El auto exclusivo con los colores del Al-Nassr que Cristiano Ronaldo sumó a su colección

Cristiano Ronaldo adquirió una edición limitada con acabados en azul y amarillo

A solo un mes del inicio del Mundial, Cristiano Ronaldo incorporó a su colección un Mercedes-AMG G 63 personalizado, cuyo valor ronda los USD 1.320.000. Esta unidad sobresale no solo por su exclusividad, sino también por su acabado en los colores azul y amarillo del Al-Nassr, el club saudí donde actualmente milita el futbolista.

Aunque el delantero portugués ya posee una de las colecciones más valiosas del mundo, esta adquisición sobresale por su rareza, debido a que solo se produjeron 20 unidades del modelo, cada una con detalles únicos y personalizaciones originales. En el caso de Cristiano, el todoterreno exhibe un acabado en los emblemáticos colores del equipo saudí, junto a placas personalizadas con las iniciales CR7, de acuerdo con el autoblog publicado por el periodista Simran Rastogi.

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El atacante portugués amplió su selección de auto con un Mercedes-AMG G 63

La unidad fue presentada por Refined Marques, un concesionario de lujo en Dubái que coordinó el proyecto exclusivo. El desarrollo de la versión descapotable, un detalle inusual, requirió 18 meses y la colaboración de ingenieros especialistas en Fórmula 1 y superdeportivos de Alemania. El resultado es un SUV que fusiona potencia, lujo y tecnología con un motor V8 de 4,0 litros, 577 caballos de fuerza y caja automática de nueve velocidades con tracción total.

La unidad que incorporó el portugués ofrece detalles que reflejan la identidad de su dueño. En el caso del delantero, el interior presume cuero artesanal, materiales de alta gama como fibra de carbono o microfibra MICROCUT, y elementos distintivos de la línea AMG, como el asiento del acompañante inspirado en el legado todoterreno de la Clase G.

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El nuevo auto de lujo de CR7 está valorado en 1,32 millones de dólares (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El exterior del Mercedes-AMG G 63 Cabriolet destaca por las llantas forjadas AMG de 22 pulgadas (55,9 cm), acentos cromados, parrilla específica y la proyección del logotipo de la marca al abrir las puertas. La capota blanda también se pliega de forma automática, incluso puede bajarse en movimiento, mientras que las puertas traseras de apertura inversa completan la singularidad del diseño.

El patrimonio de Cristiano Ronaldo, estimado en USD 1.400 millones y con ganancias anuales cercanas a los USD 200 millones, respalda su afición por los coches de lujo. La colección del delantero portugués incluye hipercoches, superdeportivos y SUV que, en conjunto, superan los USD 25 millones. Entre ellos, figuran modelos como el Bugatti Centodieci, valorado en más de 9 millones de dólares, además de unidades de marcas como Ferrari y Lamborghini.

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El vehículo de Cristiano solo abarca 20 unidades en el mundo

El escenario en el que Ronaldo sumó otro vehículo de alta gama a su garage no resulta inesperado. El lujo acompaña tanto su carrera futbolística, marcada por éxitos en clubes como Manchester United y Real Madrid, como su actual contrato en Arabia Saudita y la expansión de su marca personal.

Mientras tanto, el Al-Nassr lidera la liga saudí con 82 puntos y necesita una victoria más para asegurar el título. El siguiente desafío será el clásico de este martes ante Al Hilal, equipo que se mantiene en la lucha con 74 puntos y un partido pendiente. A su vez, busca alcanzar los 1.000 goles y consolida su imagen de ícono global con compras que van más allá del fútbol.

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