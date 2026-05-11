Panamá

Identifican en Panamá a 386 personas que tuvieron contacto con los dos casos de sarampión importado

En la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, se realiza la trazabilidad de 28 personas

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Fiebre, exantema (erupciones cutáneas), tos y secreción nasal, son algunos de los síntomas del sarampión. Foto: (iStock)
Fiebre, exantema (erupciones cutáneas), tos y secreción nasal, son algunos de los síntomas del sarampión. Foto: (iStock)

El sistema de Salud panameño identificó al menos a 386 personas que tuvieron algún tipo de contacto con las dos personas que ingresaron al país afectadas por el sarampión.

Las personas que hasta el momento han sido contactadas, cuya cantidad no se especificó, estarán durante 21 días bajo monitoreo médico, tiempo en el que se produce la incubación de la enfermedad.

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A muchas personas se les ha contactado vía telefónica, pero han evitado las llamadas, temiendo que se trate de un fraude”, dijo el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Pablo González.

Indicó que es imperante ubicar a los contactos, para evitar una posible cadena de transmisión.

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Panamá presentó en 2011 cuatro casos de sarampión importado y el último caso autóctono se registró en 1995, por lo que el país estaba declarado como libre de la enfermedad.

El país cuenta con 245 mil dosis disponibles para enfrentar la enfermedad.
El país cuenta con 245 mil dosis disponibles para enfrentar la enfermedad.

Actualmente, en la búsqueda de posibles contactos con el primer caso de sarampión importado, en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, se realiza la trazabilidad de 28 personas que tuvieron contacto con un joven holandés que el 23 de abril llegó a esa región, afectado por la enfermedad.

Las 28 personas pertenecen a un total de 78 contactos, por lo que se coordina con las autoridades costarricenses y nacionales de Migración para detectar los movimientos que han realizado las restantes 50 personas, por si todavía están o ya han salido del país.

El joven holandés, de 25 años de edad, estuvo por cuatro días en Bocas del Toro y luego se trasladó utilizando el transporte público hacia la ciudad de Panamá.

“Durante el fin de semana hemos podido aumentar a 78 la cantidad de contactos ubicados para este caso de sarampión que pasó por Bocas del Toro", dijo el epidemiólogo Abdiel Rodríguez.

Detalló que de esa cantidad, "tenemos 28 localizados, de los que 14 son personas extranjeras, por lo que estamos en coordinación con Migración y otras entidades tratando de ubicar a las restantes, para saber dónde pudieran estar, o si ya salieron del país”.

Por el puesto de control fronterizo de Guabito, en la provincia de Bocas del Toro, entró a Panamá el primer caso importado de sarampión.
Por el puesto de control fronterizo de Guabito, en la provincia de Bocas del Toro, entró a Panamá el primer caso importado de sarampión.

El 8 de mayo fue cuando las autoridades de Salud de Panamá dieron a conocer que se había detectado ese caso importado de sarampión en el viajero internacional.

En seguida se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica en medio de un contexto regional marcado por la rápida propagación de la enfermedad en la región.

México fue el punto de partida del viajero, que posteriormente pasó por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y el 23 de abril llegó a la provincia panameña de Bocas del Toro.

Ese mismo 8 de mayo también se informó de un segundo caso confirmado en una viajera suiza de 19 años de edad, que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Costa Rica.

La información oficial detalló que luego de realizar las pruebas de laboratorio, la confirmación diagnóstica fue emitida por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

El segundo caso importado de sarampión entró al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. REUTERS/Enea Lebrun
El segundo caso importado de sarampión entró al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. REUTERS/Enea Lebrun

Añadió que la joven presentó un cuadro de fiebre, exantema (erupciones cutáneas), tos y secreción nasal, por lo cual recibió atención médica en una instalación hospitalaria privada.

El Ministerio de Salud dio a conocer que actualmente cuenta con 245 mil dosis disponibles y espera recibir otras 200 mil próximamente, por lo que instó a los panameños a revisar el esquema de vacunación.

Durante las primeras semanas de la campaña de vacunación en las Américas, se aplicaron alrededor de 360 mil dosis en el país.

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