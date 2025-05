Salud mental en los libros para jóvenes: el fenómeno literario que gana espacio en Argentina

La literatura como herramienta para derribar estigmas en salud mental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la salud mental dejó de ser, poco a poco, un tema tabú en la sociedad. Hoy forma parte de charlas cotidianas, aparece en series, películas y, cada vez con más fuerza, en los libros. Este cambio se refleja en las historias que abundan en las librerías, donde se visibilizan problemáticas antes silenciadas.

No se trata solo de una nueva ola literaria internacional —con títulos como Heartstopper que abordan la salud mental en la narrativa juvenil—, sino también de una apuesta local. Autoras argentinas como Ludmila Ramis y Sol Chiara decidieron retratar trastornos como la ansiedad, la depresión y el trauma con sensibilidad y compromiso, consolidando una corriente narrativa que interpela directamente a los adolescentes desde sus experiencias más íntimas. Lejos de la romantización o la banalización, sus historias ofrecen un espacio de validación, reflexión y compañía.

Ambas escritoras estuvieron en exclusiva con Infobae. Desde el primer momento, su intención es representar estas temáticas con profundidad y responsabilidad, contribuyendo a una conversación social que todavía carga con prejuicios.

La salud mental en la literatura juvenil argentina gana protagonismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de obras como “Club de los paraguas rotos” (2023), Ramis busca dar voz a quienes atraviesan momentos difíciles durante la adolescencia, una etapa que describe como “ese punto donde uno es lo suficientemente adulto para conocer las primeras dificultades y crueldades que le esperan en el mundo, pero todavía lo suficientemente niño como para tener las herramientas con las que hacerles frente”.

Por su parte, Sol Chiara, autora de “Retratos de instantes perfectos”, explicó que su motivación surgió de su propia experiencia con la ansiedad. “Crecí siendo una adolescente con mucha ansiedad y, aunque la lectura era mi terapia, mi escape, no encontraba adolescentes como yo.

Protagonistas que se sintieran como yo me sentía”, relató. Fue en su cuenta de bookstagram -el lado literario de Instagram - donde descubrió que muchos otros lectores compartían esa falta de representación, lo que la impulsó a escribir su novela. “Si no encuentro lo que busco en los libros, ¿por qué no escribirlo yo?”, expresó.

Sol Chiara firma ejemplares de su libro “Retratos de instantes perfectos”, inspirado en su experiencia con la ansiedad durante la adolescencia - (Gentileza de la autora)

Lo que hay detrás de tratar temas delicados para jóvenes

Ambas autoras reconocen que escribir sobre salud mental para un público joven implica retos particulares. Ramis destacó la dificultad de encontrar un equilibrio entre quienes minimizan los problemas de los adolescentes y quienes los magnifican.

“Es difícil hacer llegar el mensaje de forma adecuada. Estamos divididos entre quienes creen que ‘nada es para tanto’ y los hipersusceptibles. Encontrar el punto intermedio donde uno puede darle la importancia necesaria sin exagerar o hacer que un problema parezca el fin del mundo es complicado”, explicó.

Además, subrayó la impotencia de no poder cambiar la realidad de los jóvenes, aunque los libros pueden alentarlos a buscar apoyo y a hablar de sus dificultades.

Chiara, en tanto, identificó como principal desafío el uso de un lenguaje que resulte cercano para los jóvenes, sin perder la precisión y el respeto que exige el tema. “El mayor reto es encontrar un equilibrio entre un lenguaje que los jóvenes sientan ‘cercano’ y la terminología real dentro del mundo de la salud mental”, comentó. También manifestó sentir una responsabilidad especial al tratar temas como la ansiedad, la depresión o el trauma, consciente del impacto que sus palabras pueden tener en los lectores.

Ludmila Ramis propone en sus libros una mirada honesta sobre las emociones que atraviesan la adolescencia - (Gentileza de la autora)

¿Es posible evitar estereotipos y romantización de los trastornos?

