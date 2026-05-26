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Sin filtros ni maquillaje: Laurita Fernández mostró el impactante golpe que tuvo al practicar su deporte favorito

La conductora sorprendió al compartir las consecuencias de un pelotazo. El episodio se sumó a sus habituales publicaciones sobre entrenamientos y actividades físicas

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El divertido video de Laurita Fernández que interrumpió Peluca Brusca en medio de sus vacaciones
Laurita Fernández comparte con sus seguidores en reds sociales cada uno de los aspectos de su vida

La conductora y actriz Laurita Fernández compartió en sus redes sociales un episodio inesperado tras una de sus habituales sesiones deportivas. Más de dos millones de personas pudieron ver, a través de Instagram, el resultado de un fuerte pelotazo recibido en plena cancha de pádel: un chichón que no dudó en mostrar con su característico humor.

La reacción de la artista no se limitó a ocultar el golpe. Grabó el momento de cerca y lo compartió casi en tiempo real, dejando ver tanto la magnitud del bulto como su actitud despreocupada. “Che Lau. Cómo te fue en pádel?”, fue la pregunta que acompañó a la publicación, en tono de broma hacia sí misma.

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El episodio ocurrió durante un partido recreativo, cuando la artista sufrió un pelotazo en la cabeza. La contundencia del impacto le dejó un chichón visible, que decidió exhibir sin filtros a su audiencia digital.

Para quienes practican pádel, los golpes inesperados forman parte de la experiencia. En este caso, la situación sirvió para que la conductora se mostrara auténtica y cercana, lejos de cualquier pose impostada. La publicación generó una rápida repercusión y comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales compartieron anécdotas similares.

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Primer plano de Laurita Fernández con el cabello rubio y una banda negra, mostrando un golpe rojizo e hinchado en el centro de su frente. Lleva una camiseta gris
La reconocida artista Laurita Fernández compartió una imagen donde muestra un visible golpe en la frente, resultado de una intensa sesión de pádel.

El pádel implica una dinámica rápida y espacios reducidos, lo que aumenta la probabilidad de choques o pelotazos accidentales. Laurita demostró que, a pesar del dolor por el golpe imprevisto, el sentido del humor y la autoironía pueden transformar un accidente en contenido viral y empático.

Las imágenes difundidas mostraron el bulto en la frente, mientras la conductora relataba lo sucedido con naturalidad. No recurrió a filtros ni intentó disimular las consecuencias del accidente, reforzando la conexión con sus seguidores.

El pádel ocupa un lugar especial en su vida cotidiana. No se trata de un pasatiempo ocasional, sino de una actividad que integra con frecuencia a su rutina. La artista suele publicar partidos, entrenamientos y momentos destacados de este deporte en sus historias y publicaciones.

Muchos de sus seguidores reconocen que la conductora comparte habitualmente videos y fotos de sus encuentros deportivos. El pádel es una de sus actividades preferidas, y suele practicarlo con diferentes compañeros, en torneos amistosos o simplemente como ejercicio físico.

La exposición del golpe y luego del chichón no fue un hecho aislado. Forma parte de una tendencia en la que Fernández decide mostrar tanto los logros como los pequeños accidentes de su vida cotidiana. Su perfil en Instagram, bajo el usuario @holasoylaurita, funciona como un diario donde el deporte tiene un espacio relevante.

Laurita Fernández
Laurita Fernández el pasado mes de marzo disfrutando de sus vacaciones

La interacción con la comunidad es directa y espontánea. Laurita responde preguntas, sube imágenes de sus entrenamientos y relata anécdotas que muestran tanto la exigencia como los imprevistos del pádel. Esta cercanía genera identificación y sentido de pertenencia entre sus seguidores.

El padel, al ser un deporte que se juega en una cancha pequeña, con paredes que forman parte del juego y la rapidez de sus movimientos, provoca que se incrementen la velocidad de los intercambios y la posibilidad de recibir pelotazos. Quienes practican la actividad saben que los golpes accidentales son frecuentes, y también forman parte del aprendizaje y el entretenimiento.

En el caso de Laurita, el golpe se transformó en una anécdota compartida y celebrada en comunidad. La reacción de la conductora refleja el espíritu del pádel recreativo: aceptar los riesgos menores y disfrutar tanto de las victorias como de los tropiezos.

Las historias compartidas por Laurita muestran que el pádel, más allá del ejercicio físico, es un espacio de socialización y de experiencias compartidas, donde los accidentes leves pueden convertirse en contenido humorístico y motivo de interacción con la audiencia.

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Laurita FernándezPádelAccidenteGolpeChichónDeporte de moda

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