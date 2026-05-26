Proteína en la dieta: el límite entre el beneficio y el exceso

Una dieta hiperproteica con bajo aporte de fibra, frutas y verduras incrementa el riesgo de estreñimiento y malestar gastrointestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir proteína de más en el día a día no suele traducirse en más músculo ni en mejores resultados. En adultos sanos, el excedente se utiliza como energía y, si hay superávit calórico, se almacena como grasa corporal. El riesgo aparece cuando la dieta se desequilibra (poca fibra, pocas frutas y verduras, exceso de ultraprocesados) o cuando existe enfermedad renal previa. La evidencia también sugiere que el impacto varía según la fuente: no es lo mismo aumentar proteína con legumbres que con carnes grasas.

El punto de partida es simple: el cuerpo usa proteína para funciones esenciales —mantenimiento de tejido muscular, síntesis de enzimas y hormonas, producción de anticuerpos y reparación celular—, pero tiene límites de “utilidad” por comida y por día. Lo que excede esa necesidad no se almacena como “proteína”: se metaboliza. Ese proceso es fisiológico, pero puede tener consecuencias prácticas si se sostiene durante meses, sobre todo cuando el patrón alimentario se vuelve rígido o desplaza otros grupos de alimentos.

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Cuando una dieta hiperproteica reduce carbohidratos complejos y vegetales, suele caer la ingesta de fibra y eso se traduce en estreñimiento, distensión abdominal o cambios en la microbiota intestinal. También aumenta el riesgo de deshidratación si no se compensa con líquidos: el metabolismo de aminoácidos genera desechos nitrogenados que se eliminan por la orina, y algunas dietas altas en proteína se acompañan de menos glucógeno, lo que modifica el balance de agua corporal. En la práctica, muchas personas notan más sed, orina más concentrada o malestar digestivo, no porque la proteína sea “tóxica”, sino porque la dieta quedó desbalanceada.

Qué hace el cuerpo con el excedente y por qué no siempre “ayuda”

La fuente de proteína importa: legumbres y carnes grasas tienen impactos diferentes en la salud nutricional y metabólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína aporta energía (4 kcal por gramo). Si la persona suma batidos, barritas y porciones grandes sin ajustar el resto del plato, el resultado más frecuente es el más básico: sube la ingesta calórica total. En ese escenario, incluso con mucha proteína, el cuerpo puede ganar peso si el balance energético queda en superávit. Un consumo alto no “anula” el efecto de comer más calorías de las que se gastan.

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En la práctica, además, las dietas muy altas en proteína suelen desplazar otros componentes del patrón saludable. Cuando el plato se llena de proteína animal y se vacía de vegetales, se pierde fibra, micronutrientes y variedad. Ese cambio puede explicar parte de los síntomas que mucha gente atribuye a la proteína en sí: estreñimiento, gases, distensión abdominal o malestar gastrointestinal, sobre todo si la dieta se vuelve pobre en fibra y agua.

En esa misma línea, una cobertura de Harvard Health Publishing advierte que, si el aumento de proteína desplaza carbohidratos complejos y alimentos vegetales, puede bajar la fibra y aparecer estreñimiento, además de otros efectos indeseados según el patrón dietario.

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También existe un fenómeno menos común, pero mencionado en guías clínicas: en personas con enfermedad renal, una ingesta alta puede ser problemática y requiere ajuste individual.

Cuánto es “demasiado”, a quién le preocupa y qué fuentes elegir

El exceso de proteína puede agravar problemas renales en personas con enfermedad renal crónica, por lo que requiere seguimiento profesional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contexto deportivo, una guía de la International Society of Sports Nutrition suele citarse para sostener que una ingesta diaria aproximada de 1,4 a 2,0 g/kg/día es suficiente para la mayoría de personas que entrenan y buscan mejorar composición corporal o rendimiento.

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Ese rango no implica que “más sea mejor” de manera indefinida: a partir de cierto punto, la ganancia marginal se vuelve pequeña, y crecen los costos (más calorías extra, menos espacio para otros alimentos y más dificultad para sostener la dieta).

En adultos mayores aparece otro matiz. Una guía de The Nutrition Source (Harvard T.H. Chan School of Public Health) indica que las necesidades de proteína pueden variar según edad, nivel de actividad y estado de salud, y que sostener una ingesta adecuada ayuda a preservar masa y función muscular.

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El punto más sensible es la salud renal. En una persona con enfermedad renal crónica, aumentar proteína sin control puede ser problemático y debe individualizarse con un profesional.