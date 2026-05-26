El Salvador

Expertos salvadoreños no descartan proliferación de zancudos y recomiendan eliminar criaderos

Expertos en salud pública destacan la importancia de eliminar depósitos de agua en viviendas y espacios comunitarios, ya que la proliferación de zancudos puede elevar el riesgo de enfermedades transmitidas por estos vectores en El Salvador.

Guardar
Google icon
El incremento de temperatura y lluvias en El Salvador favorece la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika y chikungunya. (Cortesía: PAHO)
El incremento de temperatura y lluvias en El Salvador favorece la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika y chikungunya. (Cortesía: PAHO)

El incremento de temperatura y lluvias típicas de la temporada favorecen la proliferación de zancudos, ya que los huevecillos pueden resistir largos periodos de sequía y activarse con las primeras lluvias, advierte Emilio Salazar, médico intensivista. Por este motivo, recomienda eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua en los hogares y usar barreras físicas como mosquiteros y repelentes, con énfasis en la protección de bebés y niños pequeños.

El especialista señaló, en YSKL, que el virus del dengue circula de forma endémica en El Salvador desde hace años y no se espera que desaparezca pronto. Explica que el zancudo Aedes aegypti es el principal transmisor de dengue, zika y chikungunya, y la presencia de estas enfermedades depende directamente de la cantidad de vectores en el ambiente.

PUBLICIDAD

El incremento de temperatura y lluvias en El Salvador favorece la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika y chikungunya. (REUTERS/Rodolfo Buhrer)
El incremento de temperatura y lluvias en El Salvador favorece la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika y chikungunya. (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Salazar detalla que la vigilancia de estas enfermedades incluye la notificación obligatoria de casos sospechosos y campañas periódicas de fumigación, aunque puntualiza que la fumigación solo elimina al zancudo adulto y no resuelve el problema de raíz si no se eliminan los criaderos. Recuerda que otros virus, como el zika y la chikungunya, también han sido reportados en el país, aunque en menor número que el dengue.

Insiste en que mantener limpios los espacios y consultar rápidamente ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general o erupciones cutáneas es fundamental para evitar complicaciones.

PUBLICIDAD

Sarampión: vigilancia, prevención y situación regional

En El Salvador, los registros oficiales muestran que los casos de sarampión detectados hasta ahora han sido importados. Según Emilio Salazar, se trata de personas que contrajeron la enfermedad fuera del país y fueron identificadas gracias a los protocolos de control epidemiológico. Hasta la fecha, no existe circulación interna del virus, situación que, en palabras del especialista, se atribuye al esfuerzo de vigilancia de las autoridades y a la cobertura vacunal, que alcanza al 97 % de la población objetivo.

Salazar califica al sarampión como la enfermedad viral más contagiosa del mundo. Explica que una sola persona infectada puede transmitir el virus a hasta dieciséis individuos no vacunados, lo que obliga a mantener una vigilancia estricta sobre los contactos y a sostener campañas de inmunización, especialmente entre los niños menores de seis años.

Primer plano del torso de una persona mostrando una erupción de pequeñas manchas rojas en el abdomen, brazos y parte superior de las piernas.
Los casos de sarampión en El Salvador han sido importados, lo cual se atribuye a una cobertura vacunal superior al 97% de la población objetivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al periodo de transmisibilidad, detalla que puede comenzar incluso cuatro días antes de que se presenten los primeros síntomas y extenderse hasta seis días después del inicio del cuadro clínico. Por esta razón, la vigilancia sobre quienes han estado en contacto con un caso confirmado debe mantenerse durante al menos dos semanas, para poder detectar y aislar cualquier eventual contagio secundario.

El especialista señala que, clínicamente, el sarampión se distingue de otras enfermedades exantemáticas como la varicela porque no genera costras en la piel. Las lesiones son máculo-papulares y, en muchos casos, aparece la característica “mancha de Koplik”, una pequeña marca blanca perlada en la mucosa de la mejilla, que puede servir como signo de alerta para el diagnóstico temprano, junto con pruebas de laboratorio específicas como la PCR.

Brotes regionales, movimientos antivacunas y recomendaciones para viajeros

Al analizar la situación regional, Salazar atribuye la reaparición de brotes en países vecinos, sobre todo en México y Guatemala, a la disminución de la cobertura de vacunación y al avance de los movimientos antivacunas. Señala que “en México hubo disminución de la cobertura de vacunación... Según los reportes oficiales, hasta el setenta por ciento de los casos hospitalizados son personas, niños que no tenían vacuna”. Precisa que el treinta por ciento restante corresponde a personas que sí estaban vacunadas, pero en quienes la enfermedad generalmente se presenta con menos gravedad.

