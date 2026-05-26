Sociedad

Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan, provincia por provincia

La comparación entre jurisdicciones muestra cambios de una semana a otra según criterios pedagógicos, climáticos y operativos. El objetivo es sostener un mínimo de 190 días de actividad

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Vista frontal de niños riendo mientras se deslizan en trineos sobre una pendiente nevada. Detrás, más personas caminan y montañas cubiertas de nieve.
El calendario escolar 2026 en Argentina presenta fechas variables de vacaciones de invierno según cada provincia y distrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina presentan un escenario con fechas variables según la provincia, debido a que cada jurisdicción educativa define su propio calendario escolar. La pregunta central de cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno en cada provincia cobra especial importancia para familias, docentes y estudiantes que deben organizar actividades y viajes.

El relevamiento de las fechas oficiales, publicado por los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), permite anticipar la planificación en todo el país.

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Durante 2026, la organización descentralizada del ciclo lectivo se mantiene como regla, según los calendarios difundidos por los portales oficiales de los ministerios de educación de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este motivo, las fechas de inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar varían en cada distrito. El receso invernal se distribuye entre junio y julio, con diferencias de hasta dos semanas según la región, reflejando criterios pedagógicos, climáticos y logísticos definidos localmente.

De acuerdo con la información disponible en sitios oficiales del Gobierno nacional, el ciclo lectivo inicia entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, y finaliza entre el 17 y el 23 de diciembre.

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Cuándo empiezan las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El receso invernal 2026 presenta tres grandes bloques de fechas, según lo informado por los ministerios provinciales. A continuación, el detalle provincia por provincia, con los días que abarcará cada periodo:

  • Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
  • CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): del 20 al 31 de julio
  • Catamarca: del 13 al 24 de julio
  • Chaco: del 20 al 31 de julio
  • Chubut: del 13 al 24 de julio
  • Córdoba: del 6 al 17 de julio
  • Corrientes: del 13 al 24 de julio
  • Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
  • Formosa: del 13 al 24 de julio
  • Jujuy: del 13 al 24 de julio
  • La Pampa: del 13 al 24 de julio
  • La Rioja: del 13 al 24 de julio
  • Mendoza: del 6 al 17 de julio
  • Misiones: del 13 al 24 de julio
  • Neuquén: del 13 al 24 de julio
  • Río Negro: del 13 al 24 de julio
  • Salta: del 13 al 24 de julio
  • San Juan: del 6 al 17 de julio
  • San Luis: del 6 al 17 de julio
  • Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
  • Santa Fe: del 6 al 17 de julio
  • Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
  • Tucumán: del 13 al 24 de julio
Interior de un aula vacía con hileras de pupitres de madera y sillas metálicas invertidas. Una pizarra verde con escritura y una ventana grande a la izquierda.
El receso invernal dura generalmente dos semanas, con bloques diferenciados por región y criterios climáticos, pedagógicos y logísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

El cierre del ciclo lectivo 2026 también varía según la provincia. La información oficial establece las siguientes fechas:

  • Buenos Aires: 22 de diciembre
  • CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 18 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre

Así, el calendario escolar nacional 2026 busca garantizar un mínimo de 190 días de clases en todas las jurisdicciones. El cumplimiento de este objetivo se monitorea mediante acuerdos entre el Ministerio de Educación y las carteras provinciales, en función de la extensión del ciclo lectivo y los días efectivos de actividad escolar.

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