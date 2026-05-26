Expertos salvadoreños no descartan proliferación de zancudos y recomiendan eliminar criaderos

El incremento de temperatura y lluvias en El Salvador favorece la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika y chikungunya. (Cortesía: PAHO)

El incremento de temperatura y lluvias típicas de la temporada favorecen la proliferación de zancudos, ya que los huevecillos pueden resistir largos periodos de sequía y activarse con las primeras lluvias, advierte Emilio Salazar, médico intensivista. Por este motivo, recomienda eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua en los hogares y usar barreras físicas como mosquiteros y repelentes, con énfasis en la protección de bebés y niños pequeños.

El especialista señaló, en YSKL, que el virus del dengue circula de forma endémica en El Salvador desde hace años y no se espera que desaparezca pronto. Explica que el zancudo Aedes aegypti es el principal transmisor de dengue, zika y chikungunya, y la presencia de estas enfermedades depende directamente de la cantidad de vectores en el ambiente.

PUBLICIDAD

El incremento de temperatura y lluvias en El Salvador favorece la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika y chikungunya. (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Salazar detalla que la vigilancia de estas enfermedades incluye la notificación obligatoria de casos sospechosos y campañas periódicas de fumigación, aunque puntualiza que la fumigación solo elimina al zancudo adulto y no resuelve el problema de raíz si no se eliminan los criaderos. Recuerda que otros virus, como el zika y la chikungunya, también han sido reportados en el país, aunque en menor número que el dengue.

Insiste en que mantener limpios los espacios y consultar rápidamente ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general o erupciones cutáneas es fundamental para evitar complicaciones.

PUBLICIDAD

Sarampión: vigilancia, prevención y situación regional

En El Salvador, los registros oficiales muestran que los casos de sarampión detectados hasta ahora han sido importados. Según Emilio Salazar, se trata de personas que contrajeron la enfermedad fuera del país y fueron identificadas gracias a los protocolos de control epidemiológico. Hasta la fecha, no existe circulación interna del virus, situación que, en palabras del especialista, se atribuye al esfuerzo de vigilancia de las autoridades y a la cobertura vacunal, que alcanza al 97 % de la población objetivo.

Salazar califica al sarampión como la enfermedad viral más contagiosa del mundo. Explica que una sola persona infectada puede transmitir el virus a hasta dieciséis individuos no vacunados, lo que obliga a mantener una vigilancia estricta sobre los contactos y a sostener campañas de inmunización, especialmente entre los niños menores de seis años.

PUBLICIDAD

Los casos de sarampión en El Salvador han sido importados, lo cual se atribuye a una cobertura vacunal superior al 97% de la población objetivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al periodo de transmisibilidad, detalla que puede comenzar incluso cuatro días antes de que se presenten los primeros síntomas y extenderse hasta seis días después del inicio del cuadro clínico. Por esta razón, la vigilancia sobre quienes han estado en contacto con un caso confirmado debe mantenerse durante al menos dos semanas, para poder detectar y aislar cualquier eventual contagio secundario.

El especialista señala que, clínicamente, el sarampión se distingue de otras enfermedades exantemáticas como la varicela porque no genera costras en la piel. Las lesiones son máculo-papulares y, en muchos casos, aparece la característica “mancha de Koplik”, una pequeña marca blanca perlada en la mucosa de la mejilla, que puede servir como signo de alerta para el diagnóstico temprano, junto con pruebas de laboratorio específicas como la PCR.

PUBLICIDAD

Brotes regionales, movimientos antivacunas y recomendaciones para viajeros

Al analizar la situación regional, Salazar atribuye la reaparición de brotes en países vecinos, sobre todo en México y Guatemala, a la disminución de la cobertura de vacunación y al avance de los movimientos antivacunas. Señala que “en México hubo disminución de la cobertura de vacunación... Según los reportes oficiales, hasta el setenta por ciento de los casos hospitalizados son personas, niños que no tenían vacuna”. Precisa que el treinta por ciento restante corresponde a personas que sí estaban vacunadas, pero en quienes la enfermedad generalmente se presenta con menos gravedad.

Brotes de sarampión en México y Guatemala se relacionan con la disminución de la cobertura de vacunación y el impacto de movimientos antivacunas. (Foto: cortesía)

Frente a este panorama, recomienda que quienes planean viajar a países con circulación activa del virus revisen y completen su esquema de vacunación antes de salir. Advierte que el riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados y concurridos, ya que el virus puede permanecer en el aire durante dos horas después de que una persona infectada haya tosido o estornudado, incluso antes de que manifieste síntomas. Por ello, señala que el uso de mascarilla en lugares de riesgo y la vigilancia de síntomas posteriores al viaje son medidas clave para la prevención.

PUBLICIDAD

Salazar destaca que El Salvador ha fortalecido la vigilancia epidemiológica en fronteras, aeropuertos y otros puntos de entrada al país, pero insiste en que la responsabilidad individual sigue siendo fundamental. Recomienda que, ante la aparición de fiebre, tos o malestar tras un viaje, se acuda al sistema de salud y se informe sobre el historial de desplazamientos, evitando tanto la automedicación como el autodiagnóstico.