Brotes de sarampión en México y Guatemala se relacionan con la disminución de la cobertura de vacunación y el impacto de movimientos antivacunas. (Foto: cortesía)
Brotes de sarampión en México y Guatemala se relacionan con la disminución de la cobertura de vacunación y el impacto de movimientos antivacunas. (Foto: cortesía)

Frente a este panorama, recomienda que quienes planean viajar a países con circulación activa del virus revisen y completen su esquema de vacunación antes de salir. Advierte que el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados y concurridos, ya que el virus puede permanecer en el aire durante dos horas después de que una persona infectada haya tosido o estornudado, incluso antes de que manifieste síntomas. Por ello, señala que el uso de mascarilla en lugares de riesgo y la vigilancia de síntomas posteriores al viaje son medidas clave para la prevención.

Salazar destaca que El Salvador ha fortalecido la vigilancia epidemiológica en fronteras, aeropuertos y otros puntos de entrada al país, pero insiste en que la responsabilidad individual sigue siendo fundamental. Recomienda que, ante la aparición de fiebre, tos o malestar tras un viaje, se acuda al sistema de salud y se informe sobre el historial de desplazamientos, evitando tanto la automedicación como el autodiagnóstico.

Temas Relacionados

Virus del DengueEl SalvadorEnfermedades ViralesVacunaciónSarampión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El delicado equilibrio de El Salvador: Por qué la interacción biótica y abiótica es clave ante la crisis ecológica

La relación entre seres vivos y factores físicos como el agua, el viento y la temperatura determina la salud de los ecosistemas en El Salvador, según expuso la especialista Berta Medrano durante una entrevista

El delicado equilibrio de El Salvador: Por qué la interacción biótica y abiótica es clave ante la crisis ecológica

“El calor extremo está duplicando la factura eléctrica”: especialista advierte sobre el impacto energético en El Salvador

Las recientes olas de altas temperaturas están teniendo un impacto directo en los montos de los recibos de energía, la operatividad de empresas y el bienestar cotidiano, según advierten especialistas en sostenibilidad y datos científicos

“El calor extremo está duplicando la factura eléctrica”: especialista advierte sobre el impacto energético en El Salvador

Honduras: Incendio consume más de 45 negocios en popular mercado

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada provocó cuantiosas pérdidas en el mercado Galindo decenas de locales comerciales y bodegas fueron consumidos por las llamas

Honduras: Incendio consume más de 45 negocios en popular mercado

Ingresos corrientes del Estado panameño suman $2,741 millones, pero no alcanzan la meta fiscal

El déficit frente al presupuesto fue de $35.1 millones en el primer cuatrimestre, mientras el Gobierno intenta cumplir la meta fiscal de 3.4% del PIB en 2026.

Ingresos corrientes del Estado panameño suman $2,741 millones, pero no alcanzan la meta fiscal

El Congreso de Guatemala programa aprobación final de ley antilavado para el 2 de junio

La agenda prevé una reunión previa para concluir enmiendas pendientes y adaptar el texto a criterios internacionales, mientras se mantienen diferencias sobre la autonomía del delito de lavado y ajustes sugeridos por organismos técnicos

El Congreso de Guatemala programa aprobación final de ley antilavado para el 2 de junio

TECNO

De qué sirve poner papel aluminio debajo del módem WiFi: ¿mejora el internet?

De qué sirve poner papel aluminio debajo del módem WiFi: ¿mejora el internet?

X endurecerá las reglas para frenar a usuarios que ganan dinero con publicaciones robadas

Spotify se convierte en lector: escucha artículos de revistas como si fueran audiolibros

Lista celulares que perderán acceso a Netflix desde el 1 de junio de 2026

Vive las películas como nunca en tu TV: aprende a usar el audio envolvente de una barra de sonido

ENTRETENIMIENTO

Metallica impulsa la donación de sangre en Reino Unido durante su gira

Metallica impulsa la donación de sangre en Reino Unido durante su gira

Sally Field y su regreso a Netflix: “Nunca me interesaron las historias de mujeres que solo buscan un hombre, las mujeres son más que eso”

“Si alguien se porta como un imbécil, me voy”: la advertencia de Russell Crowe a cazadores de autógrafos

Con 56 años, Jennifer Lopez presume su figura en un diminuto bikini: “Pasando el día con la gente que amo”

“La actuación de voz para Disney es un viaje diferente”: Jack McBrayer reveló cómo construyó a Félix en Ralph el Demoledor

MUNDO

Israel intensifica sus operativos en Gaza y el sur de Líbano para contrarrestar infraestructura terrorista de Hamas y Hezbollah

Israel intensifica sus operativos en Gaza y el sur de Líbano para contrarrestar infraestructura terrorista de Hamas y Hezbollah

Marco Rubio firmó acuerdos con Armenia durante una visita relámpago a Ereván: del corredor TRIPP a las tierras raras

Francia lanza sus primeras monedas de oro puro para inversión en más de un siglo

El restablecimiento parcial de internet en Irán revela las divisiones internas dentro del régimen

La nueva extorsión de Putin para conseguir reclutas: ofrece condonar deudas de miles de dólares a cambio de combatir en Ucrania