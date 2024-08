Los secretos de entrenamiento y la salud de Tom Cruise para ser una estrella de acción a los 62 años

La intervención de Tom Cruise en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

Dejó boquiabierto al mundo entero en la fiesta de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tom Cruise hizo en vivo una auténtica secuencia propia de “Misión Imposible”: como su personaje Ethan Hunt, se lanzó al vacío con asombrosa agilidad desde lo alto del Stade de France. Y compuso el momento más inolvidable de la ceremonia de cierre.

Después de tomar la bandera olímpica, recorrió París a toda velocidad en una moto y luego se subió a un avión militar para finalmente lanzarse en paracaídas y caer en Los Ángeles, la próxima sede de los Juegos Olímpicos en 2028.

Ante este magnífico despliegue de talento, salud, destreza y juventud no queda más que preguntarse ¿cómo lo hizo?, ¿cómo lo logró con 62 años, cuando hay gente que al entrar en la sexta década, siente que no podrá hacer más nada? ¿Cuál es el secreto del actor, que no teme a la aventura, a los riesgos ni al envejecimiento?

Diego Bernardini, doctor en medicina, profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, director del Diplomado Internacional en Nueva Longevidad y fundador de la comunidad “La segunda mitad” explicó a Infobae:

Tom Cruise minutos antes de hacer su impresionante descenso en rapel desde el techo del Estadio de Francia

“Lo que hizo Tom Cruise en las Olimpíadas nos dejó asombrados a todos. Pero no hay que olvidarse que en la última “Misión Imposible” el actor se tiró de un acantilado con una moto, y en las anteriores versiones del filme también realizó tomas de riesgo. Este hombre tiene una historia de haber hecho actividad física toda su vida, con entrenamientos muy exigentes”, explicó el médico.

Y aclaró: “Además, el actor realiza una rutina de cinco entrenamientos semanales que no solo cuenta con supervisión y un grupo de profesionales que lo sigue por detrás, sino que también combina con un programa nutricional - dietético. Y por supuesto, posee acceso a las últimas tendencias, investigación y tecnologías del fitness”. Además de todo este entrenamiento, lo que llama la atención es su predisposición mental, destacó Bernardini.

En este sentido, la doctora Mirta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que cada personalidad es única y cada sujeto diseña su vida de modo distinto, pero la vivencia del envejecimiento es también diferente en cada persona. Mientras para algunos es angustiosa y puede remitir al dolor y a la enfermedad, para otros es acopio de experiencias felices aunque también haya sinsabores”.

Tom Cruise puso como condición para el cierre de los JJOO Paris 2024 no trabajar con dobles, de manera que hizo un entrenamiento especial para realizar esta acrobacia (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Y completó: “Así se gestan las personalidades que llegan a esta etapa activas y sociales y las que se aíslan, deprimen y sienten ansiedad. De esta diferencia de postura ante el paso del tiempo tendremos longevos productivos o longevos que requieren asistencia médica y psicológica. La salud física depende en gran medida de la salud psíquica”. Y teniendo en cuenta sus proezas, Tom Cruise parece ir en camino a pertenecer a los primeros.

¿Qué hace Tom Cruise para estar en forma a los 62 años?

Cualquiera puede pensar que la estrella vive de estas acciones que lleva a cabo, que tiene todo el tiempo del mundo para entrenar, todo el dinero del mundo para hacer dieta o practicarse tratamientos estéticos rejuvenecedores. Pero detrás de todo esto, hay hábitos saludables que cumple a rajatabla y que cualquier mortal puede imitar.

El doctor Bernardini confirmó estas conjeturas: “No todo el mundo posee el acceso y las posibilidades que tiene Tom Cruise, pero una persona que se cuida, que entrena, que hace actividad física variada, (porque él trabaja con sobrecargas, con pesos, por lo menos cuatro veces por semana) también puede llegar en muy buenas condiciones a los 60 años. Él no es el único ejemplo, también podemos mencionar a Sting, Mick Jagger y a otros muchos famosos”.

El actor Tom Cruise sigue un estricto plan de entrenamiento cinco días a la semana que combina fuerza, cardio y actividades al aire libre, según su entrenador EFE/ Tolga Akwen

Y añadió: “La actitud es un estado de ánimo, es cómo uno se predispone frente a algo. Lo bueno es que como se trata de una actitud, uno puede intervenir y buscar modificarla”. Y ese parece ser el secreto de Tom Cruise.

Según ha confesado en varias entrevistas, la estrella trabaja más duro que nadie, y esto incluye levantarse a las 5.30 de la mañana para ir al gimnasio. Entrena cinco días a semana, siguiendo una planificación que contempla tres días de gimnasio, en los que combina sesiones de fuerza y de cardio, con otros dos de actividades físicas de todo tipo y, a ser posible, al aire libre.

“Está en las mejores condiciones todo el tiempo. Tom entrena religiosamente y sigue un régimen de alimentación sólido”, contó su entrenador Nick Lower en GQ. “Siempre está comprometido y es honesto con lo que hace”, añadió.

En una entrevista a Men´s Health, Tom contó que hace “kayak en el mar, espeleología, esgrima, cinta de correr, pesas, escalada en roca, senderismo, corro... hago muchas actividades diferentes”.

Tom Cruise alterna el entrenamiento cardiovascular y de fuerza con prácticas como la escalada, que mantienen la flexibilidad y el equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó a ese medio Anne Elliott, científica deportiva de la Universidad de Middlesex, de Inglaterra, “la forma en que nos movemos transmite energía y juventud, no lo musculosos que somos. Alternar regularmente el trabajo cardiovascular y de fuerza con algo como esgrima o escalada (como Cruise) mantiene la flexibilidad y el equilibrio: las dos primeras cosas que delatan tu edad”.

