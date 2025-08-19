Salud

Por qué se debería consumir más proteínas de origen vegetal, según la ciencia

Algunas investigaciones indicaron que quienes obtienen más proteínas de estas fuentes, presentan menor incidencia de enfermedades crónicas y mejor estado de salud. Expertos señalaron en The Washington Post que no hay necesidad de eliminar completamente la carne de la dieta

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Las nuevas guías alimentarias de
Las nuevas guías alimentarias de científicos estadounidenses priorizan las proteínas vegetales sobre las animales (Adobe)

La inminente actualización de las Guías Alimentarias de Estados Unidos podría marcar un antes y un después en la forma en que millones de personas abordan su alimentación diaria. Por primera vez, el comité asesor responsable de estas directrices recomendó priorizar el consumo de proteínas vegetales sobre las animales, incluso por encima de carnes tradicionalmente consideradas saludables, como el pollo y el pescado.

El comité asesor, formado por especialistas en nutrición y salud, destacó los alimentos que deben encabezar la lista de fuentes de proteína, desplazando la carne roja al último puesto. Christopher Gardner, profesor de medicina en el Stanford Prevention Research Center y miembro del comité, señaló en The Washington Post: “Porotos, arvejas y lentejas pasarían a encabezar la lista de fuentes de proteína, alentando a las personas a darles prioridad”.

El comité asesor recomendó porotos,
El comité asesor recomendó porotos, arvejas y lentejas como principales fuentes de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de proteínas vegetales con respaldo científico

Las ventajas de una dieta basada en plantas fueron estudiadas durante años, pero la solidez de la evidencia actual es sin precedentes. Vanita Rahman, directora clínica del Barnard Medical Center en Washington, subrayó: “Sabemos que las personas que consumen más alimentos de origen vegetal gozan de mejor salud en general y, en particular, presentan menor riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad e incluso problemas de salud mental”.

Un estudio publicado en 2024 por el American Journal of Clinical Nutrition, realizado con cerca de 50.000 mujeres, determinó que alcanzar una ingesta adecuada de proteínas se asocia con un envejecimiento más saludable, definido como ausencia de enfermedades crónicas y mejor estado físico y mental.

Pese a esto, optar por una dieta centrada en proteínas vegetales no supone eliminar la carne por completo. El especialista Gardner aclaró que el mayor beneficio se logra simplemente al aumentar la proporción de alimentos vegetales en la dieta, sin necesidad de adoptar un régimen vegano. La clave radica en ajustar el equilibrio entre proteínas vegetales y animales en el consumo diario.

La ingesta diaria recomendada de
La ingesta diaria recomendada de proteína puede cubrirse fácilmente con alimentos de origen vegetal, pero también se recomiendan porciones menores de carnes (Freepik)

Cantidades y cómo cumplir con la proteína diaria

Un adulto debería consumir aproximadamente unos 58 gramos de proteína diarios para alguien de 72,5 kilogramos. En la vejez, la necesidad aumenta a un rango de 72 a 94 gramos al día. Estos valores son fácilmente alcanzables con una dieta basada en vegetales:

  • Una taza de tofu: 20 gramos de proteína.
  • Una taza de lentejas, alubias blancas o edamame: alrededor de 18 gramos.
  • Una taza de quinoa o pasta integral: 8 gramos.
  • Una onza (28 gramos) de almendras: 6 gramos.
  • Las proteínas animales saludables, como yogur griego descremado (20 gramos), atún enlatado (16 gramos) o pollo (24 gramos), pueden combinarse en porciones menores.

Otro punto analizado es la proporción ideal entre proteínas vegetales y animales. Andrea Glenn, profesora asistente de nutrición en la Universidad de Nueva York, indicó en The Washington Post: “Sabemos que reemplazar parte de la proteína animal por vegetal es beneficioso, especialmente para la salud cardiovascular, pero no sabíamos cuánto era necesario sustituir para obtener esos beneficios”.

En un análisis de tres décadas de datos de más de 200.000 personas, quienes obtenían en torno al 43% de su proteína de fuentes vegetales presentaron un riesgo 19% menor de enfermedad cardíaca que aquellos cuya proporción era del 20%. Los mayores beneficios se observaron al sustituir carnes rojas y procesadas por proteínas vegetales como frutos secos y legumbres.

Asimismo, Glenn recomendó que la mayor parte de la población procure que, al menos, un tercio de la proteína diaria provenga de plantas, mientras que adultos mayores o quienes presentan alto riesgo cardiovascular deberían alcanzar el 50% aproximadamente.

