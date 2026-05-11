Economía

El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y suma más de USD 7.600 millones en 2026

La autoridad monetaria compró más de USD 130 millones este lunes y las reservas internacionales se consolidan por encima de los USD 46.000 millones

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El BCRA hilvanó 84 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA hilvanó 84 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 84 días consecutivos con resultados positivos en sus intervenciones en el mercado cambiario, gracias a acuerdos y operaciones tanto con actores privados como con entes públicos. Este lunes, la autoridad monetaria incorporó USD 136 millones, la cifra más alta de mayo, y llevó el total de compras a más de USD 7.600 millones en 2026.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA sumó 7.621 millones de dólares. Abril fue el mes con mayor volumen de compras, alcanzando 2.769 millones de dólares. En las últimas dos jornadas hábiles, la entidad aceleró las compras, ya que en las primera semana de mayo había adquirido divisas a un ritmo más lento y menor a los USD 100 millones diarios.

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Fuentes del Ministerio de Economía subrayaron que aún no se registró el ingreso masivo de divisas del sector agrícola por la cosecha gruesa, lo que incrementaría la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el corto plazo y ampliaría el margen de absorción para el BCRA.

El avance hacia el objetivo anual de compras se ubica en 76,21 por ciento. No obstante, los pagos de deuda del Tesoro efectuados con dólares adquiridos al propio Central moderaron el crecimiento neto de las reservas en el primer trimestre.

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Para sostener el ritmo de adquisiciones, el BCRA emitió pesos, pero optó por no esterilizar, mientras que el Tesoro recurrió a licitaciones de deuda en moneda local para absorber liquidez y evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Las proyecciones oficiales para 2026 sitúan el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo del flujo de divisas y la demanda interna de moneda nacional. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estos factores serán determinantes para el balance final del año.

La liquidación de la cosecha gruesa promete aportar una cantidad significativa de dólares, lo que fortalecerá la acumulación de reservas. Además, la colocación de deuda corporativa en el exterior podría inyectar más de USD 3.200 millones en los próximos meses, reforzando la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron USD 46.143 millones, con un aumento diario de USD 87 millones atribuido a la compra de divisas, que superó a los egresos brutos de las arcas de la entidad monetaria.

El punto más alto de reservas en la gestión actual se registró en febrero, con USD 46.905 millones, nivel que no se alcanzaba desde 2018. La disminución posterior respondió a pagos de deuda externa y a la inestabilidad en los mercados, factores que impactaron en el valor de activos como el oro y los bonos públicos.

El dólar consolida la baja

Durante una sesión mayorista con un volumen moderado de USD 357,8 millones en operaciones al contado, la presión de la oferta provocó una disminución en el valor del dólar, que cayó 6,50 pesos, equivalente a 0,5%, y se ubicó en 1.391,50 pesos.

En lo que va de mayo, el tipo de cambio oficial muestra una variación casi nula, con una suba de apenas 50 centavos, y mantiene una baja de 4,4% en el acumulado de 2026.

En ese contexto, el Banco Central fijó un techo para la banda cambiaria en 1.723,55 pesos, dejando al dólar mayorista a 322,05 pesos, o 23,9% por debajo de ese límite. Esta diferencia representa la brecha más amplia desde el 26 de mayo de 2025, cuando alcanzaba el 24,7%.

El dólar minorista acompañó el movimiento del segmento mayorista y retrocedió cinco pesos, o 0,4%, para quedar en 1.415 pesos para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue avanzó cinco pesos y se situó en 1.405 pesos.

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