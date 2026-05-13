Detectan microalgas asociadas a toxinas peligrosas en aguas del oriente salvadoreño

El hallazgo de microalgas potencialmente tóxicas en el Puerto de La Unión eleva la alerta sobre riesgos sanitarios y ambientales en la costa oriental de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente hallazgo de microalgas potencialmente tóxicas en el Puerto de La Unión ha encendido las alertas sobre los riesgos sanitarios y ambientales en la costa oriental de El Salvador.

Aunque no se ha detectado marea roja, el descubrimiento de especies capaces de producir toxinas dañinas para la salud humana resalta la importancia de mantener la vigilancia en aguas marinas y en la cadena de producción de mariscos en la región.

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Las microalgas encontradas corresponden a los géneros Prorocentrum spp. y Pseudo-nitzschia spp., integrantes comunes del fitoplancton marino, pero que bajo ciertas condiciones pueden liberar toxinas peligrosas.

Prorocentrum spp. está asociada a la producción de toxinas diarreicas (DSP), como el ácido okadaico, que puede provocar intoxicaciones gastrointestinales en quienes consumen mariscos contaminados.

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Pseudo-nitzschia spp., por su parte, es capaz de generar ácido domoico, responsable del síndrome amnésico por mariscos (ASP), el cual afecta el sistema nervioso y puede causar pérdida de memoria, confusión y en casos graves complicaciones neurológicas.

El informe, emitido el 11 de mayo por el Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (LABTOX-UES), detalla que las muestras fueron recolectadas el 6 de mayo en dos puntos del muelle de La Unión, con el apoyo de la Unión Portuaria del Pacífico.

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Durante el muestreo no se observaron cambios notorios en el color del agua ni formaciones superficiales que indicaran una proliferación nociva, como suele suceder con la marea roja; sin embargo, el análisis microscópico posterior confirmó la presencia de floraciones de interés sanitario.

Las especies de microalgas Prorocentrum spp. y Pseudo-nitzschia spp., encontradas en las aguas de La Unión, pueden generar toxinas peligrosas para la salud humana y la fauna marina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó una alta concentración de la diatomea Coscinodiscus sp., con 21,120 células por litro en uno de los puntos evaluados. También se detectaron dinoflagelados del género Prorocentrum spp. con una densidad de 14,280 células por litro. El informe advierte que diversos miembros de este género pueden liberar toxinas de acción rápida y toxinas diarreicas.

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Respecto a Pseudo-nitzschia spp., el laboratorio remarcó su relevancia sanitaria, ya que incluye especies productoras de ácido domoico, una neurotoxina responsable de intoxicaciones amnésicas por mariscos.

Aunque la toxicidad concreta de las cepas detectadas localmente no ha sido confirmada por bioensayos, la identificación recurrente de estas microalgas subraya la importancia de mantener y fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica como ambiental en la franja costera.

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El equipo de investigadores recomendó realizar monitoreos en embarcaciones para abarcar más puntos y obtener un panorama más amplio sobre la distribución de estas microalgas.

Las autoridades sanitarias advierten que, aunque no se declaró una emergencia de marea roja, la presencia de especies potencialmente tóxicas obliga a mantener precauciones en el consumo de productos extraídos en la zona y a reforzar los controles durante los próximos meses.

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El informe de LABTOX-UES destaca que, aunque no hubo marea roja, sí se confirmaron floraciones microalgales de interés sanitario mediante análisis microscópico. (Foto cortesía UES)

Las concentraciones inusuales de microalgas suelen estar relacionadas con factores ambientales como el incremento de nutrientes en el agua, procedentes de descargas urbanas, agrícolas y acuícolas, además de las altas temperaturas propias de la temporada. Estas condiciones favorecen la multiplicación de las algas, incluyendo especies capaces de producir toxinas que ponen en riesgo la salud humana y la fauna marina.

Entre los efectos posibles, la ingestión de mariscos contaminados con toxinas diarreicas puede provocar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En casos de intoxicación por toxinas amnésicas, los síntomas pueden incluir alteraciones neurológicas, pérdida de memoria y, en situaciones graves, daño cerebral irreversible.

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El incremento de nutrientes por descargas urbanas, agrícolas y acuícolas, junto a las altas temperaturas, favorece la proliferación de microalgas tóxicas en aguas salvadoreñas. (Foto cortesía)

Casos previos de algas tóxicas en playas salvadoreñas

El litoral salvadoreño ha enfrentado varios episodios de proliferación de algas tóxicas en las últimas dos décadas, con impactos directos en la salud pública y la biodiversidad marina. Uno de los eventos más relevantes ocurrió en 2001-2002, cuando la microalga Pyrodinium bahamense provocó un brote de toxinas paralizantes acumuladas en moluscos bivalvos (conchas).

La costa central y occidental fue la más afectada, con 41 casos de intoxicación reportados por consumo de mariscos, lo que obligó a suspender temporalmente su comercialización.

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En 2006, el litoral experimentó un nuevo episodio de marea roja, originado por la proliferación de Gymnodinium catenatum, otra microalga productora de toxinas paralizantes. Este fenómeno generó la muerte de peces y moluscos, se extendió a lo largo de varios puntos de la costa, afectando la actividad pesquera y el equilibrio ecológico.

Durante 2017, se detectaron toxinas en mariscos y se registró la muerte de tortugas marinas en las playas del Golfo de Fonseca, en la zona oriental de El Salvador. Las investigaciones confirmaron la presencia de toxinas paralizantes en los tejidos de los animales y motivaron la prohibición inmediata de extracción así como la venta de moluscos en las áreas impactadas.

Estos antecedentes han llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia continua de las aguas costeras, con el objetivo de prevenir riesgos para la población y proteger la biodiversidad marina ante nuevas floraciones de microalgas tóxicas.