La representación realista de los trastornos mentales es una prioridad para ambas escritoras. Ramis considera fundamental no justificar a los personajes ni presentar los problemas de salud mental como rasgos de personalidad. “Es imprescindible no justificar al personaje. Dejar en claro que un problema no es un rasgo de nuestra personalidad, sino algo a tratar para mejorar nuestra calidad de vida”, sostuvo. Para ella, desarmar los estereotipos y mostrar la complejidad de cada historia personal es clave para evitar la romantización.

Por su parte, Chiara criticó la tendencia de algunos relatos juveniles a resolver la ansiedad de los personajes a través del amor romántico. “En mi adolescencia me harté de leer a protagonistas con ansiedad que por ‘el poder del amor’ se ‘curan’. Traducción: personajes que dejan de tener ansiedad al enamorarse. Mi ansiedad jamás se fue de mi vida por algo así. El amor no es cura, es compañía. Es un abrazo en los días difíciles, pero no la respuesta”, afirmó.

La autora apuesta por construir personajes a partir de experiencias reales y lecturas que reflejen la diversidad de vivencias, evitando soluciones simplistas o idealizadas.

Sol Chiara conectó con miles de lectores que se sintieron reflejados en su historia sobre ansiedad y búsqueda de ayuda - (Gentileza de la autora)

Experiencias personales que influyen en la escritura

Es claro que las vivencias personales de ambas jóvenes escritoras fueron determinantes en la forma en que ambas autoras abordan la salud mental en sus libros. Ramis confesó que los libros fueron su refugio durante la adolescencia y que esa experiencia la motiva a escribir sobre temas que ella misma vivió o presenció en su entorno, como el bullying, la ansiedad, los trastornos alimenticios, los problemas familiares, la depresión, los abusos y los duelos.

En el caso de Chiara, la pandemia marcó un punto de inflexión en su relación con la salud mental. “Mi relación con mi salud mental se fue en picada en la pandemia. Tenía mínimo un ataque de pánico al día. Ya no me cabía la ansiedad en el cuerpo, así que empecé a desarrollar problemas físicos: cualquier cosa que comía me caía mal”, relató.

Muchas de las sensaciones físicas que experimentó en ese periodo sirvieron de base para describir a Lina, la protagonista de “Retratos de instantes perfectos”, combinando sus propias vivencias con las de amigos y familiares.

El libro de Ludmila busca ser un espacio de contención y reflexión para quienes atraviesan momentos difíciles - (Gentileza de la autora)

La conexión con los lectores

El impacto de sus libros en los lectores fue profundo y conmovedor. Ludmila Ramis comentó que recibió numerosos mensajes de jóvenes que, tras leer sus obras, decidieron compartir sus propias experiencias relacionadas con la salud mental.

Esa interacción espontánea derivó en una red de apoyo entre lectores: “El hecho de poner ahí afuera una historia que hable sin tabúes sobre estas problemáticas los anima a compartir su propia experiencia no solo con el autor sino también con otros lectores. Forman conexiones entre ellos y de repente se encuentran con un grupo de apoyo”, expresó la autora.

En el caso de Sol Chiara, la devolución también fue movilizadora: en eventos literarios, adolescentes se acercaron para contarle que comenzaron terapia o lograron hablar con sus padres luego de leer Retratos de instantes perfectos. “Han venido muchos lectores a firmas o Ferias del Libro a decirme que empezaron a ir a terapia después de leer mi libro. También, que al fin pudieron poner en palabras cómo se sentían y animarse a hablar con sus padres”, relató la escritora.

En un contexto donde los jóvenes enfrentan crecientes desafíos emocionales, la literatura emerge como un espacio para acompañarlos, validar sus experiencias y derribar estigmas. Es por eso que tanto surge la necesidad de seguir visibilizando la salud mental en los libros para jóvenes y de ofrecer historias que sirvan de apoyo y guía.