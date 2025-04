Nuevas voces argentinas en la literatura juvenil: “Los chicos buscan libros que se sientan como un refugio”

Nuevas voces argentinas en la literatura juvenil conectan con emociones adolescentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las bibliotecas de escuelas secundarias, en las mesas de salones de clases, en los clubes de lectura que florecen en redes sociales o en los posteos que se viralizan en TikTok, hay una constante que se repite: los libros de literatura juvenil argentina ya no solo entretienen.

Hoy, construyen vínculos, ofrecen contención emocional y abren conversaciones sobre temas que durante décadas fueron silenciados. Desde distintas provincias, con voces diversas y trayectorias que cruzan géneros como el terror, el romance paranormal, la fantasía urbana o el realismo íntimo, una nueva generación de autores jóvenes está transformando el mapa narrativo del país.

En una conversación exclusiva con Infobae, nueve destacados escritores de literatura juvenil argentina, Malena Hehn, Celeste Martínez, Karen Delorbe, Mariano Cattaneo, Florencia Núñez, Agustina Grimm Pitch, Gonza Ludueña, Florencia Dapiaggi y Sol Chiara, compartieron sus reflexiones sobre el panorama actual de la literatura juvenil.

Estos escritores, con sus estilos y enfoques diversos, coinciden en que el lector juvenil actual no solo busca historias, sino una conexión profunda con sus emociones y realidades.

Escritores jóvenes transforman el mapa narrativo argentino con diversidad y verdad - (Patricio Pidal)

Una generación que escribe desde la verdad

“Los chicos buscan libros que se sientan como un refugio”, afirma Sol Chiara, una de las autoras que mejor traduce en palabras el vínculo emocional que se establece entre lectores y libros juveniles. Para ella, escribir es una forma de volver a su infancia: “Escribo historias que mi pequeña yo no encontraba y he descubierto que muchos lectores también necesitaban eso”. Su obra, cargada de sensibilidad y realismo, propone personajes que dudan, fracasan y se reconstruyen. En sus historias no hay salvadores infalibles ni épicas distantes: hay adolescentes que sobreviven a lo cotidiano como en “Retratos de instantes perfectos”.

Esa misma búsqueda de identificación atraviesa la obra de Flor Núñez Graiño, que señala que el conflicto emocional de los personajes debe estar íntimamente ligado al desarrollo de la trama. “Un lector juvenil hoy no busca solo historias entretenidas, busca un refugio, personajes con los que pueda sentirse identificado y un espacio en el que vea reflejadas sus incertidumbres y sus sueños”. En sus libros - “Bajo la Capa Roja” y “La Acusada de Codexia” -, lo fantástico funciona como metáfora de lo íntimo, lo simbólico, lo no dicho.

Diversidad, representaciones y sensibilidad social

En este nuevo escenario, la diversidad ya no es un recurso accesorio, sino un eje central. Lete Martínez, con estudiante de psicología y escritora de “Las pesadillas de Aradia Blum”, lo expresa con claridad: “el adolescente necesita un momento de fantasía. Es un proceso necesario de construcción de identidad”. Desde su mirada, las tramas juveniles deben incluir representaciones cuidadosas de temas como la salud mental, las identidades de género y la sexualidad. Para ella, los libros no solo reflejan realidades, sino que las validan y legitiman.

En esa misma línea, Florencia Dapiaggi enfatiza que la honestidad emocional es hoy una demanda irrenunciable: “El lector joven exige que pongas algo de vos en lo que escribís. No te exige perfección literaria, te exige honestidad emocional”. Su trabajo en “Ella es mi chica solar” apuesta por una poesía sin adornos, directa pero sensible, capaz de alojar lo vulnerable sin caer en el lugar común.

La literatura juvenil se consolida como herramienta de desarrollo personal y emocional - (Patricio Pidal)

Gonza Ludueña - autor de “Y los veranos pasarán”-, por su parte, pone el foco en el rol transformador de los libros en contextos de crisis. Durante la pandemia, señala, “los jóvenes empezaron a refugiarse en los libros para encontrar realidades más esperanzadoras que las que vivían”. La literatura juvenil, dice, no solo actúa como espejo, sino también como ventana hacia otras vidas posibles. En sus novelas, las experiencias marginales —sociales, económicas, afectivas— se cuentan desde adentro, sin paternalismos.

