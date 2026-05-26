La calefacción y el aire acondicionado pueden perjudicar tus cuerdas vocales: qué recomiendan los expertos

Diversos estudios científicos advierten que la sequedad ambiental provocada por aire acondicionado y calefacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, millones de personas recurren al aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno para regular la temperatura en hogares y oficinas. En ambos casos, la sequedad que generan estos sistemas impacta en la salud vocal.

Según la profesional española especializada en patología de la voz, Laura Martín, citada por el portal de salud Infosalud, mencionó que “el problema no radica en el frío o el calor, sino en la reducción de humedad en los ambientes cerrados”.

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La disminución de la humedad ambiental reseca las vías respiratorias y perjudica el funcionamiento de las cuerdas vocales. De acuerdo con un informe del sitio especializado, ambientes secos provocados por la climatización aumentan el riesgo de disfonía y molestias vocales, tanto en verano como en invierno. La especialista señaló que “mantener una buena hidratación y adoptar hábitos saludables son las claves para evitar la afonía”.

Estudios científicos sobre el invierno y la voz

Un estudio publicado en 2025 por la revista científica PubMed examinó la influencia de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en la función vocal dentro de oficinas reales. La investigación se realizó con doce participantes, quienes realizaron tareas de voz en espacios equipados con diferentes métodos de climatización: uno con sistema radiante y otro con aire forzado. Los autores evaluaron parámetros acústicos, como la amplitud vocal, y también midieron el esfuerzo percibido tras cada tarea, utilizando monitores de fonación y cuestionarios específicos.

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Especialistas y estudios recientes señalan que la falta de humedad propia de la climatización puede perjudicar la función vocal - Freepik

Los resultados mostraron que, aunque el esfuerzo vocal percibido no presentó diferencias significativas entre los distintos entornos, sí se detectaron variaciones fisiológicas relevantes en la amplitud de la voz, tanto en mujeres como en hombres. En particular, los cambios fueron más notorios tras exposiciones prolongadas. De acuerdo con los investigadores, estas diferencias sugieren que la permanencia en ambientes climatizados puede modificar algunos parámetros acústicos de la voz, aun cuando la persona no perciba mayor esfuerzo.

El estudio concluyó que las exposiciones largas y repetidas a condiciones de baja humedad o cambios bruscos de temperatura podrían afectar la calidad vocal, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad o aquellas que emplean la voz como herramienta de trabajo.

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Recomendaciones para proteger la voz en cualquier estación

Recomendaciones de expertos y resultados de investigaciones respaldan la necesidad de controlar la humedad ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan medidas sencillas para proteger la voz durante todo el año. Según explica Laura Martín en declaraciones a Europa Press Salud, ventilar los espacios, incorporar plantas, utilizar nebulizadores y aumentar la ingesta de agua benefician la hidratación de las vías respiratorias. El uso de lavados nasales con suero fisiológico también ayuda a mantener las mucosas protegidas frente a la sequedad.

Mantener una hidratación constante favorece la elasticidad y la vibración de las cuerdas vocales, lo que reduce el riesgo de fatiga y disfonía. De acuerdo con la especialista, “beber agua no es una solución rápida, sino una base para el correcto funcionamiento de la voz”. Los hábitos diarios, como evitar gritar o hablar sobre el ruido ambiental, resultan esenciales para la prevención de problemas vocales.

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Además, la forma de respirar y el estado emocional influyen de manera directa en la voz. La experta destacó que el estrés y el cansancio impactan en la calidad vocal, y que la respiración consciente ayuda a regular tanto la voz como el bienestar general. El control del esfuerzo y la adaptación al entorno permiten evitar la fatiga vocal, tanto en ambientes fríos como cálidos.

Los especialistas consultados coinciden en que la prevención de la afonía pasa por mantener una hidratación adecuada, ventilar los ambientes cerrados y prestar atención a la respiración y al propio estado físico. Los estudios científicos recomiendan un nivel de humedad superior al 40% para preservar la salud vocal durante todo el año, tanto en invierno como en verano.

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