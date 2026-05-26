La reacción de Moria Casán ante el ataque de llanto de María Fernanda Callejón: “Calmate y andá al camarín”

En medio de la catarsis de María Fernanda Callejón sobre por el trato que la prensa le dio a su caso contra Ricardo Diotto, Moria Casán se le plantó en vivo (La Mañana con Moria - El Trece)

La televisión se transformó en escenario de una de las escenas más intensas de los últimos meses en el mundo del espectáculo. Apenas unos días después de que la justicia condenara a Ricky Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves en grado de tentativa, María Fernanda Callejón no pudo evitar quebrarse frente a las cámaras. Bastó que Moria Casán, con su estilo en La Mañana con Moria (El Trece), pusiera el foco en el torbellino emocional de la actriz para que la tensión se desbordara y la mañana se tiñera de angustia, reproches y una descarga que sorprendió a todos.

La secuencia comenzó con Callejón sentada en el centro del set, visiblemente afectada por la presión mediática y el reciente fallo judicial. Moria no tardó en señalarlo: “Vos estás en un torbellino que entrás, empezás a hablar y te metés en cada jardín... Que empezás a hablar de la nena, de tu marido y de todo lo que te pasa y con cosas que no se entienden”. Y sumó: “Hay gente que no te entiende con lo que hablás, Fernanda, ¡no te entienden! Porque te metés vos misma en un circuito, una cosa rara”.

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La actriz, al borde del llanto, apenas pudo responder: “A esto no estoy acostumbrada”. Moria insistió, con esa mezcla de firmeza y ternura que la caracteriza: “Largás todo. ¿Cómo no vas a estar…? Estás acostumbrada a todo. Denle un pañuelo para secarse... ¿Qué cosa no estás acostumbrada? Estás contando tu vida desde hace seis meses, amor. ¿A qué no estás acostumbrada?”. Callejón, con la voz apenas audible, murmuró: “No”. La situación se tornó insostenible y Moria decidió intervenir: “Esperá, vamos, andá con el doctor (Guillermo) Capuya. Calmate y andá al camarín”.

María Fernanda Callejón habló de su angustia luego de recibir la condena contra Ricky Diotto por abuso sexual (Captura de video)

En ese momento, la actriz dejó salir toda la frustración y el dolor acumulados hacia Diotto. “Te saliste con la tuya. Sacaste de nuestra casa a nuestra hija. Esto es lo que vos hacés”, lanzó, aún con lágrimas. La One intentó consolarla: “No, él no hace nada, mi amor”. Pero Callejón no se detuvo: “Sí, es un narcisista psicopático”. Moria puso un límite: “No, basta con el narcisista psicopático”. Y la actriz redobló: “No, no basta nada. Lo voy a decir hasta el cansancio, porque lo dice la justicia y lo dicen sus familias”.

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La discusión se transformó en una suerte de catarsis pública en la que Callejón defendió su derecho a expresar el dolor, el enojo y el proceso personal que atraviesa. “Lo lograste. ¿Estás contento? Lo lograste. Lo que no vas a lograr jamás es sacarme al lado de mi hija, porque acá no soy desquiciada. Estoy dolida y estoy haciendo mi proceso de sanación. El que lo entienda bien y el que no, también. Yo soy mucho más que eso”, sostuvo, dejando claro que detrás del escándalo público vive una herida real.

Frente a la escena, Casán asumió el rol de coach emocional, mezclando consejos y advertencias. “Vos sos una persona extraordinaria, tenés valor, dejá de devaluarte. Dejá de mandarte al subsuelo. Fernanda, parezco el coach ontológico de esta mujer. ¿Cuántas veces te hablo, Fer? Me dice: ‘Soy dura de aprender, Mo’. Pero no, le hablo para que se calme, para que tenga, para que sienta que es una mujer de valor. Está todo el día pensando en el otro, en lo que te dice el periodismo. Basta con lo que te dice el periodismo, nena. Basta con eso”.

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La conductora del ciclo le puso un freno a la actriz (Captura de video)

Callejón, en medio de la tormenta, defendió su postura: “Yo vivo de mi credibilidad”. Moria la interrumpió para sacarla del lugar de víctima: “Bueno, entonces afírmate vos. Sos una persona de bien, una mujer que ha luchado, sos una mujer grande que estás transitando la vida. Siempre la transitaste con alegría. Sos una actriz reconocida, tenés prestigio, tenés trabajo, siempre has trabajado. Dejá de devaluarte vos misma, por favor, te lo pido. Y asumí cosas, qué sé yo, para transitarlas con dolor, como sea. Y está bien que largues lo que te pasa”.

Entre lágrimas, reproches y palabras de aliento, la actriz expuso no solo su dolor, sino también la necesidad de que, a veces, hasta las figuras más reconocidas piden un respiro ante la presión. Y en ese estudio, Moria Casán demostró su estrategia para cortar el drama cuando la emoción amenaza con desbordar.

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