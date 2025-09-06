Qué pasa si consumimos helado todos los días

Expertos aconsejan moderar el consumo de helado para evitar riesgos de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre si se puede disfrutar un helado todos los días sin poner en juego la salud es habitual entre quienes buscan equilibrar placer y bienestar.

Según especialistas consultados por Delish, la respuesta varía de acuerdo con el contexto individual y la capacidad de mantener la moderación. Aunque el helado es ampliamente apreciado, su inclusión diaria requiere vigilar tanto las porciones como la calidad nutricional del resto de los alimentos que se consumen a lo largo del día.

Opinión científica: inclusión responsable frente a los riesgos

Organizaciones como la Academia de Nutrición y Dietética de EEUU sostienen que es posible incluir postres como el helado dentro de una dieta equilibrada, siempre que se controlen las porciones y se prioricen alimentos ricos en nutrientes a lo largo del día.

Sin embargo, convertir el helado en un hábito cotidiano puede incrementar de manera rápida el consumo de calorías, azúcares y grasas saturadas, aumentando así el riesgo de sobrepeso, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

El exceso de helado puede aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general de la Academia de Nutrición y Dietética y otras entidades expertas es evitar los excesos y mantener el equilibrio, tanto en la elección de alimentos como en la frecuencia de consumo de productos de indulgencia como el helado.

El valor social y emocional del helado

Más allá de los factores nutricionales, las especialistas destacan que el helado posee un valor emocional y social importante. Manaker señala que este postre, además de ser reconfortante y sabroso, puede fortalecer los vínculos sociales y crear experiencias compartidas.

De igual forma, el helado aporta calcio y energía, nutrientes que contribuyen a la salud general si forman parte de una alimentación balanceada.

Aunque algunos estudios han encontrado ciertas asociaciones entre un consumo moderado de helado y parámetros de salud positivos, la evidencia científica al respecto todavía es limitada y no permite atribuirle beneficios claros a nivel clínico.

Las porciones recomendadas de helado son menores de lo que la mayoría imagin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos asociados al consumo habitual de helado se relacionan, principalmente, con su alto contenido de azúcares añadidos y grasas saturadas, adviertió el Departamento de Agricultura de EEUU. Estos nutrientes, consumidos en exceso, pueden impactar de forma negativa especialmente en personas con enfermedades preexistentes como diabetes, colesterol elevado, problemas cardíacos o exceso de peso.

El efecto acumulativo de superar las recomendaciones diarias de estos nutrientes puede derivar en complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Por eso, las especialistas insisten en relegar el helado a la categoría de capricho ocasional.

Recomendaciones de porciones y datos nutricionales

La cantidad adecuada de helado para un consumo ocasional es menor de lo que suelen imaginar muchos adultos y niños. Una porción estándar equivale a media taza, cantidad que aporta aproximadamente 137 calorías, siete gramos de grasa, 16 gramos de carbohidratos, 14 gramos de azúcar y dos gramos de proteína, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Si se consumen dos o tres bolas de helado, es fácil exceder el límite recomendado de azúcares y grasas. Las Guías Alimentarias sugieren reservar entre 250 y 350 calorías diarias para productos de placer como el helado, manteniendo que al menos el 85% de las calorías diarias proceda de alimentos ricos en nutrientes.

El helado tiene valor social y emocional, pero debe consumirse con equilibrio

Las especialistas proponen estrategias para quienes desean seguir disfrutando del helado sin afectar su bienestar. Recomiendan controlar estrictamente el tamaño de las porciones y preferir alternativas más saludables, como versiones bajas en azúcar, con proteína añadida o acompañadas de frutas frescas. Además, es importante ajustar el resto de la alimentación diaria para no sobrepasar los límites de calorías, azúcares y grasas saturadas establecidos en las guías nutricionales.

Otras recomendaciones incluyen no asociar el consumo de helado a emociones negativas como la culpa, sino mantener una relación equilibrada con la comida que permita disfrutar de pequeños placeres, siempre dentro de los márgenes del autocuidado.

Consideraciones especiales para grupos de riesgo

El consumo regular de helado debe ser aún más restrictivo para personas con diabetes, hipercolesterolemia, enfermedades cardíacas o problemas de peso, ya que pueden experimentar efectos perjudiciales más rápidamente por el aporte extra de azúcares y grasas saturadas.

onsultar a un nutricionista es clave para adaptar el consumo de helado a necesidades individuales (Canva)

Consultar con un profesional de la salud o nutricionista puede ayudar a definir una cantidad segura y adaptar la dieta a necesidades específicas.

Expertos coinciden en que el helado puede aportar placer y un bienestar emocional, pero insisten en respetar el control de las porciones y la calidad nutricional del resto de los alimentos diarios. De esta manera, es posible saborear este postre sin comprometer la salud.