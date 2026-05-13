El fenómeno “Omega” desata calor récord en el centro de Estados Unidos y fuertes tormentas en dos regiones

La estructura atmosférica Omega Block causa una ola de calor extrema en el centro de Estados Unidos, con temperaturas récord en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estructura atmosférica conocida como Omega Block ha generado esta semana una ola de calor sin precedentes en el centro de Estados Unidos, con temperaturas entre ocho y catorce grados Celsius (quince a veinticinco °F) por encima del promedio habitual de mayo, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). El fenómeno, que se desarrolla entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo, afecta a millones de personas en estados como Dakota del Norte, Nebraska, Kansas y Texas, y ha sido calificado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) como un evento de alto impacto por la persistencia del calor y los riesgos asociados.

De acuerdo con la NOAA, esta situación se produce cuando una cresta de alta presión queda estacionada sobre el centro del país, bloqueando el avance normal de los sistemas frontales y provocando una acumulación de aire cálido y seco. La agencia federal informó que las temperaturas podrían superar los 37 °C (99 °F) en varias ciudades, lo que representa valores inusuales para la época del año.

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El patrón Omega no es frecuente en primavera, pero su presencia ha sido documentada en años anteriores y suele asociarse a periodos extensos de calor, sequía y aumento del riesgo de incendios forestales, según informes históricos de la NOAA y el NWS.

¿Qué es un “Omega Block” y cómo afecta al clima en América del Norte?

El Omega Block es un patrón meteorológico que se caracteriza por una cresta de alta presión ubicada entre dos sistemas de baja presión, formando la silueta de la letra griega Ω en los mapas de altura. De acuerdo con el NWS, este fenómeno genera una especie de atasco en la circulación atmosférica que impide que el aire frío avance desde el oeste y permite que el aire cálido se mantenga sobre la misma región durante varios días.

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La NOAA detalla que, bajo este patrón, las condiciones meteorológicas tienden a estancarse, con olas de calor persistentes en el centro del país y lluvias o tormentas tanto en el noroeste como en el noreste. El canal especializado The Weather Channel señaló que la estructura Omega favorece la formación de domos de calor, los cuales pueden batir récords históricos de temperatura.

Este patrón puede durar entre tres y siete días según el análisis de la NOAA, y su rompimiento suele venir acompañado de un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas, con el regreso de tormentas al centro del país.

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La NOAA informa que el patrón Omega Block provoca hasta 14 °C por encima del promedio habitual de esta época del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados y ciudades han registrado temperaturas récord?

Las principales áreas afectadas por la ola de calor se extienden desde las Grandes Llanuras hasta Texas, abarcando Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma y el norte de Texas, según la NOAA. En estos estados, los termómetros han superado los treinta y dos °C (90 °F) y, en algunos casos, se han registrado valores cercanos a los treinta y siete °C (99 °F) durante la jornada del miércoles.

El NWS indicó que la ciudad de Omaha, Nebraska, alcanzó los treinta y cinco °C (95 °F), mientras que Dallas, Texas, informó treinta y seis °C (97 °F) en la tarde del martes. Según datos recogidos por el canal meteorológico FOX Weather, más de cuarenta ciudades del centro y sur de Estados Unidos se acercan a romper marcas históricas de temperatura para la primera mitad de mayo.

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Estos valores contrastan con el promedio habitual de la región, que oscila entre veinte y veinticinco °C (68-77 °F) en esta época del año, según los registros históricos de la NOAA.

¿Qué riesgos adicionales genera el patrón Omega además del calor?

El bloqueo Omega no solo produce temperaturas elevadas, sino que también incrementa el peligro de incendios forestales y altera la distribución de lluvias y tormentas en el país, según el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA. La agencia advirtió que la combinación de calor, sequedad y ráfagas de viento superiores a los 50 km/h (31 mph) crea condiciones propicias para la propagación de incendios en Idaho, Utah, Colorado, Wyoming y Arizona.

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Además del riesgo de incendios, el NWS emitió alertas de tormentas severas para el noroeste, incluyendo Montana, Idaho y Washington, donde se esperan lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas. En el noreste, zonas como Ohio, Pensilvania, Nueva York y Virginia Occidental también se encuentran bajo vigilancia por tormentas, según los boletines oficiales.

La NOAA advierte que el estancamiento de la atmósfera dificulta la dispersión de contaminantes, lo que puede afectar la calidad del aire en áreas urbanas y rurales.

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Millones de personas en Dakota del Norte, Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas experimentan valores de calor inusuales según el Servicio Meteorológico Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades sobre la duración y el desenlace del fenómeno?

Los modelos meteorológicos de la NOAA y el NWS prevén que el patrón Omega persistirá, al menos, hasta el jueves 14 de mayo, con posibilidad de romperse hacia el viernes, permitiendo el avance de nuevos sistemas frontales. Según el canal especializado The Weather Channel, el debilitamiento del Omega Block abrirá la puerta a la llegada de frentes fríos y lluvias, lo que podría reducir las temperaturas en el centro del país y restablecer la circulación atmosférica habitual.

El NWS detalló en su último informe que los riesgos de calor extremo, tormentas y incendios permanecerán elevados hasta que la cresta de alta presión se disipe y los sistemas de baja presión avancen desde las costas.

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¿Qué recomendaciones han emitido las agencias oficiales ante la ola de calor y tormentas?

La NOAA y el NWS han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes crónicos durante el episodio de calor extremo. En las áreas bajo riesgo de incendios, las autoridades recomiendan evitar actividades que puedan originar chispas y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

Respecto a las tormentas, el Centro de Predicción de Tormentas recomienda refugiarse en lugares seguros ante la presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento intensas. Las alertas y avisos se actualizan regularmente en los portales de la NOAA, el NWS y The Weather Channel.

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¿Cómo impacta este evento a la población y qué se puede esperar en los próximos días?

El evento Omega Block tiene consecuencias directas para la vida cotidiana: incrementa la demanda energética por el uso de aire acondicionado, presiona los sistemas de salud y aumenta la probabilidad de interrupciones en el suministro eléctrico o en las vías de comunicación, de acuerdo con la NOAA. Las autoridades sanitarias recomiendan limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor y estar atentos a los síntomas de golpe de calor.

A partir del viernes 15 de mayo, los expertos prevén que el patrón Omega comenzará a debilitarse y dará paso al ingreso de nuevos sistemas meteorológicos que podrían traer lluvias al centro y este del país. El NWS anticipa que las temperaturas volverán a los valores promedio de la temporada y los riesgos de calor, tormentas e incendios empezarán a disminuir progresivamente.