La técnica “déjalos” de Mel Robbins: por qué aprender a soltar ayuda a superar situaciones complicadas

La historia de Mel Robbins muestra cómo superar la adversidad y alcanzar el éxito global en motivación. (Gentileza Planeta)

La historia de la abogada, escritora, creadora de un podcast que tuvo más de 187 millones de descargas solo en dos años Mel Robbins, demuestra que los grandes cambios pueden comenzar en los momentos más difíciles de la vida de una persona.

A los 41 años, la mujer nacida en la ciudad de Kansas, en Missouri, Estados Unidos, estaba sin trabajo. Con su marido Christopher, debían más de 800 mil dólares. Ella sentía que no podía hacer nada. Ni moverse. Ni levantarse de la cama.

Hoy Robbins está a cargo de uno de los podcasts más escuchados en el mundo sobre motivación y sus libros con consejos para tener una vida más saludable, tranquila y emocionante se encuentran entre los más vendidos en la lista del diario The New York Times.

Mel Robbins sugiere utilizar la "Regla de los 5 segundos". Esta técnica consiste en contar regresivamente de 5 a 1 y luego actuar, interrumpiendo el ciclo de dudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si, soy abogada y comparto mis experiencias y mis conocimientos con todo el mundo. Pero no es algo que dio linealmente”, contesta en el inicio de una entrevista telefónica con Infobae desde su casa en la montaña en Vermont, al noreste de los Estados Unidos, el lugar al que se mudó con su familia después de solucionar sus problemas por deudas y con el alcohol.

A los 47 años, recibió el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia.

“Lo que se ve ahora es parte de un trabajo de 16 años. Se puede creer que solo soy una mujer con el podcast más popular y con libros de mucha venta. Pero todo lo que comparto está basado en mis experiencias y en mis propios problemas. También he investigado al hablar con científicos y médicos a quienes menciono en mis libros o entrevisto en el podcast”, afirmó.

Además, mencionó: “Creo que tuve la capacidad de hacer que temas muy complejos sean más fáciles de entender y aplicar, como las cuestiones de la motivación, la procrastinación o las del apego que afectan a muchas personas”.

La técnica para no postergar pendientes

La técnica de la cuenta regresiva de Mel Robbins se viralizó y ayudó a millones a combatir la procrastinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su preocupación por la motivación empezó cuando en 2008 enfrentaba el problema financiero con su marido y no sabía cómo recuperarse mientras se encontraba atravesando el final de su cuarta década de vida.

“Fue un momento en el que no tenía ganas de hacer nada. Ni siquiera quería salir de la cama ni de buscar un trabajo. Tomaba alcohol. En ese momento empecé a contar desde 5 a 0, es decir una cuenta regresiva, que me ayudó a salir de la cama. Fue una estúpida técnica, pero me sirvió para que durante tres años yo lograra diferentes y pequeños cambios, que ayudaron a que mi vida mejorara”, contó.

No le contó a los demás que estaba usando esa cuenta regresiva. Pero cuando la compartió, otros le dijeron que era útil. Incluso la compartió al final de una charla Ted y fue un éxito. El video se volvió viral con más de 33 millones de vistas.

Muchos la adoptaron, aun cuando no tenía un aval científico. La pusieron en práctica como si fuera una receta de cocina que funcionaba bien.

Mel Robbins es conferencista. Fundamenta sus consejos en experiencias personales y en la consulta con expertos en neurociencias y psicología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ver que una mujer puede construir un negocio puede ser inspirador. Tengo tres hijos y he estado casada por más de 20 años y vivo en el medio de la nada. A pesar del éxito, mi foco es pasar más tiempo con mi familia y amigos aquí en la montaña. Además, comparto experiencias y me ocupo de dispersar buena información. Eso es lo que hago”, dijo.

Para Robbins, no se necesita ser valiente ni tener un plan perfecto para cambiar desde un trabajo hasta un tipo de relación con amigos o con otras personas.

“Solo hay que decidir que ya no quieres quedarte donde estás”. Su propuesta se basa en acciones pequeñas para que el cambio no se vea imposible. Así, con ese tipo de recomendaciones, tiene seguidores en todo el mundo que las ponen en práctica.

