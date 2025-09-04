Salud

Un modelo de medicina funcional reduce el gasto y mejora síntomas crónicos en Estados Unidos

En una entrevista en The Rich Roll Podcast, la doctora Robin Berzin explicó cómo tecnología avanzada y consultas extensas posicionan a Parsley Health como un referente en el tratamiento efectivo de enfermedades crónicas

Por Mirko Racovsky

Parsley Health reduce costos y mejora síntomas en pacientes crónicos con medicina funcional

La red de clínicas Parsley Health aplica un enfoque innovador de medicina funcional que, de acuerdo con análisis actuariales citados por la propia organización, ha logrado reducir el gasto en atención para pacientes crónicos y mejorar síntomas en la mayoría de sus miembros.

El modelo, liderado por Robin Berzin, se destaca por el uso de tecnología, prevención y personalización, en contraste con esquemas más tradicionales de atención. En The Rich Roll Podcast, la médica estadounidense abordó el desarrollo y los resultados de esta propuesta, centrada en transformar la experiencia médica para quienes enfrentan cuadros de salud persistentes.

Un enfoque centrado en la raíz de las enfermedades

Berzin diseñó este modelo ante la necesidad de soluciones más efectivas para enfermedades crónicas como la diabetes, patologías cardíacas, trastornos autoinmunes, digestivos, hormonales y de salud mental.

Parsley Health prioriza una atención personalizada, al tomar en cuenta factores de estilo de vida modificables para abordar la causa raíz de las afecciones en lugar de limitarse a controlar síntomas.

El sistema desarrollado por Berzin ofrece consultas prolongadas, evaluación clínica exhaustiva y seguimiento constante mediante tecnologías digitales. La suscripción mensual brinda acceso a un paquete de servicios y, en localidades como Nueva York y California, la cobertura se ha ampliado a través de aseguradoras. Las consultas virtuales también permiten extender la atención a otras partes de Estados Unidos.

Formación de profesionales y recolección de datos

La cantidad de especialistas consultados por paciente disminuye un 77% en dos años, según Parsley Health

Parsley Health impulsa la formación profesional mediante el primer programa de fellowship clínico en medicina funcional, orientado a médicos de atención primaria e interna. Los resultados se miden con un índice de síntomas propio que ha sido validado frente a otras herramientas reconocidas.

Los datos aportados por la organización incluyen una reducción del 23% en el gasto de pacientes crónicos de alto costo, una tasa que supera los niveles considerados exitosos en el sector salud. Además, el 80% de los miembros manifiesta mejoría significativa o resolución total de sus síntomas durante el primer año. El uso de fármacos crónicos ha caído un 65% y la cantidad de especialistas consultados por cada paciente disminuye un 77% en dos años, según las cifras divulgadas por la entidad.

Tecnología y casos personales

El acceso a pruebas diagnósticas avanzadas, dispositivos de monitoreo y plataformas digitales ha permitido fortalecer la autogestión de la salud dentro del marco de Parsley Health, de acuerdo con la entrevista en The Rich Roll Podcast.

La tecnología facilita la prevención y permite una intervención médica más personalizada. Una mujer con diagnóstico de psoriasis, artritis y complicaciones gastrointestinales experimentó mejoras luego de identificar alergias y desequilibrios, lo que también redujo sus gastos personales y los de su aseguradora. Un hombre de 60 años, portador de diabetes y antecedentes depresivos, logró cambios notables a partir de la modificación en la dieta y el ejercicio, acompañado por un entorno médico y familiar sólido.

La tecnología impulsa la autogestión de la salud en Parsley Health, según se cuenta en The Rich Roll Podcast (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención personalizada en salud femenina y suplementación

Berzin precisó que uno de los ejes del modelo es la atención personalizada en salud femenina. Presentó el protocolo “Brains, Bones & Booty”, enfocado en preservar masa muscular, densidad ósea y función cerebral en mujeres a partir de los 40 años, con énfasis en etapas como la menopausia.

El protocolo integra nutrición, entrenamiento de fuerza, terapia hormonal y suplementación específica. Sobre este último punto, Berzin recomienda vitamina D3 con K2, complejos B metilados y omega-3, además de reforzar hábitos relacionados con alimentación, ejercicio, calidad de sueño y manejo del estrés.

La fundadora de Parsley Health denunció, además, una brecha de género en la investigación médica, ya que hasta 1993 las mujeres eran sistemáticamente excluidas de muchos estudios. Sostuvo que la personalización y el monitoreo hormonal son fundamentales.

Expansión y retos del sistema

En The Rich Roll Podcast se informó que Parsley Health se mantiene en un proceso de negociación con aseguradoras y grandes empleadores en Estados Unidos. En el último año, la organización ha integrado cobertura en red para cerca de 15 millones de personas dentro de Nueva York y California. Pese a las resistencias estructurales, la demanda y la presión de los consumidores han impulsado la gradual adopción del modelo en el sistema sanitario estadounidense.

