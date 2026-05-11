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La AFA confirmó a los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura: el cronograma completo

La Liga Profesional designó a los jueces para la nueva instancia del certamen

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Leandro Rey Hilfer
Leandro Rey Hilfer será el árbitro de River-Gimnasia

La Liga Profesional comunicó la designación de los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura, programados para comenzar el martes 12 de mayo. Leandro Rey Hilfer fue asignado como juez principal en River Plate frente a Gimnasia La Plata en el estadio Monumental, acompañado por Lucas Novelli en el VAR, según informó la organización.

Los encuentros restantes contarán con Darío Herrera a cargo de Rosario Central ante Racing en Rosario, Fernando Echenique como responsable del choque entre Argentinos y Lanús, y Andrés Merlos como árbitro en el duelo de Belgrano contra Unión en Córdoba.

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La definición del campeonato del primer semestre tendrá su cierre el 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En este escenario se jugará la final, cuyo último antecedente definitorio fue la Supercopa Argentina entre River Plate y Estudiantes de La Plata en marzo de 2024, partido que finalizó con victoria para el equipo dirigido por Martín Demichelis por 2-1.

Darío Herrera dirigirá Rosario Central-Racing (REUTERS/Rodrigo Valle)
Darío Herrera dirigirá Rosario Central-Racing (REUTERS/Rodrigo Valle)

El cronograma de cuartos de final quedó establecido del siguiente modo: el martes 12 de mayo a las 19:00, Belgrano recibirá en Córdoba a Unión; esa misma jornada, a las 21:30, Argentinos Juniors será local ante Huracán. El miércoles 13, a las 18:45, Rosario Central enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito; mientras que a las 21:30 en el Estadio Monumental, River se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata.

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Esta programación fue confirmada por la Liga Profesional y marca un punto clave de la competencia, dado el parón simultáneo de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

El acceso a las semifinales se definirá en los encuentros fijados para el 16 y 17 de mayo y será local el equipo mejor posicionado en la fase regular. El campeón se conocerá una semana después, en la final única programada para las 15:30 del domingo 24 en el ya mencionado estadio cordobés.

Vale recordar que la reglamentación de los playoffs incluye 30 minutos de alargue en caso de empate en tiempo reglamentario. Si la paridad persiste, se define en penales.

EL CRONOGRAMA COMPLETO Y LOS CUERPOS ARBITRALES DE LOS CUARTOS DE FINAL

Martes 12 de mayo

19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA

cuadro de cuartos de final del torneo apertura (@LigaAFA)
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura

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