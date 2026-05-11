Donald Trump dijo que discutirá la venta de armas a Taiwán y la liberación de Jimmy Lai en su reunión con Xi Jinping en Beijing

Donald Trump y Xi Jinping durante una reunión bilateral en Corea del Sur (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que abordará con el presidente chino, Xi Jinping, la continuidad de las ventas de armas estadounidenses a Taiwán y la situación del activista y empresario de Hong Kong Jimmy Lai durante su próxima visita oficial a Beijing.

El mandatario estadounidense dejó claro que ambos asuntos formarán parte central de las conversaciones con el líder chino en medio de las tensiones entre Washington y Beijing por la seguridad regional, los derechos humanos y la defensa.

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“Voy a tener esa conversación con el presidente Xi”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre el respaldo militar de Estados Unidos a Taiwán. El mandatario añadió que Xi “preferiría que no lo hiciéramos”, en referencia al suministro de armamento estadounidense a la isla gobernada democráticamente y reclamada por China como parte de su territorio.

Las declaraciones se producen antes de la cumbre que ambos líderes mantendrán esta semana en Beijing, considerada una de las reuniones diplomáticas más importantes del año entre las dos principales potencias del mundo. El tema taiwanés se mantiene desde hace décadas como uno de los principales focos de fricción entre ambos países.

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Trump brinda declaraciones en la Oficina Oval antes de su viaje a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Estados Unidos mantiene oficialmente la política de “una sola China”, mediante la cual reconoce diplomáticamente a Beijing. Sin embargo, la legislación estadounidense obliga a Washington a colaborar con la defensa de Taiwán y garantizar que la isla pueda mantener capacidad militar suficiente frente a posibles amenazas externas.

Durante los últimos meses, la administración Trump incrementó la presión sobre Taiwán para que aumente su inversión en defensa y fortalezca sus capacidades militares. En diciembre pasado, Washington anunció un paquete de asistencia militar para Taipei valuado en más de 11.000 millones de dólares, el mayor aprobado hasta ahora.

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A pesar del aumento de las tensiones en Asia-Pacífico, Trump buscó transmitir tranquilidad respecto a una posible escalada militar entre China y Taiwán.

“No creo que vaya a ocurrir”, sostuvo cuando se le preguntó sobre un eventual conflicto durante su presidencia.

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“Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso pase”, agregó.

Soldados taiwaneses posan sobre un tanque M60A3 durante ejercicios militares destinados a simular una invasión y reforzar la capacidad defensiva de la isla (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)

El mandatario estadounidense también reconoció las dificultades geográficas que enfrenta Washington en la región.

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“Estamos muy, muy lejos de Taiwán”, afirmó, al tiempo que recordó que China se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la isla. Trump destacó además que Japón y otros países asiáticos han reforzado su respaldo político y estratégico a Taipei.

Liberación de Jimmy Lai

Otro de los asuntos que Trump llevará a la reunión con Xi será el caso de Jimmy Lai, el empresario hongkonés y fundador de medios prodemocracia que permanece encarcelado tras ser condenado por el régimen chino.

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Lai, de 78 años, enfrenta una pena de 20 años de prisión en un proceso ampliamente cuestionado por gobiernos occidentales y organizaciones internacionales de derechos humanos.

Trump confirmó que insistirá nuevamente ante Xi para que el empresario sea liberado.

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Jimmy Lai enfrenta una pena de 20 años de prisión en un proceso ampliamente cuestionado por gobiernos occidentales y organizaciones internacionales de derechos humanos

“A la gente le gustaría que saliera. Y a mí también me gustaría que saliera”, declaró el presidente estadounidense. Aseguró que ya había tratado el tema anteriormente con las autoridades chinas y que volverá a plantearlo durante su visita oficial.

Jimmy Lai se convirtió en una de las figuras más representativas del movimiento prodemocracia de Hong Kong tras las protestas masivas de 2019 contra el endurecimiento del control chino sobre el territorio. Beijing respondió posteriormente con una amplia ofensiva judicial y política contra dirigentes opositores, periodistas y activistas.

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Aunque Trump pidió la liberación del empresario, también reconoció que Lai “causó mucha agitación en China” y señaló que “intentó hacer lo correcto”.

Desde China, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó este lunes su expectativa de que la reunión entre Trump y Xi permita “expandir la cooperación” y aportar “mayor estabilidad y certeza” en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones estratégicas crecientes.

La visita de Trump a China será la primera de un presidente estadounidense a Beijing en casi una década y llega en un momento especialmente sensible para las relaciones entre ambas potencias, con disputas abiertas sobre comercio, tecnología, seguridad regional y derechos humanos.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)