La dieta de Tom Cruise

Todo entrenamiento exitoso tiene su base en un sólido plan de alimentación. Según el Daily Mail, Cruise sigue una dieta que consiste en solo 1.200 calorías y una notable ausencia de carbohidratos.

Al parecer, Cruise sigue los consejos de su amigo y compañero de entrenamiento, David Beckham, y es muy estricto con su dieta y el recuento de calorías. Evita la comida basura y grasosa. La mayoría de sus platos consisten en pescado, claras de huevo, pollo, avena y verduras.

Daily Mail informó que un menú frecuente del actor es pescado blanco y verduras al vapor, sin salsa, aceite ni manteca. Evita los snacks azucarados y los alimentos procesados y prefiere los alimentos preparados a baja temperatura cocinados para él por su chef personal (porque la alta está asociada a procesos de aceleración del envejecimiento e inflamación crónica). Además de batidos de proteínas para ‘nutrir’ la masa muscular, multivitamínicos, omega-3, magnesio, vitamina D, probióticos forman parte de su rutina diaria.

Consumir alimentos a base de plantas y evitar carbohidratos son parte del régimen alimenticio que mantiene la salud y vitalidad del actor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, sigue los consejos de Valter Longo, profesor de gerontología y director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California y autor de “La dieta de la longevidad”, quien recomienda eliminar de la alimentación lo que él llama “las 5 P venenosas”. Estas son: pizza, pasta, proteínas (de origen animal y con altos niveles de grasa), papas y pan.

Cruise no consume alcohol, hace muchas pequeñas comidas al día a modo de refrigerios y le interesa especialmente la alimentación antiinflamatoria que incluye alimentos como el salmón, el jengibre, el brócoli, el aceite de oliva, los arándanos, las espinacas, el tomate o la remolacha, propios de la dieta mediterránea, que promueve la longevidad.

Según la Escuela de Salud de Harvard, una dieta basada en plantas se asocia con beneficios para la salud como reducir el riesgo de diabetes, demencia, obesidad, presión arterial alta y enfermedad cardiovascular. De manera similar, consumir azúcar en exceso, específicamente azúcar agregada en alimentos altamente procesados, está asociado con diabetes, obesidad y problemas cardíacos.

Asimismo, un estudio publicado en la revista Cell halló que una alimentación basada en legumbres, cereales integrales y verduras, además de frutos secos y aceite de oliva, permite vivir por más tiempo, y hacerlo de una forma más saludable.

Tom Cruise entrena cinco días a semana, siguiendo una planificación que contempla tres días de gimnasio, en los que combina sesiones de fuerza y de cardio, con otros dos de actividades físicas de todo tipo y, a ser posible, al aire libre (Imagen ilustrativa Infobae)

Un cambio de paradigma

En vista de las proezas de Tom y del ejemplo de muchos famosos como Demi Moore, Lenny Kravitz, Brad Pitt, George Clooney y Julianne Moore, entre otros, pareciera estar surgiendo una nueva longevidad, donde los 60 son los nuevos 40 y la “frontera” donde comienza la vejez se ha corrido varios kilómetros hacia adelante.

Así lo comprobó un reciente estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología que señala cómo los adultos de mediana y avanzada edad creen que la vejez comienza ahora más tarde de lo que sus pares señalaban hace décadas.

“Hay una tendencia histórica sorprendentemente sólida hacia un aplazamiento o un comienzo subjetivo más tardío de la vejez”, explicó Markus Wettstein, psicólogo en la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania y autor principal del estudio. “Y aún no entendemos totalmente el motivo”, admitió.

Tal vez la explicación radica en lo que comentó la doctora Goldstein: “Con el aumento de la perspectiva de vida, se han reacomodado muchas percepciones, prejuicios y hasta mitos. Si alguien tiene una perspectiva de vida más larga eso mismo le da confianza en llegar a la vejez. Por lo tanto, considero que ha cambiado la concepción sobre la vida, la salud y la potencia”.

Una dieta equilibrada, actividad física y bienestar mental son parte de una longevidad saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Bernardini expresó: “Hoy sabemos que una persona a la cual le cuesta convivir con el paso del tiempo, se rebela y no soporta volverse una persona mayor, tiene efectos muy nocivos para para la salud”.

Y añadió “Cómo nos predisponemos frente al paso del tiempo, no solo causa enfermedad, sino también muerte prematura. Las investigaciones de la doctora Becca Levy en Yale en Estados Unidos dicen que la brecha de expectativa de vida entre una persona que se lleva bien con el paso del tiempo y alguien que que no lo soporta suele ser de aproximadamente 7 años, o sea, las personas que no aceptan el paso del tiempo viven hasta 7 años menos, nos dice la ciencia”.

De acuerdo a la doctora Goldstein: “Llegar a ser longevo es hoy una sensación posible e incluso han aparecido innumerables métodos que intentan garantizar lograrlo, sea con dietas, con ejercicios físicos e intelectuales, con medicamentos estimulantes, complejos vitamínicos, etc.”. También resaltó la importancia de la salud mental en este proceso: “La mejor manera de lograr una vida plena, más allá del calendario, supone no deprimirse, no aislarse, o sea, mantenerse activo socialmente”.

Finalmente, el doctor Bernardini afirmó: “Para mí lo importante es poder adecuar las conductas de cada uno de nosotros al paso del tiempo. Entonces, la mejor forma es hacer pedagogía de la longevidad, entender que todos los que estamos vivos tenemos más expectativa de vida que quienes nos precedieron. Entender que ser mayor no significa estar enfermo, que ser mayor no significa perder derechos y que ser mayor nos tiene que dar más oportunidades de hacer las cosas que nos gustan”. Y este parece ser el mensaje que nos deja Tom Cruise con su gran salto.