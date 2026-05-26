Honduras asegura merienda escolar para más de 1.2 millones de estudiantes

El almacenamiento de alimentos cuenta con la supervisión del Programa Mundial de Alimentos en todos los departamentos (Cortesía-PMA)

Para garantizar el acceso de la merienda escolar a más de 1 millón de un millon de niños, en 21 mil centros educativos a nivel nacional, autoridades de educación, el Programa Mundial de Alimentos (PMA)y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmaron un convenio para garantizar la merienda escolar.

Esto permitirá realizar entregas previstas para 2026 y 2027 y apunta a llegar a más de 1,2 millones de estudiantes de prebásica y básica en todo el país.

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El pacto prevé una inversión superior a 840 millones de lempiras (equivalente aproximadamente a 31.6 millones de dólares) para financiar la segunda y tercera remesa de alimentos de 2026 y la primera entrega de 2027, en los 18 departamentos del territorio nacional.

El acuerdo apunta a sostener la entrega de alimentos en prebásica y básica, de acuerdo con el detalle oficial. El beneficio se extenderá a establecimientos educativos en todo el territorio nacional.

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La firma fue encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez; la ministra de Educación, Arely Argueta; y el representante del PMA en Honduras, Nicolas Bidault. El Gobierno vinculó el programa con la permanencia escolar y el apoyo a hogares en situación de vulnerabilidad.

Cobertura nacional

La ministra Arely Argueta afirmó durante el acto que la alimentación en las escuelas funciona como respaldo para miles de familias y como incentivo para que los alumnos sigan asistiendo a clases. También planteó que el programa busca asegurar dos derechos: educación y alimentación adecuada.

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Los recursos, por encima de los 840 millones de lempiras, se destinarán a remesas ya calendarizadas para 2026 y 2027, según el anuncio de las secretarías firmantes. El plan contempla entregas para más de 21 mil centros educativos distribuidos en los 18 departamentos del país.

Fátima Juárez, al frente de Sedesol, sostuvo que la merienda escolar es un respaldo directo para estudiantes y hogares vulnerables. En ese marco, situó el convenio dentro de las políticas sociales impulsadas por la administración del presidente Nasry Asfura.

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El Programa Mundial de Alimentos estará a cargo de la logística, almacenamiento y distribución de los productos de la merienda escolar.

PMA en Honduras

El PMA continuará a cargo de tareas logísticas del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), con apoyo en almacenamiento, control de calidad y distribución, según explicaron las autoridades. El organismo mantiene cobertura en los 18 departamentos y trabaja con el Gobierno bajo un enfoque de derecho humano a la alimentación.

Las acciones del Programa Mundial de Alimentos contribuyen a mejorar la nutrición infantil en las escuelas (Cortesía-PMA)

Nicolas Bidault, representante del PMA en Honduras, dijo que el convenio reafirma el compromiso de la organización con el país y con la protección de la infancia. También señaló que uno de los retos es llegar con alimentos a comunidades remotas, donde muchas familias atraviesan inseguridad alimentaria.

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Entre los productos incluidos figuran harina de maíz o trigo, según la región, además de frijoles, arroz y aceite vegetal, de acuerdo con la información difundida por las autoridades. El esquema incorpora controles nutricionales para que cada ración aporte hasta 35 % de los requerimientos diarios de estudiantes en edad escolar.

Desde el Gobierno se indicó que la alimentación escolar contribuye a reducir la deserción, en especial en zonas rurales y comunidades con menos recursos.

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El programa también busca mejorar las condiciones de aprendizaje y los indicadores nutricionales de la niñez, en un contexto de dificultades económicas que impactan en miles de hogares.