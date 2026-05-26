Nicaragua

Pidió ayuda herido de muerte: Joven de la diversidad sexual muere tras ser apuñalado en Nicaragua

La víctima, conocida cariñosamente en la zona como “La Mengueña”, recibió al menos tres puñaladas y, en un agónico esfuerzo por salvar su vida, logró llegar hasta la estación policial local para pedir auxilio, perdiendo la vida poco después debido a la gravedad de sus heridas

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Una masiva concurrencia de pobladores asistió a la velación de "La Mengueña" en Chontales (Cortesía Yudelis López).
Una masiva concurrencia de pobladores asistió a la velación de "La Mengueña" en Chontales (Cortesía Yudelis López).

La comunidad de Santo Domingo, en el departamento de Chontales, se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras el violento asesinato de Heraldo Iván Espinoza, un joven de 26 años conocido cariñosamente por los lugareños como “La Mengueña”.

El crimen, perpetrado con saña la noche del domingo 24 de mayo, ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad y la violencia que enfrentan las personas de la diversidad sexual en el país.

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De acuerdo con los reportes policiales y testimonios de personas cercanas, Espinoza fue atacado con un arma blanca, recibiendo al menos tres puñaladas en distintas partes de su cuerpo.

El ataque no solo fue letal por la gravedad de las heridas en el torso, sino que también mostró signos de que la víctima intentó defenderse desesperadamente; familiares confirmaron que presentaba heridas cortantes en los dedos, consistentes con un intento de frenar el arma de su agresor.

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La reconstrucción de los hechos dibuja una escena desgarradora. Tras ser apuñalado, y en un esfuerzo sobrehumano por salvar su vida, Heraldo logró ponerse en pie. Vecinos de la zona relataron cómo el joven dejó un rastro de sangre por las calles mientras caminaba en busca de ayuda. Su instinto lo llevó a buscar refugio en la estación de la Policía Nacional de Santo Domingo.

Al ver la gravedad de su estado, los agentes del orden público lo trasladaron de inmediato a bordo de una patrulla hacia el centro de salud de la localidad. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano. Debido a la severa pérdida de sangre y a que los órganos vitales ya se encontraban comprometidos, el joven llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Un joven de 26 años, conocido como 'La Mengueña' y miembro de la comunidad de diversidad sexual, fue brutalmente asesinado de al menos tres puñaladas.

“La Mengueña” era un personaje sumamente estimado y reconocido en Santo Domingo. Sus familiares lo describen como un joven alegre, dinámico y profundamente integrado en la vida social de su municipio.

Ante el repudio generalizado de la población, los peritos y peritas e investigadores se encuentran realizando entrevistas, levantamiento de huellas y la búsqueda de posibles testigos con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los autores materiales y determinar las responsabilidades penales.

El peligro de ser diferente: Casos similares de violencia hacia la diversidad sexual en Nicaragua

El asesinato de Espinoza no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante lista de agresiones y crímenes de odio dirigidos hacia miembros de la comunidad de la diversidad sexual en Nicaragua. Diversas organizaciones independientes de derechos humanos han alertado históricamente sobre el recrudecimiento de la violencia machista y transfóbica en el país, la cual muchas veces se ampara en la impunidad.

Uno de los casos más emblemáticos y que guarda dolorosas similitudes con el de “La Mengueña” fue el asesinato de Lala, una joven mujer trans de 22 años, ocurrido en marzo de 2021 en el municipio de Somotillo, Chinandega. Lala fue brutalmente agredida, apuñalada y arrastrada por un camino de tierra atada a un caballo.

Varias mariposas acuarela con alas arcoíris rotas o desvaneciéndose, vuelan sobre un fondo rural abstracto de tonos verdes y marrones, dejando rastros rojos.
Una ilustración conceptual en acuarela presenta mariposas arcoíris con alas rotas, volando sobre un paisaje rural abstracto y dejando estelas rojas que simbolizan agresión y resistencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este crimen conmovió a la opinión pública internacional y visibilizó el nivel de saña con el que se cometen las agresiones hacia las identidades diversas en las zonas rurales del país. De igual forma, en años anteriores, la comunidad LGBTIQ+ nicaragüense ha denunciado homicidios de mujeres trans y hombres gais en departamentos como Matagalpa y Managua.

La falta de normativas específicas que castiguen los crímenes de odio en el código penal nicaragüense agrava la situación, dejando a las víctimas de la diversidad sexual en un limbo legal donde sus muertes no reciben la tipificación adecuada.

La comunidad de Santo Domingo, Chontales, junto a defensores de derechos humanos, se mantiene en vigilia exigiendo que el caso de Heraldo Espinoza no pase a formar parte de las cifras de la impunidad.

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