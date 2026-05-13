El BCIE y autoridades de salud supervisan etapa final del hospital de Sololá, Guatemala

El nuevo Hospital Departamental de Sololá registra un avance físico del 88,3% y financiero del 86,2%, consolidándose como uno de los proyectos sanitarios más importantes en occidente de Guatemala. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El nuevo Hospital Departamental de Sololá registra un avance físico del 88,3% y financiero del 86,2%, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más ambiciosos para el occidente de Guatemala.

Cuando entre en funcionamiento, el hospital habilitará 15,685 metros cuadrados de instalaciones modernas en cinco niveles. La capacidad de hospitalización aumentará a 240 camas y se sumarán áreas especializadas, además de un helipuerto, lo que permitirá expandir y agilizar la atención médica para más de 519 mil habitantes de Sololá y las regiones aledañas, según datos informados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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La obra se ejecuta bajo la modalidad llave en mano, que incluye diseño, construcción y equipamiento integral del nuevo edificio hospitalario. De acuerdo con el BCIE, el proyecto representa una inversión de Q274 millones 234 mil 513 y responde a la necesidad de fortalecer la red hospitalaria pública a través de infraestructura tecnológica y resiliente.

Una vez concluida la construcción, el hospital multiplicará la capacidad de servicios, integrando unidades de cuidados intensivos, maternidad, pediatría y consulta externa, lo que beneficiará sustancialmente a la población del occidente guatemalteco.

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El nuevo Hospital Departamental de Sololá registra un avance físico del 88,3% y financiero del 86,2%, consolidándose como uno de los proyectos sanitarios más importantes en occidente de Guatemala. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El hospital de Sololá cuadruplica el crecimiento hospitalario local y regional

La actual infraestructura hospitalaria en Sololá, en funcionamiento antes de diciembre de 2023, dispone de 200 camas. El nuevo edificio permitirá elevar ese número a 332 camas censables en la región, traduciéndose en un incremento notable para la cobertura, la rapidez diagnóstica y la seguridad del paciente. La incorporación del helipuerto posibilitará el traslado inmediato de pacientes críticos hacia la capital en situaciones de urgencia.

El BCIE, a través de su vicepresidente ejecutivo Guillermo Guerrero y el director para Guatemala Mario Jacobs, realizó una inspección in situ junto a funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para constatar el ritmo de avance y garantizar la continuidad financiera y técnica del proyecto.

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Ambos organismos resaltaron que la obra contribuirá a garantizar “servicios de salud dignos, oportunos y de calidad” para la población, según informaron al medio BCIE.

El nuevo Hospital Departamental de Sololá registra un avance físico del 88,3% y financiero del 86,2%, consolidándose como uno de los proyectos sanitarios más importantes en occidente de Guatemala. (Banco Centroamericano de Integración Económica)

El hospital de Sololá, cuya fecha inicial de finalización estaba prevista para 2025, ha superado el 88% de avance físico a mayo de 2026 y se encuentra en la fase de equipamiento final, con expectativas de próxima habilitación. El MSPAS indicó que la construcción cumple con los requisitos nacionales en materia de infraestructura y ambiente, ratificando su viabilidad y sostenibilidad.

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La inversión hospitalaria del BCIE impulsa la red nacional de salud

Esta infraestructura de 15.685 metros cuadrados convertirá a Sololá en un nodo regional estratégico. A modo de referencia, en Chiquimula se construye, con respaldo financiero similar, un hospital de 10.503 metros cuadrados para 189 camas censables, lo que posiciona al hospital de Sololá como una de las mayores inversiones hospitalarias recientes en Guatemala.

En suma, la suma de áreas especializadas, tecnología médica y espacios funcionales permite que el hospital amplíe la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalezca el sistema sanitario departamental y nacional, de acuerdo con el BCIE.

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El compromiso de proveer infraestructura moderna a la red pública atiende la meta de cubrir las necesidades de más de 519.663 personas en el occidente del país y ampliar la protección de la salud en una de las regiones con mayor demanda y menor cobertura previa.