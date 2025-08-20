Salud

Lo que Harvard recomienda comer para evitar el dolor muscular tras el ejercicio intenso

Más allá de estiramientos y suplementos, la alimentación equilibrada con proteínas, antioxidantes y omega-3 es clave para recuperarse y volver a entrenar con energía renovada, tal como destacan GQ y Harvard Health

Por Martina Cortés Moschetti

Harvard recomienda una alimentación equilibrada
Harvard recomienda una alimentación equilibrada con proteínas, antioxidantes y omega-3 para aliviar el dolor muscular tras el ejercicio intenso

Después de un entrenamiento intenso, ya sea una rutina de pesas, una clase de cardio o una carrera larga, el cuerpo no solo necesita descanso: requiere nutrientes específicos para repararse y fortalecerse. Durante años, la recuperación muscular se asoció principalmente con técnicas como los estiramientos, los baños de hielo o las saunas.

Sin embargo, la ciencia actual muestra que esas prácticas por sí solas no son suficientes. Harvard Health sostiene que la alimentación se ha consolidado como un pilar fundamental en el proceso de recuperación, capaz de reducir la inflamación, aliviar el dolor muscular y acelerar la reparación de los tejidos.

El concepto es simple: lo que comemos después de entrenar puede marcar la diferencia entre un cuerpo que se recupera de manera eficiente y otro que arrastra fatiga, dolor y bajo rendimiento en sesiones posteriores. Los nutrientes actúan como moduladores biológicos, ayudando a que el organismo no solo se repare, sino que también se adapte y mejore su rendimiento.

Los nutrientes post-entrenamiento ayudan a
Los nutrientes post-entrenamiento ayudan a reducir la inflamación y el dolor muscular, mejorando el rendimiento físico

Inflamación: un mecanismo natural que debe regularse

El ejercicio intenso, en particular el entrenamiento de fuerza, provoca microlesiones en las fibras musculares. Estas pequeñas roturas son las responsables de la sensación de dolor post-esfuerzo, pero también del crecimiento y fortalecimiento muscular. Se trata de una respuesta inflamatoria normal y necesaria.

El problema surge cuando la inflamación es excesiva. En esos casos, puede retrasar la recuperación, afectar la movilidad y aumentar el riesgo de lesiones. Aquí es donde la nutrición juega un rol esencial: ciertos nutrientes tienen la capacidad de regular la inflamación y acelerar la reparación de los tejidos.

Harvard aconseja adaptar la ingesta
Harvard aconseja adaptar la ingesta de nutrientes al tipo de entrenamiento y al momento de consumo para optimizar la recuperación

Una revisión destacó que los ácidos grasos omega-3 y las cerezas son los compuestos nutricionales con mayor evidencia en la reducción del dolor muscular y de los marcadores inflamatorios después del ejercicio. Estos alimentos no solo reducen el malestar, sino que también promueven un entorno fisiológico que favorece la regeneración muscular.

Lo que dice Harvard sobre la recuperación

Harvard subraya que la nutrición después de entrenar debe ser estratégica. Por ejemplo, señala que las mujeres deberían reponer energía dentro de los primeros 30 a 45 minutos, mientras que los hombres disponen de hasta tres horas para lograr una recuperación equivalente, debido a diferencias hormonales.

Además, recomienda consumir entre 15 y 25 gramos de proteína en la primera hora tras el ejercicio para facilitar la reparación muscular. No obstante, advierte que los batidos proteicos no siempre ofrecen ventajas frente a una alimentación equilibrada, que combine proteínas y carbohidratos complejos distribuidos a lo largo del día.

Los ácidos grasos omega-3 y
Los ácidos grasos omega-3 y las cerezas destacan como los alimentos más efectivos para reducir el dolor muscular y la inflamación

En cuanto a las grasas saludables, Harvard recomienda obtener los omega-3 de fuentes naturales como salmón, sardinas, nueces, semillas de lino y chía, alimentos que aportan además otros micronutrientes valiosos.

Alimentos clave para cada tipo de entrenamiento

  • Entrenamiento de fuerza: pescados grasos, cerezas, cúrcuma, té verde, quinoa, jengibre.
  • Entrenamiento HIIT: Bananas, espinacas, verduras de hoja verde como el brócoli, frutos secos y semillas.
  • Opciones versátiles: yogur griego, avena con frutos rojos, aceite de oliva, batidos que combinen proteínas y antioxidantes.

La clave está en alinear lo que comes con el tipo de entrenamiento que realizás. No se trata de complicarse en la cocina, sino de planificar combinaciones simples y efectivas que ayuden al cuerpo a recuperarse.

Una buena estrategia es pensar las comidas como parte de una “operación” que acompaña cada fase del ejercicio: lo que das antes de entrenar es combustible, lo que das después es reparación.

La nutrición post-entrenamiento es clave
La nutrición post-entrenamiento es clave para reducir la inflamación, acelerar la reparación muscular y mejorar el rendimiento físico
  • Antes de entrenar fuerza: un batido de frutos rojos con espinacas o un yogur griego con nueces y miel.
  • Después de fuerza: salmón a la plancha con quinoa y verduras cocidas, acompañado de un batido de cúrcuma y jengibre.
  • Previo al cardio: Banana o pancakes de avena con arándanos.
  • Después del cardio: ensalada de pollo con vegetales y aceite de oliva.

La recuperación post-entrenamiento no es solo cuestión de descanso, masajes o rutinas de estiramiento. La nutrición desempeña un papel central y está respaldada por evidencia científica sólida.

Incorporar de manera estratégica estos compuestos en la dieta diaria no solo alivia el dolor muscular y acelera la reparación muscular, sino que también fortalece el sistema inmune, previene lesiones y asegura un rendimiento deportivo sostenido. Lo que comemos después de entrenar puede ser tan decisivo como el entrenamiento mismo.

