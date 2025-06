Cómo mejorar el ánimo y la concentración desde el primer minuto del día: “La clave está en lo que haces antes de hacer todo para los demás”

Mel Robbins detalla cómo una rutina matutina estructurada puede transformar la salud mental y la productividad diaria (captura de video)

El sonido de la alarma marca cada mañana un momento decisivo para millones de personas: levantarse o ceder ante el botón de repetición. Mel Robbins, autora y conductora de uno de los podcasts de bienestar más populares, sostiene que esta elección inicial puede determinar no solo el rumbo del día, sino también el éxito personal.

En un episodio reciente de su podcast, Robbins subraya que una rutina matutina efectiva no es una moda pasajera, sino un sistema basado en ciencia de hábitos que puede transformar la productividad, el bienestar y la salud mental.

Según el podcast de Robbins, adoptar pequeños cambios al comenzar el día puede reducir el estrés, mejorar el ánimo y favorecer el equilibrio emocional.

Citando la célebre frase de James Clear, autor de Atomic Habits —“No asciendes al nivel de tus metas, caes al nivel de tu sistema”—, Robbins propone repensar la rutina matutina como la base estructural donde se construyen los logros diarios.

Un sistema, no una lista de tareas

De acuerdo con Mel Robbins, la rutina matutina debe entenderse como un sistema integral, no como una sucesión mecánica de actividades.

Apoyada en la perspectiva de James Clear, la autora explica que alcanzar metas no depende exclusivamente de la motivación, sino de la consistencia de los sistemas implementados. “Puedes tener metas enormes, pero si tus sistemas no las respaldan, siempre caerás al nivel de lo malo que es tu sistema”, afirma Robbins en su programa.

El podcast destaca que analizar con honestidad las acciones repetidas cada mañana permite identificar si ese sistema personal contribuye al bienestar o lo obstaculiza. Esta introspección diaria es clave para tomar control de la jornada desde sus primeros instantes.

Control personal: el valor del primer momento del día

Robbins enfatiza que la mañana es el único momento del día sobre el que se tiene control pleno, antes de que irrumpan exigencias laborales, noticias o redes sociales. “El único momento en que tienes el control es este sistema que llamamos rutina matutina. Lo que haces antes de hacer todo para los demás, lo que haces primero en la mañana solo para ti”, sostiene la autora.

Proteger ese espacio constituye, según Robbins, un acto de autocuidado. Aun en momentos caóticos, afirma, siempre es posible regresar a la rutina matutina como una forma de recuperar el equilibrio. Esta visión transforma la mañana en una “pizarra en blanco”, una oportunidad para decidir conscientemente cómo iniciar el día.

Evidencia científica: menos ansiedad y mejor descanso

El podcast de Mel Robbins argumenta que los beneficios de una rutina matutina bien estructurada están avalados por investigaciones. Entre ellos: menor ansiedad, menor estrés, más energía, mayor concentración y mejor calidad del sueño.

Robbins sostiene que levantarse al sonar la alarma —en lugar de quedarse en la cama— ayuda a evitar la rumiación mental, asociada a síntomas de depresión. “La ciencia y la investigación son muy claras: quedarse en la cama empeora cómo te sientes”, afirma la autora, remitiendo a contenidos disponibles en su sitio web.

Asimismo, señala que establecer una rutina desde temprano permite responder con intención a los desafíos del día, en lugar de actuar reactivamente. “¿Quién está a cargo? ¿Tú o lo que aparece en las noticias?”, plantea Robbins como una provocación a la reflexión personal.

Estrategias prácticas para comenzar

Entre las recomendaciones concretas, Mel Robbins destaca tres pasos esenciales:

Levantarse al sonar la alarma: evitar el botón de repetición y abandonar la cama de inmediato. Permanecer en ella, advierte, aumenta la propensión a pensamientos negativos. Aplicar el método del conteo regresivo: conocido como la regla de los cinco segundos. Consiste en contar hacia atrás —cinco, cuatro, tres, dos, uno— y levantarse sin dudar. Este gesto, según Robbins, activa la acción inmediata y marca el tono para el resto del día. Evitar el teléfono móvil al despertar: Robbins recomienda dejar el dispositivo fuera del dormitorio o en el baño para evitar distracciones antes de iniciar la rutina personal. “No cojas el teléfono. Esto es fundamental”, enfatiza. Hacer la cama: un acto simple que, según la autora, simboliza orden interno y disciplina personal. “Hacer la cama es una señal de que te importas a ti mismo”, afirma.

Romper con el mito del “no soy matutino”

Para quienes afirman no ser personas de mañana, Robbins ofrece una visión alentadora: ese rasgo no es permanente. “Si no te consideras una persona matutina, o te resulta difícil crear y mantener una buena rutina, tengo buenas noticias. He profundizado en la ciencia y hay mucho que puedes hacer”, asegura.

Mel Robbins desmiente que no ser matutino sea permanente y comparte pasos prácticos para cambiar hábitos (captura de video)

El programa recalca que cambiar hábitos no depende de la genética, sino de la implementación sistemática de acciones consistentes. Robbins anima a desafiar las creencias limitantes y a experimentar con los pasos sugeridos, recordando que el cambio está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a tomar el control de su rutina matutina.