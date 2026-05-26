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Hernán Lirio celebró sus 43 años con una charla imaginaria con su niño interior: “Gracias por no olvidarte de mí”

El conductor abrió las puertas de su intimidad en redes sociales y conmovió al recordar, en primera persona, los desafíos superados a lo largo de su vida

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Hernán Lirio
En un día especial, Hernán Lirio apostó por un festejo diferente: le dedicó unas palabras a su niño interior y compartió la imagen con sus seguidores

Hay días que se sienten distintos, y este martes definitivamente es uno de esos para Hernán Lirio. El conductor de Tenés que ir (El Nueve) celebra sus 43 años y lo hace con el corazón abierto, rodeado de afectos y con un presente que lo encuentra viajando, trabajando y siempre acompañado de Ramoncito, su mascota inseparable. Pero, fiel a su estilo, eligió ir más allá del simple festejo y compartió en sus redes sociales un posteo que hizo sonreír y emocionar a todos sus seguidores.

El mensaje arranca directo al alma. Hernán imaginó una charla con su versión de cinco años, ese chico que alguna vez fue, y le agradeció por creer cuando todo parecía cuesta arriba. “Hoy es mi cumple. Y me imaginé una charla con mi yo de 5 años. En esa charla nos dijimos muchas cosas. Le dije gracias por creer y confiar siempre en que lo íbamos a lograr. Que no estábamos solos, aunque muchas veces así nos sentimos. Le dije gracias por no bajar nunca los brazos y seguir adelante pese a los tantos momentos tristes”, escribió, y basta leerlo para sentir el nudo en la garganta.

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La foto que acompaña el mensaje suma todavía más emoción: una imagen creada con inteligencia artificial, en la que se ve a Hernán adulto sentado frente a su “mini yo”, los dos compartiendo una torta con una vela encendida. El chico lo mira con una mezcla de admiración y ternura, y el gesto de ambos transmite esa complicidad que solo uno mismo puede entender. “Él me miró con una sonrisa chiquita… de esas que todavía no saben de miedos ni de golpes de la vida… y me dijo: ‘Gracias por no olvidarte de mí. Porque cada vez que te volviste a levantar… me llevaste con vos de la mano’”, sigue el texto, y uno no puede evitar pensar en esas veces que de grandes volvemos a buscar, aunque sea por un rato, esa inocencia perdida.

Un hombre barbudo sonríe y mira a un niño pequeño sentado frente a él en una mesa de madera. Entre ellos hay un pastel blanco con una vela encendida
Hernán Lirio celebra sus 43 años con una emotiva representación de su niño interior, evocando un diálogo de agradecimiento por no olvidarlo en su día especial (Instagram)

La publicación explotó en comentarios y saludos. Entre los mensajes, no faltaron los de colegas y amigos del ambiente. Pitty La Numeróloga, Gustavo Méndez y Manuel Wirzt, entre otros, se sumaron al festejo virtual. “¡Feliz cumpleaños, hermoso Hernán!”, “¡Felicidades querido!” y “¡Muy feliz cumple amigo! Te quiero mucho”, fueron solo algunos de los comentarios que se repitieron en el posteo, donde la consigna fue clara: celebrar la vida y agradecer el camino recorrido.

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Hernán no solo compartió su reflexión, sino que también invitó a quienes se quedaron pensando en la foto a sumarse al juego. Ofreció pasar por privado el “prompt” y enseñar el paso a paso para lograr ese efecto de inteligencia artificial. Una forma de seguir conectando, ahora desde la creatividad y el ida y vuelta con quienes lo siguen.

El cumpleaños lo encuentra en un gran momento. En marzo pasado, Lirio arrancó la cuarta temporada de Tenés que ir (El Nueve), el programa de viajes que ideó y llevó adelante con gran esfuerzo. “Este proyecto se hace muy a pulmón, con muy poquita gente pero todos con un corazón enorme. Comenzamos muy despacito y fuimos creciendo con el tiempo. Hoy, mirando para atrás y con dos Martín Fierro, estamos orgullosos y felices del producto que hacemos”, contó hace poco en diálogo con Teleshow, dejando claro que el esfuerzo y la pasión son parte del ADN del ciclo.

Un hombre sonriente de pie con su perro blanco de compañía en una calle empedrada. Sobre la calle, numerosos paraguas azules, verdes y naranjas cuelgan
Hernán Lirio junto fiel compañero, Ramoncito, en uno de sus tantos viajes (Instagram)

La esencia del programa radica en la autenticidad de las experiencias y en la construcción de relatos que combinan paisajes, historias, gastronomía y cultura. El lenguaje, permeado por el uso cotidiano de las redes sociales, contribuye a generar una conexión directa con la audiencia, que se siente partícipe de cada aventura. El contador de países visitados sigue sumando cifras, pero la premisa no cambia: mostrar cada lugar con la frescura de quien lo vive por primera vez, sin intermediarios ni artificios.

En cada capítulo, la consigna es mostrar historias, paisajes y costumbres, pero también descubrir sabores, personajes y momentos que quedan grabados. El público acompaña, se suma, recomienda y hasta sueña con armar su propio viaje. Con dos Martín Fierro bajo el brazo y una comunidad que crece día a día, Hernán logró instalar una propuesta distinta en la televisión abierta, donde el turismo es muchas veces un lujo y, en su caso, se convierte en una aventura compartida.

Para esta temporada tenemos preparados hermosos destinos. Ya viajamos a grabar hasta San Francisco, Houston y algunos otros puntos de Estados Unidos, Aruba, las Islas Caimán y varios destinos argentinos”, adelantó con la energía de siempre. Y es esa actitud la que contagia: la de ir por más, la de animarse a soñar y la de no perder nunca la capacidad de sorprenderse.

Un hombre de pie frente a la bandera argentina y un cartel del Parque Nacional Los Glaciares, con un gran glaciar azul y agua con hielo al fondo
“Este proyecto se hace muy a pulmón, con muy poquita gente pero todos con un corazón enorme", aseguró Lirio a Teleshow en marzo pasado (Instagram)

En su cumpleaños número 43, Lirio eligió mirar para atrás, abrazar a ese chico de cinco años y agradecerle por no rendirse. La charla imaginaria es, en realidad, un mensaje para todos: vale la pena seguir apostando, incluso cuando el camino parece difícil. Porque en cada paso, el niño interior sigue ahí, esperando una sonrisa y una nueva aventura.

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