“Déjalos”: aceptar para vivir mejor

La propuesta de Mel Robbins consiste en decir "Déjalos" y soltar situaciones difíciles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, Mel Robbins lanzó otra idea simple y poderosa. Nació durante la fiesta de graduación de su hijo. Ella quería controlar cada detalle. Su hija le gritó: “¡Déjalos!”. Esa frase impactó tanto a Robbins que la convirtió en la base de su nuevo libro de autoayuda: “La teoría The Let. La clave está en soltar”.

La teoría invita a dejar que las personas vivan sus propias experiencias. Robbins cree que, si uno deja de intentar controlar lo que otros piensan o hacen, la vida mejora.

“Amigos que te dejan fuera de un plan: déjalos. Familiares que critican: déjalos. Tu bienestar mejora cuando te centras en lo que sí puedes hacer”, expresó.

Cuando habló de su propuesta de soltar, su video se viralizó. Hasta incluso muchas personas se tatuaron la frase “déjalos” y la transformaron en meme.

La viralidad de las ideas de Mel Robbins se refleja en el impacto de sus videos y la recomendación de su libro por figuras como Oprah Winfrey. (Gentileza Planeta )

La fórmula convenció incluso a personalidades como la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey, quien recomendó el libro y lo opinó que era uno de los mejores del género de autoayuda. Otra vez, el mensaje toca a muchas personas porque es fácil de entender y de recordar.

Para hacer su nuevo libro, Robbins detalló que se basó en estudios científicos y en la consulta de 57 expertos relacionados con la neurociencias, estrés, motivación y psicología.

“Mi interés es convertir temas complicados en algo simple. Si las personas están estresadas o abrumadas, es muy difícil que recuerden cosas complicadas. Por eso, intento comprender esos estudios científicos y luego compartirlos para que puedan ser útiles a otras personas. Que se sientan más empoderados para poder cambiar y mejorar sus vidas”, precisó.

El enfoque en acciones pequeñas y prácticas ha generado una comunidad global de seguidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si una persona está frente al tráfico congestionado o en una dura situación del trabajo, sugiero decir suéltalos. Es otra herramienta que está relacionada con la aceptación que sugiere el budismo, con las ideas de Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austríaco, y con la terapia cognitiva conductual. Implica una aceptación radical de que no tienes el poder de lo que está ocurriendo afuera, aunque te abruma”, explicó.

Añadió: “Cada vez que una persona dice suéltalos, deja de ocuparse de algo que la enoja, la preocupa o la molesta. Ayuda a soltar, a aceptar que no puedo controlar, que me está robando el tiempo. Así reconoces que estás perdiendo el tiempo y que te vas a cuidar a tí mismo. Sé que yo puedo controlar mis emociones y mi foco”.

Defendió que su consejo de soltar fue valorado por diferentes expertos en psicología de universidades prestigiosas, especialmente los que trabajan en terapia cognitiva-conductual, que se concentra en las creencias limitantes e intenta modificarlas para que las personas disfruten de una vida mejor.

Las ideas de Robbins están relacionadas con la terapia cognitiva-conductual y otras fuentes/Archivo

Mel Robbins se muestra auténtica. Habla con palabras claras, comparte anécdotas propias y no teme mostrar sus debilidades. Se apoya en su familia. Sus hijos y su esposo participan en el podcast para hablar de temas difíciles, como ansiedad o fracasos.

¿Podrían sus técnicas ser usadas por personas con escasez de recursos en países en desarrollo?, preguntó Infobae. “Absolutamente. Sí. Si bien es fácil sentirse desmotivado por la falta de recursos, creo que incluso se pueden poner en práctica. Incluso en situaciones difíciles, se pueden iniciar pequeños cambios, como tomar cursos para capacitarse y aprender. Caminar por la mañana. Meditar o hacer ejercicios de respiración. No es fácil. Soltar algunas situaciones puede ser una oportunidad para poner un límite, protegerse e iniciar cambios”.