“El lector juvenil busca encontrar en la voz de los personajes alguien que los represente”, se suma Malena Hehn a la busqueda de identidad que tanto representa en esencia la juventud. En sus libros “Siempre fuiste tú”y “Un pacto electrizante” sus protagonistas están rodeados de desafíos en busca de resolver la pregunta “¿quién soy?”.

Además, el lector juvenil es muy exigente y sincero a la hora de opinar sobre sus lecturas. Agus Grimm Pitch, autora de “¿Confirmamos?” y “La teoría de Joa”, opinó al respecto: “Por supuesto que el lector juvenil es exigente y si no le gustó un libro, al contrario de lo que a veces puede pasar con el lector más adulto que se lo guarda, te va a hacer saber cuándo un libro no le gusta y te va a saber argumentar porque ese libro no le gustó”.

El poder del género: lo oscuro y lo mágico

Lo paranormal, lo fantástico y el terror aparecen como géneros que no han perdido fuerza, sino todo lo contrario. Karen Delorbe, autora de “Un minuto antes del amanecer”, un romance paranormal, sostiene que “los seres paranormales -antasmas, vampiros, demonios y demás criaturas - seducen al lector y lo hacen querer formar parte de su mundo lleno de misterio, magia y amores prohibidos”. Su obra dialoga con la tradición gótica, pero incorpora los dilemas afectivos actuales: vínculos tóxicos, consentimiento, pertenencia.

El director y autor Mariano Cattaneo, conocido por sus libros de terror como “No hay verano para los muertos”, aporta una mirada similar: “Leer terror es una forma de atravesar los miedos desde un lugar seguro”. En sus textos, el miedo no es solo una excusa narrativa, sino una puerta de entrada para explorar el trauma, el deseo, la pérdida y la incertidumbre adolescente.

Sol Chiara destaca la importancia de libros como refugio emocional para jóvenes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Construcción de comunidad y profesionalismo

Los nuevos autores también renuevan la forma de escribir y publicar. Lete Martínez, Malena Hehn, Gonza Ludueña, Florencia Dapiaggi y Sol Chiara, son voces emergentes que crecen con fuerza en las redes, consolidan espacios de intercambio con lectores que exceden el libro. A través de TikTok, Instagram o Twitch, no solo promocionan sus obras, sino que acompañan a sus lectores, recomiendan lecturas, habilitan debates y construyen comunidad. Ellos reflejan una nueva forma de ser autores: con presencia, interacción directa y una conciencia clara del poder de la palabra.

Esta nueva camada de escritores, en muchos casos también lectores voraces de fanfics y literatura autopublicada, llega al mercado con una relación distinta con la industria. Comprenden la edición como un proceso colectivo, exigen respeto en los contratos y cuidan con esmero la estética de cada obra. Como resume Ludueña: “Son exigentes en la calidad editorial: tapas, interiores, corrección de estilo, maquetación. Todo influye en su experiencia lectora.”

El poder transformador de la lectura

Más allá de la búsqueda de entretenimiento o refugio, la lectura se erige como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y emocional de los jóvenes. Dolorbe lo explica de manera clara: “Un niño que lee será un adulto que piensa”. Los libros ofrecen la posibilidad de entender el mundo desde otras perspectivas, de empatizar con quienes atraviesan situaciones similares, y de descubrir que no están solos en sus inquietudes. Núñez Graiño destaca cómo la literatura puede ser una válvula de escape y una forma de encontrar fuerza en momentos de vulnerabilidad: “Leer me dio poder, me hizo creer en mí misma cuando nadie lo hacía”.

La literatura juvenil, con su diversidad de voces, temáticas y enfoques, sigue demostrando que es mucho más que un pasatiempo: es un medio poderoso para moldear pensamientos, formar identidades y, sobre todo, cultivar una conexión profunda con la realidad y con los demás.