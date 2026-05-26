Duración de la gripe: cuánto tiempo persisten la fiebre, los dolores musculares y la fatiga según especialistas en salud

La gripe puede provocar fiebre alta, intensos dolores musculares y agotamiento en pocas horas, a diferencia del resfriado común (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gripe puede alterar el funcionamiento cotidiano en apenas unas horas. Una persona que por la mañana se siente bien puede terminar el día con fiebre, dolores musculares intensos, agotamiento y la necesidad de permanecer en cama.

Esa rapidez en la aparición de los síntomas constituye una de las principales diferencias entre la gripe y el resfriado común, según explicaron especialistas consultados por Mayo Clinic.

PUBLICIDAD

Durante la temporada de virus respiratorios, una de las preguntas más frecuentes entre quienes se enferman apunta a cuánto tiempo duran las molestias y durante cuántos días existe riesgo de contagiar a otras personas.

El período de incubación de la gripe permite que una persona contagie desde un día antes de notar los primeros síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Médicos de Mayo Clinic y Sollis Health detallaron cuáles son las etapas habituales de la enfermedad, qué síntomas requieren atención médica y por qué actuar rápido puede resultar clave en algunos pacientes.

PUBLICIDAD

Los síntomas aparecen de forma brusca

El Dr. Gregory Poland, profesor de medicina y director del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic, explicó que las personas pueden portar el virus entre uno y cuatro días antes de notar los primeros síntomas. Luego, la enfermedad suele instalarse de manera repentina.

“Te sentirás relativamente bien y, de repente, te sentirás agotado, con dolores musculares y articulares”, señaló Poland en declaraciones citadas por Mayo Clinic. El especialista indicó que esa intensidad inicial representa una señal característica de la gripe.

PUBLICIDAD

Los primeros síntomas suelen incluir fiebre, escalofríos, cansancio extremo y dolor corporal generalizado. Con el paso de los días pueden aparecer dolor de garganta, congestión y tos seca. Según detalló Poland, la fiebre generalmente dura entre dos y cuatro días, mientras que otras molestias pueden extenderse alrededor de una semana.

La fiebre por gripe suele durar entre dos y cuatro días, pero el cansancio y la debilidad pueden persistir hasta dos semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico también advirtió que la sensación de recuperación total puede tardar más tiempo. “Es posible que no se sienta completamente recuperado hasta pasadas dos semanas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Cuándo conviene consultar a un médico

Aunque muchas personas atraviesan la gripe en el hogar con reposo, hidratación y medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas, ciertos grupos presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

El Dr. Scott Braunstein, especialista en medicina de urgencias, recomendó buscar atención médica temprana en adultos mayores de 65 años, niños menores de cinco, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma o diabetes.

PUBLICIDAD

Médicos recomiendan buscar atención inmediata ante fiebre persistente, dificultad para respirar o dolor en el pecho durante la gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también enumeraron señales que justifican una consulta médica aunque el cuadro inicialmente parezca leve. Entre ellas mencionaron el aumento persistente de la fiebre, dificultad respiratoria, ausencia de mejoría luego de varios días y la presencia de flema verde.

El margen de tiempo para iniciar antivirales

Braunstein remarcó que existe un período limitado en el que determinados tratamientos antivirales ofrecen mejores resultados. Según explicó, estos medicamentos muestran mayor eficacia cuando se administran dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo de los síntomas.

PUBLICIDAD

Además, advirtió que algunos síntomas requieren atención urgente inmediata. “Si experimenta síntomas alarmantes como dificultad para respirar, dolor torácico persistente, confusión o deshidratación grave, debe evitar una consulta rutinaria y acudir a urgencias de inmediato”, afirmó.

Durante cuántos días una persona puede contagiar

Uno de los aspectos más relevantes de la gripe es su capacidad de transmisión incluso antes de que aparezcan los síntomas. De acuerdo con el Dr. Poland, una persona puede contagiar desde aproximadamente un día antes del inicio del cuadro hasta cinco o siete días después.

PUBLICIDAD

Niños y personas con enfermedades crónicas corren mayor riesgo de complicaciones graves por gripe y deben consultar al médico tempranamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los niños, el período contagioso puede prolongarse durante más de una semana. Por esa razón, los médicos recomendaron permanecer en casa mientras existan síntomas como fiebre o tos.

Los especialistas remarcaron además la importancia de medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse la cara. También mencionaron el uso de mascarillas para reducir la propagación de virus respiratorios, especialmente cuando una persona enferma necesita salir de su casa.

PUBLICIDAD

La vacunación anual contra la gripe continúa siendo la principal estrategia preventiva frente al virus de la gripe. Según explicaron los médicos, las formulaciones se actualizan cada año de acuerdo con las cepas que los investigadores consideran más probables durante cada temporada.