Reemplazar parte de la proteína
Reemplazar parte de la proteína animal por vegetal reduce el riesgo de enfermedad cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para aumentar las proteínas vegetales

Avanzar hacia ese objetivo es sencillo:

  • Sustituir parte de la carne de un salteado por edamame o anacardos.
  • Preparar una boloñesa de lentejas en lugar de carne picada.
  • Comer porciones más pequeñas de carne (85 a 113 gramos) y balancear el resto del día con alimentos vegetales.

La clave es sumar variedad: mezclar diferentes frutas, verduras y cereales amplía la gama de antioxidantes y fitoquímicos en la dieta, con beneficios comprobados para la reducción de la inflamación y el riesgo de enfermedades. Cambiar ingredientes habituales por otros como amaranto, bulgur, hojas verdes poco comunes o frutas variadas semanalmente permite diversificar la dieta sin complicaciones.

No todas las alternativas vegetales
No todas las alternativas vegetales son iguales: se recomienda priorizar alimentos integrales y mínimamente procesados (Freepik)

Alimentos ultraprocesados y opciones recomendadas

No todos los productos vegetales resultan igual de beneficiosos. Sustituir proteínas animales por alimentos ultraprocesados de origen vegetal, como hamburguesas industriales, barras de proteína, snacks o cereales refinados, no ofrece las mismas ventajas.

La evidencia científica indica que una dieta basada en alimentos vegetales integrales y mínimamente procesados es la que realmente favorece la salud. Opciones saludables y prácticas incluyen granos enteros precocidos o congelados, legumbres enlatadas y tofu.

Temas Relacionados

Proteínas vegetalesDieta basada en plantasDieta vegetalGuía alimentariaAlimentaciónSaludSalud mentalVegetalesLegumbresNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Advertencia de la ANMAT sobre un lote de tomates triturados: qué son los gusanos microstomum sp.

El organismo recomendó no consumir el producto mientras se lleva adelante la investigación para determinar qué pudo provocar la contaminación

Advertencia de la ANMAT sobre

La práctica de deportes en mayores de 60 años mejora la salud y longevidad, según estudios

Diversos estudios revelaron datos sorprendentes sobre el impacto positivo de la actividad deportiva en el bienestar físico y mental de quienes superan las seis décadas. The Washington Post compartió claves y recomendaciones de especialistas para obtener mayores beneficios

La práctica de deportes en

Bebidas con electrolitos: ¿aliadas de la hidratación o un riesgo para la presión arterial?

Un estudio publicado en Nutrients respalda el debate sobre si estas bebidas resultan realmente beneficiosas o pueden convertirse en un riesgo

Bebidas con electrolitos: ¿aliadas de

El aumento de fibra en la dieta mejora el control del colesterol y la glucosa

Expertos señalan que incorporar más fibra soluble, presente en cereales integrales, legumbres y frutas, contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y a disminuir el colesterol LDL, favoreciendo la salud cardiovascular general

El aumento de fibra en

El consumo de bebidas muy calientes eleva el riesgo de cáncer de esófago, alertan los expertos

Mate, té y café son algunas de las opciones que, al consumirse por encima de los 65 °C, pueden provocar lesiones precancerosas según expertos. Qué tener en cuenta, según la OMS y un nuevo análisis publicado en The Conversation

El consumo de bebidas muy
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nuevo mapa global del

Un nuevo mapa global del carbono reveló pérdidas críticas en bosques y suelos: cuáles son las causas

Cuándo será la luna negra de agosto, un fenómeno tan invisible como fascinante

JP Morgan espera que el Gobierno llegue a las elecciones con la inflación en baja

Video: un prestamista fue filmado cuando amenazaba a los deudores con una ametralladora

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

INFOBAE AMÉRICA
Quentin Tarantino dijo cuál es

Quentin Tarantino dijo cuál es su obra maestra y reveló quién dirigirá su secuela

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

La OEA advierte que “la desconfianza y la incertidumbre marcaron las elecciones” en Bolivia

“Solo esperan poder volver a usar sus teléfonos”: 12 docentes hablan sobre los cambios en las escuelas

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

TELESHOW
Homo Argentum arrasa: la película

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno

Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”

Laura Laprida fue mamá de Otto, el nieto número 20 de las Trillizas de Oro: “Bienvenido al clan”

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis