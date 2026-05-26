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Las Fiscalías de Paraguay y El Salvador firmaron un acuerdo para enfrentar el crimen transnacional

El convenio contempla el intercambio de experiencias e información para la persecución de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero

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Ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, posan formalmente frente a una mesa larga, un estante de libros y banderas en una oficina
Las Fiscalías de Paraguay y El Salvador firmaron un acuerdo para enfrentar el crimen transnacional

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, y su par de El Salvador, Rodolfo Delgado, suscribieron un convenio de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico y el lavado de dinero.

El acuerdo contempla el intercambio de experiencias e información para la persecución de estos delitos.

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Según un comunicado de la Fiscalía de Paraguay, ambas entidades se comprometieron a “fortalecer la lucha contra la delincuencia compleja y la organizada transnacional y garantizar la más amplia cooperación con respecto a los procedimientos penales”.

El convenio prevé el intercambio de conocimientos, información y experiencias “con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos criminales y la planificación de estrategias de persecución penal”.

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Dos hombres en traje, uno de ellos con corbata a rayas y una escarapela, firman documentos en un escritorio frente a una bandera de El Salvador y estanterías de libros
El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, y su par de El Salvador, Rodolfo Delgado, suscribieron un convenio de cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional

Las Fiscalías también colaborarán para perseguir cualquier forma de corrupción, investigar y enjuiciar la criminalidad económica, en particular el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la identificación, congelamiento y decomiso de bienes vinculados con estos delitos.

El documento, firmado en la sede del Ministerio Público en Asunción, dispone la coordinación de acciones contra la narcocriminalidad y delitos asociados.

En ese marco, las instituciones intercambiarán información sobre “rutas relativas al narcotráfico y estadísticas”, y buscarán identificar la “cadena de responsabilidad en las organizaciones criminales” dedicadas al tráfico de drogas.

“Firma de convenio de cooperación contra la criminalidad transnacional junto al Fiscal General de El Salvador, Dr. Rodolfo Delgado Montes. Un importante paso para fortalecer el trabajo conjunto y la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional“, manifestó en su cuenta en la red social X el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, quien compartió fotografías del hecho.

Dos hombres uniformados en un bosque observan una gran hoguera que consume bolsas y escombros en el suelo, rodeados de árboles y vegetación frondosa
Autoridades militares incineran un gran cargamento de materiales ilícitos descubiertos (Senad)

Destruyeron en Paraguay casi ocho toneladas de marihuana

En otro orden, la semana pasada, agentes en Paraguay se incautaron y destruyeron unas 7,9 toneladas de marihuana durante una operación en la que hallaron en una zona boscosa del departamento de Amambay (norte) siete campamentos clandestinos para procesar el estupefaciente con destino a Brasil, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación, en la que participaron integrantes de la Senad, del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y del Ministerio Público, tuvo lugar en la localidad de Colonia Potrero Sur.

En total, indicó la Senad en un comunicado, se detectaron y destruyeron siete campamentos interconectados donde estaban almacenados 7.940 kilos de marihuana.

La mayoría de la carga estaba “acondicionada y prácticamente lista para su traslado hacia estructuras de tráfico transfronterizo”, agregó la nota, que dio cuenta del hallazgo de prensas de hierro, gatos hidráulicos y otros elementos para el procesamiento de la droga.

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