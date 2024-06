¿Por qué nos estresamos?

El doctor López Rosetti nos cuenta las causas por las cuales nos estresamos.

¿Qué es lo que lo estresa a usted? Es una pregunta que abarca distintos aspectos y para la reflexionaremos sobre algunas definiciones.

La primera definición es estrés, un proceso que ocurre cuando la mochila que llevamos es más pesada que nuestra resistencia.

El estrés es una respuesta del organismo ante situaciones que se perciben como amenazantes o desafiantes. No es simplemente estar nervioso; el estrés implica un nivel de sufrimiento y malestar significativo.

Un cierto nivel de estrés es normal y hasta necesario, similar al azúcar en sangre: un nivel adecuado es esencial para el funcionamiento del organismo, pero un exceso puede ser perjudicial. El estrés, en niveles moderados, es necesario para enfrentar situaciones cotidianas como exámenes o desafíos laborales.

Un cierto nivel de estrés es esencial para enfrentar desafíos cotidianos como exámenes o problemas laborales, aunque su exceso puede ser dañino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción del estrés es altamente subjetiva y depende de la interpretación individual de cada persona sobre lo que está sucediendo.

Una situación universalmente estresante, como una amenaza con un arma, afectará a todos de la misma manera. Sin embargo, fuera de estos casos extremos, el estrés es individual y perceptivo.

Porque lo que nos estresa son las resistencias, que se llaman técnicamente “estresores”. ¿Conoce usted su estresor? Es importante que lo identifique, porque solo así podrá administrarlo, regularlo, gestionarlo y trabajarlo.

Pero, ¿qué es lo que puede ser? ¿Qué me estresa, doctor? No lo sé. Es una cuestión personal, depende de las percepciones. Lo que lo estresa a Juan no lo estresa a Pedro. Usted tiene que identificar su propio estresor a través de su percepción.

Lo que usted individualmente está sintiendo, puede aparecer en el mundo del trabajo, puede estar en las relaciones interpersonales, puede tener que ver con su estado de salud. El hecho de tener una enfermedad es en sí mismo estresante.

El estrés puede manifestarse como insomnio, dolores de cabeza y problemas digestivos; es crucial identificar y abordar estos síntomas según cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede ser que usted esté viviendo una etapa de sobrecarga de responsabilidades acumulativas, que tenga exceso de trabajo, problemas familiares, financieros, responsabilidades con los chicos u otras situaciones tensionantes.

Para cada persona, todas esas experiencias van llenando nuestra mochila y entonces la carga supera nuestra resistencia y nos estresamos, sufrimos, tenemos ansiedad, depresión, nerviosismo, no dormimos bien.

Los síntomas del estrés varían entre individuos. Por ejemplo, mientras que una persona puede experimentar insomnio, otra puede presentar dolores de cabeza, problemas digestivos o irritabilidad. Al preguntar a diferentes personas qué les estresa y cuáles son sus síntomas, las respuestas serán diversas.

Comprender qué factores estresan a cada persona y cómo se manifiestan los síntomas es sumamente importante para manejar adecuadamente el estrés y mantener un equilibrio saludable.

Por todo esto, es importante que usted identifique qué es lo que lo estresa, porque no se puede combatir “al enemigo que uno no conoce”, identifíquelo y después adminístrelo, regúlelo, gestiónelo, y si puede, evítelo. Es importante identificar el estresor.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.