funcionarios eligió como laderos al bajar del avión en China

La comitiva que viajó con el mandatario incluyó figuras clave de la industria tecnológica y automotriz, quienes reforzaron el enfoque en comercio y desarrollo económico durante la visita oficial al país asiático

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El video muestra la llegada de Donald Trump a un aeropuerto en China por la noche. Se observa el avión presidencial Air Force One en la pista, con una comitiva de bienvenida compuesta por personas en fila. El entonces presidente Trump desciende las escaleras del avión y camina por una alfombra roja junto a varios funcionarios. Posteriormente, aborda una limusina negra, parte de un convoy de vehículos en la pista. Este contenido es una cobertura de evento.

La imagen que dejó Donald Trump al aterrizar en Beijing buscó transmitir mucho más que una visita diplomática. Detrás del presidente estadounidense descendieron algunos de los funcionarios y empresarios más influyentes de Estados Unidos, en una escena que expuso cuáles eran las prioridades reales del viaje: comercio, tecnología e industria.

Mientras la agenda oficial hablaba de Irán, Taiwán y las tensiones geopolíticas entre Washington y Beijing, Trump eligió rodearse de figuras que representan el núcleo de la disputa económica entre las dos mayores potencias del mundo.

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Entre los primeros en bajar del Air Force One estuvieron Marco Rubio y Pete Hegseth. Muy cerca aparecieron Elon Musk y Jensen Huang, dos de las figuras empresariales más observadas de la comitiva estadounidense.

Donald Trump y Elon Musk en trajes oscuros interactúan con otros hombres en un evento formal nocturno, con una multitud en el fondo
Donald Trump aterriza en Beijing rodeado de autoridades políticas y líderes empresariales clave para las relaciones entre Estados Unidos y China.

La composición de ese grupo no parecía casual. Mientras Rubio y Hegseth representaban el costado diplomático y militar de la relación con China, Musk y Huang simbolizaban los sectores donde hoy se concentra la verdadera competencia global: vehículos eléctricos, semiconductores e inteligencia artificial.

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La presencia de Musk resumía buena parte de las contradicciones que atraviesan la relación entre Estados Unidos y China. Tesla depende del mercado chino como una pieza central de su negocio global y mantiene en Shanghái una de las instalaciones más importantes de la compañía. El magnate además llegó a Beijing después de recomponer su vínculo político con Trump tras la turbulenta salida de su experiencia en DOGE, el organismo de eficiencia gubernamental impulsado durante el actual mandato republicano.

Donald Trump y Elon Musk en trajes oscuros interactúan con otros hombres en un evento formal nocturno, con una multitud en el fondo
Marco Rubio y Pete Hegseth aportan una perspectiva diplomática y militar a la comitiva liderada por la Casa Blanca.

A pocos pasos también se encontraba Huang, cuya figura adquirió un peso estratégico en medio de la disputa tecnológica entre ambas potencias. Nvidia domina el mercado de chips avanzados utilizados para inteligencia artificial y quedó en el centro de las restricciones impuestas por Washington para limitar el acceso chino a tecnología sensible.

El hecho de que Huang abordara el Air Force One durante una escala técnica en Anchorage, Alaska, reforzó todavía más la lectura política alrededor de la delegación. Su presencia no solo exhibía la cercanía entre la Casa Blanca y Silicon Valley, sino también la importancia que la administración Trump le otorga a la competencia tecnológica con Beijing.

Donald Trump y Elon Musk en trajes oscuros interactúan con otros hombres en un evento formal nocturno, con una multitud en el fondo
Elon Musk y Jensen Huang integran la delegación estadounidense como representantes clave de los sectores de vehículos eléctricos y semiconductores.

La comitiva incluyó además a otros importantes líderes empresariales estadounidenses, en una señal de que Trump buscaba convertir la visita en una instancia de negociación económica además de diplomática.

Detrás de la puesta en escena aparecían varios temas decisivos: las restricciones chinas sobre las tierras raras, la competencia por los chips y los semiconductores, el liderazgo mundial en inteligencia artificial y el acceso de las empresas estadounidenses al mercado chino.

Donald Trump y Elon Musk en trajes oscuros interactúan con otros hombres en un evento formal nocturno, con una multitud en el fondo
Elon Musk representa la importancia del mercado chino para Tesla y simboliza la interdependencia económica entre China y Estados Unidos.

Antes de llegar a China, Trump había anticipado públicamente que buscaría que Beijing ampliara el acceso para las compañías estadounidenses y elogió a Xi Jinping, con quien esperaba mantener una “larga conversación” durante la cumbre.

La imagen final terminó funcionando como una declaración política en sí misma. Trump no aterrizó en Beijing únicamente rodeado de diplomáticos o funcionarios. Bajó del avión acompañado por las figuras que hoy encarnan la batalla económica y tecnológica entre las dos mayores potencias del mundo.

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