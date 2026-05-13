Economía

YPF aumentará el precio de los combustibles y luego lo mantendrá estable por 45 días

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, anunció un ajuste de 1% y la continuidad del “buffer” con el propósito de no trasladar sobresaltos del barril del petróleo al surtidor

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YPF aumentará 1% el precio de los combustibles desde el jueves 14 de mayo y luego lo mantendrá estable por 45 días. REUTERS/Agustin Marcarian
YPF aumentará 1% el precio de los combustibles desde el jueves 14 de mayo y luego lo mantendrá estable por 45 días. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de la volatilidad del barril del petróleo por el conflicto de Medio Oriente, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera incrementará 1% los precios de los combustibles este jueves para luego mantenerlos estabilizados por otros 45 días con el objetivo de reducir el impacto directo en los surtidores.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, indicó Marín.

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El directivo explicó que durante el mencionado periodo, la compañía no trasladará a los consumidores el impacto de “fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior”.

A propósito de cómo será la evolución de los valores en las próximas semanas, el titular de la firma energética remarcó que “mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

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Entrevista a Horacio Marín - CEO de YPF
Horacio Marín, CEO de YPF, anunció un ajuste y posterior sostenimiento de precios de los combustibles durante 45 días.

Desde la petrolera también aclararon que se mantendrá la implementación del sistema de micropricing, que posibilita optimizar los retornos a partir de la dinámica entre oferta y demanda, definiendo precios distintos según horarios, corredores y regiones.

El buffer de precios, también llamado “amortiguador”, se aplicó por primera vez a partir del miércoles 1° de abril frente la contracción del consumo de combustibles que tuvo lugar, sobre todo, en el interior del país. Finalizado el nuevo plazo, la compañía evaluará de qué manera incorporar los incrementos al precio en caso de que ocurran en un escenario de guerra y volatilidad en los mercados energéticos internacionales.

Cabe destacar que el valor de la nafta y el gasoil se determina a partir de una combinación que contempla el precio internacional del barril Brent —utilizado como referencia en el país y hoy en USD 105—, los procesos de refinación, el tipo de cambio, tributos nacionales como los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono y gastos de logística y comercialización. El amortiguador de YPF consiste en no trasladar los incrementos del crudo. Los factores restantes pueden, eventualmente, hacer que suban los combustibles.

En efecto, la actualización de los impuestos repercute de manera directa en el costo de cargar combustible, tanto para usuarios particulares como para empresas que emplean combustibles líquidos. Aunque el alza es acotada en valores absolutos, incide en los costos de rubros como el transporte y la logística, que tienen una relación directa con el precio del gasoil.

Con una cuota de mercado que supera el 50%, la petrolera estatal suele fijar los precios más bajos en las estaciones de servicio, lo que impulsa a las demás empresas a modificar su política en base a estos movimientos.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la suba en los surtidores argentinos fue cercana al 25 por ciento. Las complicaciones para transitar el estrecho de Ormuz -por dónde pasa el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial-, las restricciones en los puertos iraníes y la falta de acuerdo entre las dos naciones volvieron a ejercer presión sobre el precio del petróleo, que se mantiene elevado por un período mayor al estimado por la mayoría de los especialistas.

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