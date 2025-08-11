8 señales que alertan sobre la deficiencia de vitamina D

La deficiencia de vitamina D puede causar cansancio, dolores musculares y alteraciones en el ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse cansado sin causa aparente, experimentar dolores musculares constantes o notar alteraciones en el estado de ánimo son señales que el cuerpo puede emitir cuando existen niveles insuficientes de vitamina D. De acuerdo con verywell health, la deficiencia de esta vitamina puede pasar inadvertida durante semanas debido a que sus síntomas suelen ser sutiles y diversos.

Identificar estas manifestaciones específicas resulta fundamental, ya que, de no tratarse, pueden derivar en problemas de salud más graves.

La vitamina D resulta indispensable para el desarrollo y fortaleza de los huesos, el funcionamiento del sistema inmunitario, la salud muscular y los niveles de energía.

Detectar una deficiencia puede ser complejo debido a que los síntomas suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con otras afecciones. Según verywell health y avalado por Clevelan Clinic, la carencia de vitamina D puede afectar a personas de todas las edades e influir en distintos procesos fisiológicos, por lo que es necesario prestar atención a las señales que el organismo manifiesta.

8 señales principales de deficiencia de vitamina D

1. Fatiga persistente

La sensación constante de cansancio, aunque común, se vincula con la deficiencia de vitamina D por su impacto en el sueño y en los neurotransmisores. La falta de descanso adecuado y la inflamación que acompaña el déficit de esta vitamina contribuyen a un estado de fatiga continuo.

La fatiga persistente puede indicar una deficiencia de vitamina D, afectando el sueño y los niveles de energía (Freepik)

2. Dolor muscular y articular

La inflamación, que se ve incrementada con bajos niveles de vitamina D, puede causar molestias musculares generalizadas y dolores articulares. Cleveland Clinic sostiene que incluso pueden desencadenarse trastornos como la artritis, mostrando cómo el cuerpo reacciona ante la carencia.

3. Propensión a infecciones frecuentes

Las infecciones recurrentes pueden estar relacionadas con déficit de vitamina D, ya que cumple un papel clave en la regulación del sistema inmunológico. Esto aumenta la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

4. Alteraciones en el estado de ánimo

Alteraciones en el estado de ánimo, como depresión, se relacionan con la carencia de vitamina D y menor exposición solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estado de ánimo bajo o depresivo figura entre los síntomas principales. Verywell Health menciona que la vitamina D interviene en el equilibrio de los neurotransmisores y se ha comprobado que su ausencia puede favorecer la depresión, así como el conocido trastorno afectivo estacional, que afecta a las personas durante los meses de menor exposición solar.

5. Consecuencias graves en la infancia

Durante la niñez, la deficiencia de vitamina D puede causar raquitismo, una enfermedad que genera formación ósea inadecuada, deformidades y fragilidad, además de dientes quebradizos y dolores musculares. Esto remarca la necesidad de garantizar la ingesta suficiente de vitamina D en los niños.

6. Riesgo óseo en adultos

En adultos, la salud ósea se ve afectada por la carencia de esta vitamina, dando lugar a osteopenia u osteoporosis. Esta última, en particular, incrementa el peligro de fracturas, especialmente en personas mayores, y suele progresar sin síntomas hasta que ocurre una lesión.

La falta de vitamina D en adultos incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Vínculo con esclerosis múltiple

Diversos estudios asocian la falta de vitamina D con un aumento de riesgo de esclerosis múltiple, enfermedad neurológica caracterizada por procesos inflamatorios que afectan al cerebro y la médula espinal. La baja exposición al sol y, por ende, una menor producción de vitamina D, incrementan este riesgo.

8. Impacto en la salud cardiovascular

Según Verywell health, niveles insuficientes de vitamina D pueden elevar el riesgo de enfermedades cardíacas. La inflamación persistente y el efecto de la vitamina en los vasos sanguíneos y el músculo cardíaco explican esta relación, aumentando la probabilidad de sufrir infartos.

Niveles bajos de vitamina D aumentan la probabilidad de enfermedades cardiovasculares e infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitamina D y enfermedad inflamatoria intestinal

La relación entre vitamina D y enfermedad inflamatoria intestinal resulta compleja y bidireccional. El déficit de la vitamina incrementa la inflamación y favorece el desarrollo de enfermedades intestinales, mientras que estas patologías dificultan la absorción de nutrientes, perpetuando el déficit.

Cleveland Clinic avala estos síntomas y recomienda monitorear los niveles de vitamina D mediante análisis de sangre en personas con factores de riesgo o síntomas mencionados. También sugiere aumentar la exposición moderada al sol, incluir alimentos fortificados en la dieta y, bajo supervisión médica, recurrir a suplementos si es necesario.

La vigilancia de los síntomas y la consulta médica son claves para mantener una vida saludable (Canva)

La institución subraya la importancia de prevenir el déficit de vitamina D para proteger la salud ósea, muscular y general, así como para reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y metabólicas.

La vigilancia constante de los síntomas y la consulta oportuna con el personal sanitario resultan decisivas para asegurar una vida saludable.