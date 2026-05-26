Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan, provincia por provincia

El calendario escolar 2026 en Argentina presenta fechas variables de vacaciones de invierno según cada provincia y distrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno 2026 en Argentina presentan un escenario con fechas variables según la provincia, debido a que cada jurisdicción educativa define su propio calendario escolar. La pregunta central de cuándo empiezan y terminan las vacaciones de invierno en cada provincia cobra especial importancia para familias, docentes y estudiantes que deben organizar actividades y viajes.

El relevamiento de las fechas oficiales, publicado por los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), permite anticipar la planificación en todo el país.

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Durante 2026, la organización descentralizada del ciclo lectivo se mantiene como regla, según los calendarios difundidos por los portales oficiales de los ministerios de educación de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este motivo, las fechas de inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar varían en cada distrito. El receso invernal se distribuye entre junio y julio, con diferencias de hasta dos semanas según la región, reflejando criterios pedagógicos, climáticos y logísticos definidos localmente.

De acuerdo con la información disponible en sitios oficiales del Gobierno nacional, el ciclo lectivo inicia entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, y finaliza entre el 17 y el 23 de diciembre.

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Cuándo empiezan las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El receso invernal 2026 presenta tres grandes bloques de fechas, según lo informado por los ministerios provinciales. A continuación, el detalle provincia por provincia, con los días que abarcará cada periodo:

Buenos Aires : del 20 al 31 de julio

CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) : del 20 al 31 de julio

Catamarca : del 13 al 24 de julio

Chaco : del 20 al 31 de julio

Chubut : del 13 al 24 de julio

Córdoba : del 6 al 17 de julio

Corrientes : del 13 al 24 de julio

Entre Ríos : del 6 al 17 de julio

Formosa : del 13 al 24 de julio

Jujuy : del 13 al 24 de julio

La Pampa : del 13 al 24 de julio

La Rioja : del 13 al 24 de julio

Mendoza : del 6 al 17 de julio

Misiones : del 13 al 24 de julio

Neuquén : del 13 al 24 de julio

Río Negro : del 13 al 24 de julio

Salta : del 13 al 24 de julio

San Juan : del 6 al 17 de julio

San Luis : del 6 al 17 de julio

Santa Cruz : del 13 al 24 de julio

Santa Fe : del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero : del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

El receso invernal dura generalmente dos semanas, con bloques diferenciados por región y criterios climáticos, pedagógicos y logísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo terminan las clases en 2026, provincia por provincia

El cierre del ciclo lectivo 2026 también varía según la provincia. La información oficial establece las siguientes fechas:

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Buenos Aires : 22 de diciembre

CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) : 18 de diciembre

Catamarca : 18 de diciembre

Chaco : 18 de diciembre

Chubut : 18 de diciembre

Córdoba : 18 de diciembre

Corrientes : 18 de diciembre

Entre Ríos : 18 de diciembre

Formosa : 17 de diciembre

Jujuy : 18 de diciembre

La Pampa : 23 de diciembre

La Rioja : 18 de diciembre

Mendoza : 22 de diciembre

Misiones : 18 de diciembre

Neuquén : 18 de diciembre

Río Negro : 18 de diciembre

Salta : 18 de diciembre

San Juan : 18 de diciembre

San Luis : 18 de diciembre

Santa Cruz : 18 de diciembre

Santa Fe : 18 de diciembre

Santiago del Estero : 18 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 18 de diciembre

Tucumán: 18 de diciembre

Así, el calendario escolar nacional 2026 busca garantizar un mínimo de 190 días de clases en todas las jurisdicciones. El cumplimiento de este objetivo se monitorea mediante acuerdos entre el Ministerio de Educación y las carteras provinciales, en función de la extensión del ciclo lectivo y los días efectivos de actividad escolar.