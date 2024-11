Contar pasos y calcular calorías: cómo es la nueva app gratuita creada por cardiólogos para cuidar el corazón

La nueva aplicación, diseñada por la Sociedad Argentina de Cardiología, facilita el monitoreo diario de pasos y calorías en el celular o smartwatch (SAC)

Los dispositivos digitales están cambiando la forma en que nos cuidamos, especialmente cuando se trata de la salud del corazón. Se estima que más de 6.000 millones de adultos en el mundo tienen acceso a un teléfono inteligente, un objeto que puede convertirse en un aliado poderoso para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) diseñó la aplicación gratuita App-ie, que ayuda a monitorear la actividad diaria de una manera sencilla con el teléfono móvil o un reloj inteligente. Permite contar pasos, calcular el estimado de las calorías que se gastan durante el ejercicio y brinda consejos saludables.

Además, se puede compartir el progreso con el médico, así el profesional tiene acceso a datos personalizados y podrá recomendar metas saludables para mejorar la calidad de vida según los hábitos individuales. La aplicación se puede descargar en forma gratuita desde Google Play y Apple Store, y es útil tanto para pacientes con antecedentes cardíacos como para la población general.

Solo uno de cada cinco adultos y adolescentes realiza suficiente ejercicio para mantener una buena salud. Ser más activo puede mejorar el desempeño cerebral y emocional, hacernos dormir mejor y, también, facilitar las tareas diarias. “Si llevas una vida sedentaria, empezar a reducir el tiempo que sentado es un excelente primer paso”, recomienda la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés).

Cuidar el corazón de forma sencilla

El ejercicio físico, como caminar, es clave en la prevención de la hipertensión y diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer de manera saludable y mantenerse activo son algunas de las cosas más importantes que se pueden hacer para prevenir enfermedades cardíacas y mejorar el bienestar general, señala la Asociación Americana del Corazón.

La actividad física es una de las mejores maneras de cuidar el corazón y prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado. La evidencia científica muestra que caminar es un ejercicio simple pero muy efectivo.

“Caminar es una de las maneras más fáciles de aumentar el nivel de actividad física y mejorar la salud. Es un ejercicio aeróbico que también aumenta la capacidad de los pulmones para recibir oxígeno, disminuye la presión arterial, ayuda a reducir la grasa corporal y mejora los niveles de azúcar y de colesterol en la sangre”, afirmó el médico cardiólogo Gonzalo Díaz Babio, director del Consejo de Cardiología del Ejercicio de la SAC.

Muchas personas quieren mejorar su salud, pero no saben por dónde empezar, la buena noticia es que no se necesitan cambios drásticos para proteger el corazón. Caminar al menos 30 minutos al día, cinco días a la semana, puede ser suficiente para aumentar la esperanza de vida y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Cómo funciona la aplicación diseñada por cardiólogos

La aplicación permite acceder a datos personalizados del usuario, facilitando al médico definir metas para mejorar su calidad de vida (SAC)

Cada paso que da el usuario se registra automáticamente en el dispositivo, y la aplicación mostrará el número de calorías quemadas según la estimación realizada, lo que genera un sentido de logro y motivación para seguir avanzando. Para el diseño y realización de App-ie, la SAC contó con el apoyo del laboratorio Lepetit.

El uso de tecnología en la salud no solo ayuda a ser más consciente de los propios hábitos, sino que también permite una mejor comunicación con el médico, ya que a través de App-ie, el cardiólogo u otro profesional de la salud puede acceder los registros de actividad física del paciente. Esto le permitirá al médico orientar y ajustar las metas del paciente de acuerdo a la actividad física real, y si es necesario, podrá enviar recordatorios para que la persona siga trabajando en sus objetivos.

“La app representa una herramienta para el médico, para ayudarlo a estimular a sus pacientes a realizar actividad física, una forma de hacer seguimiento o tener una idea fidedigna de la actividad que realiza cada paciente y de generar una comunidad con sus pacientes. Es de gran utilidad para concientizar a las personas acerca del valor del ejercicio de un modo interactivo y divertido”, completó el doctor Díaz Babio.

¿Cuántos pasos hay que caminar por día y a qué ritmo?

Caminar 30 minutos diarios puede aumentar la esperanza de vida y reducir el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana del Corazón señala que contar los pasos es una forma efectiva de medir el progreso en la actividad física. Aunque el objetivo de caminar 10.000 pasos diarios es ampliamente conocido, un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que caminar al menos 7.000 pasos por día reduce el riesgo de muerte entre un 50% y 70% en comparación con quienes caminan menos.

Sin embargo, los beneficios del ejercicio para prevenir la enfermedad cardiovascular se pueden ver con tan solo unos 2.600 pasos al día, según una revisión de estudios publicada en 2023 en la revista Journal of the American College of Cardiology.

El ritmo de caminata también es importante. Según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine, caminar un paso ligero puede reducir el riesgo de muerte en un 24%. Además, investigaciones sugieren que caminar vigorosamente puede ofrecer beneficios similares en cuanto a reducción de presión arterial, colesterol y riesgo de diabetes.

La velocidad ideal es superior a 5 km/h, ya que esto equivale a un esfuerzo de más de tres veces la energía gastada en reposo. Sin embargo, caminar más despacio, a una velocidad de 3 km/h también puede ser beneficioso si se hace en pendiente, como en una caminata en cinta con inclinación del 3,5%.

Finalmente, para identificar la intensidad, se puede usar el criterio de dificultad para conversar: a paso ligero se puede hablar fácilmente, a paso moderado se tiene algo de dificultad, ya paso vigoroso es casi imposible mantener una conversación.