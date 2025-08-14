Por qué la miel supera a los suplementos para reducir la fatiga y aumentar la resistencia física

La miel se posiciona como alternativa natural a los suplementos energéticos para deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un alimento cotidiano como la miel captó la atención de especialistas en nutrición, quienes la recomiendan como alternativa natural a los suplementos energéticos comerciales para quienes desean un impulso de energía rápida antes de entrenar.

Frente a la oferta de barritas, polvos y pastillas, los expertos sostienen que este producto presente en muchas despensas puede brindar beneficios comparables sin recurrir a ingredientes artificiales.

Miel y entrenamiento: qué dice la ciencia

Diversas investigaciones respaldan la eficacia de la miel en el ámbito deportivo. Un estudio comparó la miel con otros carbohidratos habituales, como las bebidas deportivas, y concluyó que suministra energía de manera eficiente y ayuda a mantener los niveles de glucosa durante el ejercicio.

Estudios científicos demuestran que la miel aporta energía rápida y mejora la resistencia durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes consumieron miel antes o durante la actividad reportaron mayor resistencia y menor fatiga en comparación con quienes recurrieron a azúcares procesados. Estos beneficios, junto al contenido de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios presentes en la miel, muestran que se trata de una alternativa efectiva y saludable sin los efectos secundarios de los aditivos químicos.

La eficacia de la miel se relaciona directamente con su composición. La dietista clínica y especialista en nutrición deportiva Gabby Zeagler consultada por Rafirma: “La miel es una fuente natural de carbohidratos de acción rápida, lo que la convierte en un combustible eficaz previo a la actividad física”.

Gracias a su contenido de glucosa y fructosa, el organismo puede transformar estos azúcares en energía de forma inmediata, algo especialmente útil cuando los músculos requieren un aporte veloz.

Miel Vs. suplementos energéticos tradicionales

La miel evita los efectos secundarios de los suplementos artificiales, como nerviosismo y molestias digestivas (Crédito: Freepik)

Al analizar la comparación entre la miel y los suplementos energéticos convencionales, surgen ventajas claras para la opción natural. Muchos de esos productos contienen edulcorantes artificiales y dosis elevadas de cafeína, ingredientes capaces de afectar la salud intestinal y causar nerviosismo o molestias digestivas.

Real simple menciona que la miel puede ser una opción más saludable para algunas personas, ya que no contiene edulcorantes artificiales, los cuales se ha demostrado que alteran la salud intestinal. Además, el bienestar intestinal tiene relación directa con la inmunidad y la salud física y mental general.

Zeagler advierte que, al incorporar grandes cantidades de cafeína, los suplementos tradicionales pueden generar efectos secundarios indeseados, mientras que la miel, al ser un producto natural, minimiza estos riesgos.

Recomendaciones prácticas para consumir miel antes de ejercitar

Quienes consumieron miel antes o durante la actividad reportaron mayor resistencia y menor fatiga en comparación con quienes recurrieron a azúcares procesados. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes deseen incorporar miel en su rutina previa al ejercicio pueden seguir algunas recomendaciones sencillas. Zeagler sugiere consumir entre una y dos cucharadas de miel entre 15 y 30 minutos antes de entrenar, permitiendo que el cuerpo la digiera y disponga rápidamente de la glucosa para generar energía.

Esta cantidad suele ser suficiente para experimentar mayor vitalidad sin utilizar productos procesados.

Además, existen estrategias para potenciar los efectos de la miel según el tipo de actividad. Una opción es combinarla con una pequeña porción de proteína, por ejemplo yogur griego, ayudando a lograr una energía sostenida y estabilizando los niveles de azúcar en sangre.

Combinar miel con proteína como el yogur griego ayuda a mantener la energía por más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el exceso de proteína, especialmente si contiene grasas, podría causar pesadez o malestar durante la actividad física. Para entrenamientos intensos o prolongados, añadir una pizca de sal marina puede favorecer la hidratación y mejorar la función muscular, especialmente en condiciones de calor o cuando la resistencia es clave.

Pese a las ventajas, los especialistas insisten en que la miel no debe sustituir una comida completa antes del entrenamiento. La clave está en mantener una dieta equilibrada y emplear la miel como complemento.

Integrar miel en la alimentación previa al ejercicio puede marcar la diferencia en la energía disponible durante la sesión, siempre que se consuma tras una comida balanceada y en el momento apropiado. Este enfoque sencillo y natural puede ser un aliado valioso para optimizar el rendimiento físico.