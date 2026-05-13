Fatal incendio en una casa de Concordia: dos nenes de 5 y 6 años murieron y el padre quedó internado

Se analiza un caloventor como el posible causal del fuego

Dos niños de 5 y 6 años murieron tras un fatal incendio de una vivienda en el barrio Dos Naciones de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Los menores, identificados como Abel Villalba y Alma Villalba, tenían autismo y se encontraban solos en el domicilio al momento del siniestro. El padre de la familia, que intentó rescatar a los nenes, se encuentra internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió el martes por la tarde. De acuerdo con información oficial, la madre había salido del hogar a las 18:00 hacia su trabajo y el padre, José Maximiliano Villalba, de 38 años, regresaba del suyo cuando se encontró con el edificio en llamas.

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Junto a vecinos de la zona, el hombre intentó ingresar al departamento para rescatar a los menores. Si bien pudo sacar los cuerpos del fuego, los dos niños se encontraban en estado crítico.

El siniestro en Concordia ocurrió cuando la madre de los menores había salido hacia su trabajo y el padre volvía del suyo

El personal policial que llegó al lugar los trasladó de inmediato en un móvil hacia el Hospital Masvernat, donde ambos ingresaron en estado inconsciente. Pese a las maniobras de reanimación que realizó el personal médico, los menores perdieron la vida.

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El padre sufrió quemaduras en las vías aéreas durante el rescate y fue derivado en ambulancia al mismo nosocomio, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Según supo Infobae, su situación seguía siendo grave y actualmente continúa internado.

Tras sofocar el fuego, que afectó principalmente la habitación de los niños, se hizo presente en el lugar el fiscal en turno, José Arias, quien coordinó las diligencias. La División Policía Científica llevó a cabo trabajos de planimetría y fotografía, mientras que peritos de Bomberos Zapadores intervinieron en el análisis del predio.

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Las pericias determinaron que el incendio se originó en la habitación donde se encontraban los menores. En el marco de la investigación, se secuestró un calefactor eléctrico tipo caloventor que las autoridades analizan como posible elemento generador del siniestro, según precisó la Policía de Concordia.

El fiscal José Arias y peritos de Bomberos Zapadores trabajaron en la escena del incendio para esclarecer la causa del fuego

La causa quedó caratulada como “Incendio de propiedad con personas fallecidas” y la fiscalía a cargo del doctor Arias lleva adelante las diligencias de rigor.

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La autopsia de ambos niños se realizó este miércoles. Sus restos fueron velados, mientras que la familia y allegados esperan por la recuperación de José Maximiliano Villalba.

Un antecedente en Mar del Plata

Una mujer de 69 años perdió la vida en un incendio que se desató días atrás en un departamento del sexto piso de un edificio ubicado en avenida Luro al 2600, en el centro de Mar del Plata.

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El cuerpo fue localizado por rescatistas en el interior de la unidad afectada por el fuego. Un médico policial certificó el deceso en el lugar, de acuerdo con lo que indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Antes de ese hallazgo, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al edificio tras recibir un aviso por un foco ígneo en esa planta, y al llegar encontraron a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central ya trabajando para sofocar las llamas.

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La alerta surgió cuando varios residentes notaron una densa columna de humo negro que salía del departamento de la mujer. Según relataron a la prensa local, esa situación se produjo poco después de que parte de los vecinos percibiera “un fuerte olor a quemado” y algunos decidieran evacuar por su cuenta, alarmados por el foco que generó temor en toda la torre.

Un caso similar de incendio fatal ocurrió días atrás en Mar del Plata, donde una mujer de 69 años perdió la vida en su departamento

La Policía de Mar del Plata estableció que el propietario del inmueble es un hombre de 72 años que vive en el mismo edificio. No se precisó si la víctima tenía algún vínculo con él ni si habitaba el departamento donde se produjo el siniestro.

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Tras el hallazgo del cuerpo, se convocó a agentes de Policía Científica y al servicio de morguera para efectuar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “incendio – averiguación de causales de muerte” y quedó bajo la intervención de la UFI N° 5, que dispuso la realización de las actuaciones de rigor.