Eduardo Carrera habló del vínculo con su hija y de las denuncias de su ex: “Me deprimí mucho por todo esto”

Eduardo Carrera rompió el silencio sobre la hija con la que no tiene vínculo y negó las acusaciones de su expareja, Romina Orthusteguy (La Cumbre - Telefe Streams)

La noche de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) suele ser el cierre de una etapa, pero para Eduardo Carrera fue el punto de partida de una conversación pendiente. Apenas dejó la casa más famosa del país, el ex participante se sentó frente a Santiago del Moro en La Cumbre (Streams Telefe) y, por primera vez, habló públicamente sobre el vínculo con Mía, su hija de 21 años, fruto de su relación con Romina Orthusteguy, a quien conoció en la edición 2003 del reality. Entre preguntas directas, silencios y frases entrecortadas, Carrera puso en palabras una historia marcada por la distancia, la autocrítica y la exposición mediática.

El conductor fue directo y le preguntó por qué durante el juego hablaba de su hijo pero nunca de su hija, y si había intentado retomar el contacto con ella. “Me lo perdí porque a mí me iba muy bien en el momento que salí de Gran Hermano. De hecho, me empezó a ir muy bien, estudié teatro y pude trabajar bastante bien. Con Romina estábamos ya separados. Quedó embarazada, pero ya no estábamos en buenos términos. Me separé y me deprimí muchísimo por esa situación. Después no salí más en los medios por eso. Absolutamente ni sé nada más”, explicó Carrera, repasando los años de distancia y el quiebre emocional que lo alejó de los medios y de su propia historia familiar.

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Carrera no esquivó la autocrítica ni los motivos que lo alejaron de Mía. “Tenía muchísimo miedo, porque aparte es una persona que no decidió estar en la casa, ni ella ni Mía. Tenía un hijo y no los quería involucrar. Me hago responsable absolutamente de todo lo que hice y lo que no hice. Totalmente cargo de lo que pasó”, sostuvo. Y reconoció: “Ya había intentado una mediación hace muchísimo tiempo atrás y no se podía dar, porque yo quise verla y no se pudo dar. Después el tiempo pasa y no trabajaba de lo que quería, que era esto, y empecé a hacer otras cosas y me fue todo para atrás. Buscaba esto como una revancha”.

Mía junto a su madre Romina Orthusteguy, expareja de Carrera (Captura de video)

“¿Buscaste llegar a ella en algún momento o no?,” le preguntó, y Eduardo fue claro: “Sí, claro, por supuesto, pero yo no sé si ella quisiera y la madre tampoco, pasó mucho tiempo...”. Por su parte, Santiago indagó: “¿Vos nunca evaluaste antes de meterte en la casa que esto iba a pasar? Que tu hija te iba a ver a vos en la televisión y va a conocer a su padre”. Eduardo reconoció: “Sí. Pensé que tal vez no querían y porque siempre estuvo muy negado ese tema, muy sesgado. Que no iba a querer vincularse, pero entendía que podía existir la posibilidad”.

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El clima se tensó aún más cuando Eugenia Ruiz, exjugadora del reality y panelista, lo increpó sobre los motivos de la distancia: “Se recibió hace poco de azafata, se nota que está muy bien criada por la madre, tiene cero resentimiento. ¿No pensabas en ella cuando nombrabas todo el tiempo a Martino?”. Eduardo respondió: “Inconscientemente lo podía pensar. Yo quiero que entiendas algo: tener un hijo es un amor que se construye y vos podés pensar mucho en una persona, pero si vos no la ves…”.

Ruiz fue aún más directa y le preguntó por la falta de contacto: “Pero vos no la veías porque no querías…”. Carrera insistió: “No, yo quise verla en un momento y no pude. Quise una mediación y no pude”.

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Romina Orthusteguy, exparticipante de Gran Hermano, habló dos décadas después, mientras Eduardo Carrera es parte del reality (Después de Todo - Bondi Live)

La charla también incluyó preguntas sobre hechos de violencia denunciados por Orthusteguy. “¿Es verdad que cuando Mía era chiquita, era prematura, lloraba y vos la tiraste a los pies de la cama y dijiste ‘esta chiquita nos está dominando’?”, preguntó la panelista. Eduardo lo negó con firmeza: “No, rotundamente no. Yo no haría eso nunca”. Ruiz fue más allá: “¿No es verdad que rompías toda la casa? ¿Que no la dejabas salir a Romina? ¿Que la echabas a las tres de la mañana?”. Carrera respondió: “No. Tuvimos una discusión y se fue, pero nunca la eché. Nunca hice eso con la nena”.

La eliminación de Carrera marcó el final de su paso por Gran Hermano Generación Dorada, pero también el inicio de una conversación pública sobre las cuentas pendientes fuera de cámara. Entre autocrítica, explicaciones y silencios, el ex participante dejó abierta la puerta a una posible reconstrucción del vínculo con su hija, aunque la distancia y el tiempo, según reconoce, pesan más que cualquier juego.

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