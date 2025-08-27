Cómo el estrés ambiental afecta la salud física y mental de forma silenciosa

El estrés ambiental actúa como una presión constante y silenciosa que afecta la salud mental y física (Crédito: Freepik)

“Es como si tu cuerpo funcionara con la batería baja sin que te des cuenta”. Así describieron los expertos el estrés ambiental, una forma de tensión crónica y silenciosa que, según advirtieron terapeutas consultados por Forbes, puede desgastar la salud mental y física de manera gradual.

A diferencia del estrés agudo, que surge ante situaciones puntuales y se disipa rápidamente, el estrés ambiental se instala de forma persistente, alimentado por factores cotidianos que pasan desapercibidos pero que, con el tiempo, pueden alterar el equilibrio emocional y el bienestar general.

El estrés ambiental se define como una presión constante y de bajo nivel que actúa en segundo plano, similar a las aplicaciones que consumen la batería del teléfono sin que el usuario lo note.

Las personas con antecedentes traumáticos son más vulnerables al impacto del estrés ambiental (Crédito: Freepik)

Chloe Bean, terapeuta somática licenciada, explicó a Forbes que este tipo de estrés “se acumula silenciosamente y desgasta el sistema nervioso, transformando el estado natural de calma en una tensión continua”.

El motivo central de su impacto está en su persistencia: mientras el estrés agudo responde a eventos inmediatos, como exámenes o emergencias, el ambiental se suma progresivamente hasta dificultar la capacidad del cuerpo para relajarse.

Factores cotidianos y síntomas del estrés ambiental

Entre los factores que contribuyen a este fenómeno, los especialistas señalaron el desorden en el entorno, el ruido constante, la contaminación, la sobrecarga digital, la multitarea, la alternancia de códigos y la comparación social.

Estos elementos, presentes en la vida diaria, pueden pasar inadvertidos, pero su efecto acumulativo resulta determinante. Bean subrayó que el estrés ambiental “cambia gradualmente el estado básico del cuerpo”, lo que dificulta la recuperación y la vuelta a la calma.

La sobrecarga digital puede hacer que pequeños contratiempos diarios se sientan abrumadores, incrementando el cansancio y ansiedad (Crédito: Freepik)

El impacto de este fenómeno en la salud puede manifestarse de formas sutiles al principio, pero con el tiempo se vuelve más evidente.

Polina Shkadron, terapeuta especializada en TDAH, explicó a Forbes que “cuando la respuesta al estrés se activa de manera constante por factores ambientales, la resiliencia disminuye y el cuerpo dispone de menos recursos para afrontarlo”.

Este proceso puede desencadenar un círculo vicioso: incluso los pequeños contratiempos diarios, que antes resultaban manejables, empiezan a sentirse abrumadores. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran el agotamiento, la ansiedad, la desregulación emocional, los trastornos del sueño, la inflamación, la inmunodepresión y el dolor crónico.

Bean advirtió que las personas con antecedentes traumáticos pueden ser especialmente vulnerables, ya que tienden a desarrollar hipervigilancia o a internalizar el estrés con mayor facilidad.

Los síntomas del estrés ambiental incluyen nerviosismo, tensión física y dificultades para dormir (Imagen ilustrativa Infobae)

Los síntomas del estrés ambiental incluyen nerviosismo sin causa aparente, tensión física en la zona del cuello y mandíbula, dificultades para dormir o cansancio al despertar, problemas para tomar decisiones, hipervigilancia, desconexión emocional, y sensación persistente de insuficiencia en tiempo, energía o autoestima.

Erica Schwartzberg, terapeuta con formación en EMDR, señaló a Forbes que “estos signos indican que el cuerpo está alertando sobre lo que la mente ha aprendido a ignorar, atrapando a la persona en un estado de lucha”.

Recomendaciones de terapeutas para gestionar el estrés ambiental

Frente a este panorama, los terapeutas consultados por Forbes coincidieron en que, aunque no es posible eliminar por completo el estrés ambiental, sí existen estrategias eficaces para reducir su impacto y evitar que se vuelva crónico.

Bean recomendó incorporar microdescansos a lo largo del día: alejarse de los dispositivos, estirarse, respirar profundamente, realizar un escaneo corporal o dar una breve caminata pueden interrumpir el ciclo del estrés, incluso si solo se dispone de un minuto.

Alejarse de pantallas, estirarse, respirar profundamente o caminar brevemente puede interrumpir el ciclo del estrés incluso en solo un minuto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, sugirió establecer límites sensoriales, minimizando distracciones digitales, ruidos, luces intensas y desorden para prevenir la sobreestimulación.

La conexión social también juega un papel fundamental. Schwartzberg aconsejó mantener el contacto con amigos o seres queridos, ya que estas interacciones ayudan a relajar el sistema nervioso. El movimiento físico, como caminar, practicar yoga o tai chi, es otra herramienta recomendada por Bean para liberar la tensión acumulada.

Dedicar tiempo a actividades placenteras y no productivas es otra de las recomendaciones clave. Bean sugirió reservar al menos un momento diario para disfrutar de un té, escribir, cuidar plantas, escuchar música o cualquier otra actividad que proporcione relajación.

Actividades como yoga o tai chi ayudan a relajar el cuerpo y reducir la acumulación de estrés ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacó la utilidad de la vocalización, tararear, cantar o exhalar de forma prolongada, para estimular el nervio vago y favorecer la calma.

Finalmente, los expertos insistieron en la importancia de no reprimir las emociones. Reconocer y expresar las propias necesidades, aunque sea con gestos sencillos, puede marcar la diferencia en la gestión del estrés ambiental.