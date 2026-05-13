Ecuador analiza modelo panameño de educación técnica ante déficit laboral

CAF estima que al menos 9.6 millones de estudiantes están fuera del sistema educativo en América Latina y el Caribe. Archivo

Ecuador busca en Panamá una referencia para enfrentar uno de los principales desafíos de la educación técnica en América Latina: formar jóvenes con habilidades que realmente respondan al mercado laboral.

Con ese objetivo, la ministra de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, Gilda Alcíbar, encabezó una visita técnica al país para conocer el funcionamiento del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y los modelos de formación profesional apoyados por CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

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La delegación ecuatoriana también estuvo integrada por el viceministro de Educación Superior, Ramiro Torres, y la asesora Stefanía Peláez, quienes sostuvieron encuentros con representantes de CAF en Panamá y recorrieron centros de formación técnica vinculados a áreas estratégicas como logística, industria, innovación digital y turismo.

La visita ocurre mientras Ecuador impulsa cambios en su sistema de educación técnica y tecnológica para alinearlo con las demandas del sector productivo.

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La ministra de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, Gilda Alcíbar, encabezó la visita técnica realizada en Panamá. Tomada de CAF

El interés de Ecuador se produce en un contexto regional marcado por dificultades de inserción laboral juvenil y por cuestionamientos sobre la desconexión entre los programas académicos y las necesidades reales de las empresas.

El interés de varios gobiernos por reforzar la educación técnica ocurre en medio de un escenario regional marcado por el desempleo juvenil y la deserción escolar. CAF advirtió recientemente que en América Latina y el Caribe hay al menos 9.6 millones de estudiantes fuera del sistema educativo, una situación que afecta especialmente a jóvenes de sectores vulnerables.

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El organismo también ha señalado que solo cerca del 60% de los estudiantes logra completar la educación secundaria en la región, pese a que este nivel es obligatorio en la mayoría de los países latinoamericanos.

En Panamá, gremios empresariales y organismos multilaterales han advertido durante años sobre la falta de técnicos especializados en sectores como logística, mantenimiento industrial, electricidad, automatización y tecnología.

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Los funcionarios conocieron laboratorios de innovación digital y áreas de tecnología industrial del ITSE. Tomada de CAF

Uno de los principales puntos de la agenda fue el recorrido por el ITSE, institución creada por el Estado panameño y que abrió oficialmente sus puertas en 2019 como parte de una estrategia para fortalecer la educación técnica superior de ciclo corto.

El proyecto contó desde sus primeras etapas con apoyo técnico y financiero de CAF y fue diseñado bajo modelos similares a los implementados en países europeos y asiáticos enfocados en formación práctica y rápida inserción laboral.

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Durante la visita, la delegación recorrió talleres de ingeniería, laboratorios de innovación digital, áreas de tecnología industrial y espacios de simulación utilizados en carreras relacionadas con hospitalidad y turismo.

El ITSE ofrece programas de dos y tres años orientados a sectores considerados prioritarios para la economía panameña, incluyendo negocios, servicios, industria y transformación digital.

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Uno de los elementos observados por los funcionarios ecuatorianos fue el modelo de alternancia aplicado por el ITSE, que combina formación académica con experiencias prácticas en empresas. Este enfoque busca reducir la brecha entre el aula y el mercado laboral, un problema recurrente en distintos países de América Latina donde miles de jóvenes egresan cada año sin lograr incorporarse rápidamente a empleos formales vinculados con su preparación.

Ecuador busca fortalecer sus modelos de educación técnica y tecnológica con apoyo de CAF. (Foto: Minedu)

La agenda también incluyó una visita al Canal de Panamá, utilizada como ejemplo de cómo la educación técnica especializada se conecta con sectores estratégicos de la economía.

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La operación canalera requiere personal capacitado en áreas técnicas complejas como electricidad, automatización, mantenimiento industrial, mecánica y logística, perfiles que siguen siendo altamente demandados tanto en Panamá como en otros mercados de la región.

Otro de los puntos centrales del recorrido fue el centro de formación del INADEH ubicado en Panamá Pacífico. Esta sede se especializa en programas relacionados con logística portuaria, operaciones industriales y formación de linieros eléctricos. Parte de su modelo incluye el uso de simuladores tecnológicos que replican condiciones reales de trabajo en puertos, sistemas eléctricos y operaciones logísticas de gran escala.

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El INADEH es una de las principales instituciones públicas de capacitación laboral de Panamá y atiende cada año a miles de estudiantes y trabajadores que buscan certificaciones técnicas. En los últimos años, la entidad ha intentado fortalecer su relación con el sector privado mediante programas desarrollados junto a empresas constructoras, logísticas y de servicios que requieren mano de obra especializada y actualización constante de competencias.

El Canal de Panamá fue presentado como ejemplo de la conexión entre educación técnica y sectores estratégicos. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo

La visita de la delegación ecuatoriana también se da mientras CAF y Ecuador avanzan en la evaluación de una operación crediticia por $57 millones destinada a modernizar carreras técnicas priorizadas, renovar equipos y fortalecer modelos de educación dual. El programa incluiría además mejoras en formación docente y sistemas de seguimiento de estudiantes y egresados.

En noviembre de 2024, CAF ya había aprobado una cooperación técnica no reembolsable de $150,000 para apoyar el diagnóstico del sistema ecuatoriano de educación técnica y tecnológica. Ese proceso permitió analizar las necesidades académicas y económicas de los 54 institutos y conservatorios superiores públicos del país, además de desarrollar modelos de costos por carrera y estudios sobre la pertinencia territorial de la oferta educativa.

La experiencia panameña es vista por Ecuador como una posible referencia regional en momentos en que distintos gobiernos latinoamericanos buscan convertir la educación técnica en una herramienta para mejorar la empleabilidad juvenil y responder a sectores económicos que demandan personal especializado.

El desafío, sin embargo, sigue siendo conectar de forma efectiva la formación académica con mercados laborales que cambian cada vez más rápido por el avance tecnológico y las nuevas dinámicas productivas.