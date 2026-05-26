Crimen y Justicia

La Justicia argentina procesó al financista condenado en Estados Unidos por lavar USD 1200 millones del petróleo de Venezuela

Se trata de Luis Fernando Vuteff, que fue acusado en el país por el juez Marcelo Aguinsky de blanquear capitales de la petrolera chavista. Le impuso un embargo de cinco millones de dólares

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Con las esposas puestas: Vuteff aterriza en Miami tras ser extraditado desde Suiza, agosto de 2022

La historia de Luis Alejandro Vuteff es una de las más interesantes en la compleja trama de la corrupción internacional chavista. Porteño, financista, registrado en los rubros de contabilidad y gestión de empresas de la ex AFIP, ex monotributista, había formado dos empresas familiares once años atrás. Tuvo una pareja que, en más de un sentido, definiría su vida: Antonietta Capriles Ledezma, venezolana, hija del ex senador y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, un opositor al chavismo.

En 2018, la Justicia de los Estados Unidos lo acusó de montar una conspiración junto a un socio suizo con madre argentina para lavar 1200 millones de dólares de la corrupción chavista. El origen de los fondos: las coimas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S.A. Tras ser extraditado desde Suiza en 2022, negoció con el Department of Justice para declararse culpable. Negoció una pena de 30 meses por lavado de dinero a mediados de diciembre de 2024.

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Por otra parte, Vuteff era investigado en la Justicia argentina, con una causa por el mismo delito iniciada en 2019 en el fuero en lo penal económico, con una acusación motorizada por la PROCELAC, en base a un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera. Hoy, seis años después, el financista fue finalmente procesado en una trama de “sucesos de corrupción y blanqueo de capitales que involucrarían a ex funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA”, asegura un documento de la causa.

El juez Marcelo Aguinsky agravó su situación sin dictarle la prisión preventiva, acusándolo de los delitos de “lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad”, asegura la condena a la que accedió Infobae. También, lo embargó por un valor de 5,1 millones de dólares. Dos mujeres de la familia de Vuteff, originalmente acusadas, fueron sobreseídas de forma parcial. El juez decidió levantar la inhibición general de bienes que pesaba sobre ambas.

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Luis Fernando Vuteff y Antonietta Capriles Ledezma

(Noticia en desarrollo)

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